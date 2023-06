Il existe de l’alcool caché dans les préparations "santé" pour enfants : ils peuvent ingérer "jusqu’à plusieurs grammes d’alcool par semaine"

Initialement interpellé par le SPF Santé Publique sur la possible teneur en alcool de ces derniers – disponibles sans ordonnance -, le CSS a élargi son champ d’étude à la présence d’éthanol dans toutes les préparations “à effet sur la santé” potentiellement administrées aux plus jeunes. Si celles-ci sont susceptibles de contenir de l’alcool, “peut-on les consommer sans risque ? ”, interroge le CSS.

La difficulté que soulève le Conseil est d’identifier clairement, à l’heure actuelle, la présence et la quantité d’éthanol dans les préparations disponibles sur le marché. En effet, contrairement aux boissons alcoolisées, aucune indication sur la teneur en alcool ne doit y être mentionnée. “En l’absence de précisions des fabricants, les données rassemblées permettent seulement, à ce stade, d’estimer qu’un enfant ou un adolescent consommant ce type de remèdes, toute forme confondue, peut ingérer des doses non négligeables d’alcool, allant jusqu’à plusieurs grammes par semaine”, constatent les experts scientifiques.

L’impact flou d’une exposition chronique

L’organe consultatif insiste par ailleurs sur le fait que l’enfant ou l’adolescent qui consomme ces préparations “peut être exposé à des doses d’alcool certes moindres, mais de manière chronique”.

“Aucune étude n’existe sur l’impact de l’exposition chronique des enfants à l’alcool. Cela poserait d’ailleurs des problèmes éthiques, expose toutefois Jean Neve, expert scientifique au CSS. Il n’est dès lors pas possible de déterminer un niveau acceptable d’exposition les concernant”, particulièrement en l’absence de précisions quant à la teneur exacte en alcool, la posologie ou l’utilisation à plus ou moins long terme de ces préparations. Le CSS rappelle d’ailleurs au passage, à toutes fins utiles, que “toute consommation d’alcool, même minime, présente un risque pour la santé”.

Sur base de ces constats, le Conseil Supérieur de la Santé recommande de demander – puis d’obliger – les fabricants à “documenter la teneur en éthanol de leurs préparations et de calculer précisément la dose d’alcool ingérée par un consommateur qui suivrait la posologie recommandée pour son âge”. Il s’agirait par ailleurs d’obliger “dès que possible” ces fabricants à mentionner les risques encourus pour la santé.

Une question d’efficacité ?

Enfin, le CSS se demande si ces préparations nécessitent de l’alcool pour être efficaces. “On peut effectivement admettre que certains médicaments exposent, de manière strictement encadrée, des enfants à une dose d’alcool, lorsqu’ils sont indispensables à leur traitement et que la balance risques/bénéfices pour la santé penche résolument en leur faveur”, répond-il. Le bât blesse cependant dans la différence d’évaluation et de cadre d’utilisation auxquels “de nombreuses préparations et autres remèdes dits “naturels”, pouvant contenir de l’éthanol”, sont soumises. Raison pour laquelle le CSS recommande que les fabricants justifient que l’alcool est “absolument indispensable à la préparation de ces produits ou participe à leur efficacité réelle”.

Pour l’heure et en attendant la mise en œuvre potentielle de ses recommandations, le CSS conseille de limiter au maximum la concentration d’éthanol dans ces préparations.