"Ce jour-là, je rentre chez moi et je pleure pendant des heures. Tout à coup, tout mon passé s’éclaire. Ce diagnostic a changé ma vie"

Sur sa chaise, elle pivote de manière impulsive de gauche à droite, tout au long de l’entretien, ou presque. Et se justifie : "Je me sens bien sur ma chaise parce qu’elle bouge et cela me permet de bouger sans trop bouger". Elle nous lance : "Posez-moi des questions parce que sinon, moi, je pars dans tous les sens." Elle rit : "c’est évidemment très symptomatique du TDA/H".

TDA/H : quatre lettres pour désigner le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité – en l’occurrence, c’est "avec" -, qui accompagne cette jeune sexagénaire depuis aussi longtemps qu’elle s’en souvienne. "Mon premier souvenir remonte à quand j’avais quatre ans. On était en vacances en Espagne, au bord d’une piscine et je ne savais pas nager. Trois fois, on me dit : 'chiche que tu sautes à l’eau'. Je saute, on me repêche, je recommence. Trois fois. C’est typique du TDA/H : agir sans réfléchir. Une fois passe encore. Mais ici, trois fois. Normalement, on apprend de ses erreurs. Pas quand on a un TDA/H. Puis, il y a eu toutes ces portes vitrées que j’ai prises dans la figure. Avec ce sentiment de honte. Tout le monde rigolait alors que moi, j’avais très mal. Je n’étais jamais calme. Je courais tout le temps. Enfant, j’ai eu deux fois la jambe cassée et trois fois le bras. Je ne mesurais pas les risques".

"Mes relations avec les autres étaient très difficiles"

Le parcours scolaire, on s’en doute, est quelque peu chaotique même si, à l’école primaire, les résultats ne sont pas mauvais pour autant. Mais cela, au prix de très nombreuses heures passées à étudier. "C’était compliqué, mes relations avec les autres étaient difficiles. J’ai toujours fonctionné avec une seule amie. Et très vite, je me suis réfugiée dans la lecture. Par contre, j’avais plein de copains. C’était plus facile ; ils étaient très turbulents, comme moi." Il n’empêche, les remarques des profs ne sont pas tendres : "Distraite, ne fait pas attention, parle sans réfléchir, gigote (déjà ?) sur sa chaise…".

Quant aux parents, c’est l’incompréhension : "Tu pourrais faire des efforts". Ils sont de plus en plus sévères. C’est qu’à l’époque, on ne parle pas encore de TDA/H. On ignore l’existence même de ce trouble, pensant que ces enfants sont "simplement" un peu plus agités que d’autres.

"En 5e primaire, une prof considère que je suis caractérielle, se souvient-elle. Je me dis que je suis folle, stupide, pas à ma place…" En humanités, scolarisée à Notre Dame de la Sagesse (ça ne s’invente pas !), la situation se dégrade. Sa maman décède alors que l’adolescente est en 4e année d’humanités. "Elle était hyper rigide et structurante, précise Pascale De Coster. Je pars d’autant plus en vrille. J’enchaîne connerie sur connerie. Je me fais renvoyer de l’école. Je triple dans une autre. Je me retrouve dans un nouvel athénée, dans une classe où il n’y avait quasi que des doubleurs et des tripleurs. Et là, je me sens à ma place, parmi plein de gens comme moi." Pourtant, à Noël, convaincue qu’elle va rater son année, la jeune fille abandonne ses études pour entreprendre des cours de secrétariat "qui ne me passionnent absolument pas, mais au moins j’ai appris à taper vite à la machine. Très vite". Et ça, aller vite, elle aime. Un atout. Et ce n’est pas le seul qui soit lié à son TDA/H. Elle énumère : "J’ai du culot. J’étais très bonne aux entretiens d’embauche. J’ai beaucoup d’imagination".

Pascale De Coster dans son bureau ©Jean Luc Flemal

"Rester sans rien faire, ce n’est pas possible"

Fondatrice de l’association TDA/H Belgique, créée en 2004, Pascale De Coster a écrit une quinzaine de livres sur le sujet (*). "Pour moi, ça, c’est un job palpitant et passionnant. Cela consiste à faire de l’information, de la guidance et du soutien. Quand quelque chose m’intéresse, je me donne à fond. Je bosse 10 heures par jour. Je suis capable de me concentrer pendant des heures. Que ce soit pour l’association ou écrire des livres sur ce trouble. Il reste encore des inconnues sur le TDA/H, comme son origine. On sait que c’est un trouble héréditaire, polygénique mais on en ignore encore la cause précise et pourquoi ces gènes s’expriment dans certains cas et pas dans d’autres."

Outre son activité professionnelle, elle jardine, lit beaucoup, fait du sport, la salle deux fois par semaine et du vélo chaque week-end… "J’aime être tout le temps en activité. Rester sans rien faire, c’est pas possible. Je ne comprends pas le concept." Elle en sourit.

"Dans la famille, tout le monde a un TDA/H"

Et la vie familiale dans tout ça ? Mariée, maman de deux garçons aujourd’hui adultes et grand-mère de deux petites filles (9 et 10 ans), Pascale De Coster résume et n’en démord pas : "Tout le monde a un TDA/H". Même ses deux petites-filles, la grand-mère semble convaincue : "l’une est très impulsive, en permanence pleine de bleus et l’autre a de très gros problèmes de concentration". Le mari aussi ? "Ben évidemment, même mode de fonctionnement que moi. Quelqu’un qui bouge, qui est vivant, quoi !"

Ses deux garçons ? "Mon premier était un petit garçon plutôt sage même s’il demandait, c’est vrai, pas mal d’attention. En 3e maternelle, l’institutrice nous dit que Guillaume serait hyperactif et qu’il avait des problèmes de concentration." La pédiatre lui dit que "l’hyperactivité est un truc que les instits inventent quand ils ne sont pas capables de s’occuper comme il faut de leurs élèves". "Et cette réponse me satisfait parce que je n’ai pas du tout envie d’entendre que mon petit garçon est différent", nous dit Pascale qui, à l’époque, est encore à mille lieues de poser son propre diagnostic.

Un neuropédiatre confirmera, quelque temps plus tard, le diagnostic de TDA/H pour l’aîné. Entre-temps, "j’ai eu un deuxième petit garçon. Grégoire, il était très beau. Il grimpait aux rideaux, au sens propre. Un monstre. Dès qu’il est né, c’était l’enfer. On retournait le parc sur lui pour en faire une cage tellement il était infernal. On a mis des verrous sur toutes les portes pour qu’il ne puisse pas s’échapper. C’était une belle caricature du TDA/H". Aucune hésitation pour le diagnostic qui est posé alors que le garçonnet a 5 ans. Pour ce faire, il faut l’évaluation clinique d’un neurologue ou d‘un psychiatre expérimenté.

Pascale De Coster, toujours occupée à faire quelque chose ©Jean Luc Flemal

"Tout à coup, tout mon passé s’éclaire"

Deux enfants diagnostiqués TDA/H, et la jeune mère ne se pose toujours pas la question pour elle-même… C’est en cherchant des infos sur ce trouble, quasi inexistantes en Belgique à l’époque, qu’elle fait la connaissance de groupes de discussion au Québec où elle se sent enfin comprise et crée dans la foulée un petit réseau pour la Belgique. "A ce moment-là, je ne vais pas bien. Je suis dépassée par mes deux enfants TDA/H, par mon mari TDA/H… Je vais voir un médecin qui me diagnostique, à tort, un trouble bipolaire, me prescrit des médicaments et me propose d’aller voir une psychiatre qui pose, enfin, le bon diagnostic." Il aura fallu le diagnostic de ses deux enfants et atteindre l’âge de 38 ans pour que son propre diagnostic soit enfin posé. "Ce jour-là, je rentre chez moi et je pleure pendant des heures. Tout à coup, tout mon passé s’éclaire. Je mets des mots sur des maux. Ce diagnostic a changé ma vie. C’était une renaissance." Enfin une reconnaissance.

Depuis, elle est sous médication à hauteur d’une centaine d’euros par mois, non remboursés. "Si je ne suis pas médicamentée, au volant, par exemple, je suis dangereuse. Et quand je dois me concentrer, je suis complètement épuisée. (…) Le regard des autres est compliqué parce que c’est un handicap invisible. On me dit : 'tu pourrais faire un effort'. Mais les gens qui ont un TDA/H font tout le temps des efforts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps… Certains n’arrivent pas à finir un livre ou à regarder un film jusqu’au bout. En ce qui me concerne, me retrouver à table avec 25 personnes est un véritable enfer parce que mon cerveau ne sait pas quelle conversation il doit écouter. Je suis donc toujours attentive à me mettre, quand je le peux, en bout de table parce que là, au moins, j’ai en principe peu de voisins pour converser."

Si aujourd’hui, elle nous affirme "bien vivre avec son TDA/H", et si elle a su tirer le meilleur d’elle-même malgré ce trouble, Pascale De Coster est convaincue et veut convaincre que "le TDA/H n’est pas une fatalité. Il y a moyen d’apprivoiser son trouble, de bien vivre avec un TDA/H et d’en faire ressortir tous les côtés positifs, voire qu’il devienne une force. La devise de l’association est d’ailleurs : pour que notre différence devienne notre force".

Pascale De Coster ©Jean Luc Flemal

(*) Son dernier ouvrage : « Le TDA/H chez l’enfant. Aider mon enfant à déployer son plein potentiel « , Pascale De Coster, Ed. Mardaga, 19,99 €

Mots pour maux

