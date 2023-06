Peut-on parler de “maladie chronique de Lyme” ? La question divise et le débat fait rage

À lire aussi

À quoi il convient d’ajouter les coûts sociaux liés aux arrêts de travail. ​ Le coût sociétal annuel total du PTLDS a été ainsi estimé à 170 892 959 € dans notre pays. Comme le souligne le Pr Annemans, “le coût du PTLDS pour les patients et la société est important, d’autant plus qu’une grande partie des traitements n’est pas remboursée. Les gens cherchent et prennent souvent de nombreuses dépenses à leur compte. C’est pourquoi il est absolument nécessaire de disposer de bonnes lignes directrices concernant le diagnostic et les traitements de la maladie de Lyme et de la PTLDS”.

Le syndrome post-traitement

​Causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, la maladie de Lyme, aussi appelée borréliose, est transmise par des tiques infectées. Même après le traitement antibiotique recommandé, certains patients qui contractent la maladie de Lyme présenteront des signes et des symptômes persistants à long terme. Ce que l’on appelle en l’occurrence le “syndrome post-traitement de la maladie de Lyme”.

Que faut-il entendre par là ? C’est précisément ce qui divise. D’un côté, le camp de ceux qui ne sont pas convaincus de la persistance de la borréliose après un traitement antibiotique, comme recommandé par les autorités. De l’autre, les personnes persuadées que la maladie peut persister.

À lire aussi

Et “pire encore, la bactérie est tellement intelligente que, dans certains cas, elle peut même harceler le patient à vie car elle échappe chaque essai de traitement, nous dit Inge Piryns de l’asbl Time for Lyme. Il y a selon moi une très forte possibilité que dans le groupe des malades qui ne guérissent pas ou peu, il y a d’une part des patients avec une borréliose persistante et/ou qui hébergent d’autres conditions/cofacteurs. Et, d’autre part, des patients qui n’ont plus de borréliose active, mais qui ont développé une auto-immunité et/ou d’autres conditions souvent multi-systémiques suite à une infection initiale ou plusieurs infections initiales (co-infections) et/ou qui hébergent d’autres conditions (cofacteurs : génétiques, immunitaires, environnementaux, psychologiques… …) ”.

Une maladie chronique comme le Covid long ?

Sur le site de Sciensano, on peut lire : “L’expression “maladie chronique de Lyme” est parfois utilisée pour décrire des symptômes aspécifiques (fatigue et douleurs) dont souffrent certaines personnes qui présentent des anticorps contre la bactérie Borrelia burgdorferi au moment d’une analyse de sang. Cette expression “maladie chronique de Lyme” étant mal définie, elle ne devrait pas être utilisée puisqu’il n’y a à ce jour aucune preuve que ces symptômes aspécifiques résulteraient d’une infection par la bactérie dans le passé”. C’est pourquoi les auteurs de l’étude économique parlent plutôt du syndrome post-traitement de la maladie de Lyme.

Quoi qu’il en soit, le débat fait rage. “Mais comme il n’existe actuellement aucun consensus sur les lignes directrices en matière de diagnostic et de traitement, les patients continuent de chercher une reconnaissance et obtenir des réponses”, explique l’association de patients, l’asbl Time for Lyme, qui sensibilise le public à cette maladie et aux conséquences possibles à long terme de l’infection.

À lire aussi

“Un peu comme pour le Covid long dont on ne comprend pas encore tous les mécanismes, il est clair qu’il y a des gens qui présentent des signes et des symptômes persistants à long terme après les traitements, fait remarquer Inge Piryns. Plus il y aura de recherches scientifiques sur la maladie de Lyme et le PTLDS, plus les patients pourront être entendus. Car, outre la douleur, il est incroyablement difficile de ne pas être reconnu pour ce que l’on vit en tant que patient, sans parler de l’absence de réponses permettant d’améliorer la qualité de vie et de participer activement à la vie de la société. La souffrance des patients et de leur entourage ne peut plus être niée, et le problème ne fera que s’aggraver si l’on n’investit pas dans la recherche sur la maladie de Lyme, ses effets et le traitement optimal. ”

Dans ce contexte, l’équipe de l’UGent et l’asbl Time for Lyme ont un appel conjoint aux gouvernements afin qu’ils débloquent davantage de fonds pour la recherche fondamentale sur cette maladie.

À propos de Time for Lyme

Time for Lyme est une association sans but lucratif fondée en Flandre au printemps 2014 par des personnes atteintes de la maladie de Lyme. Entre 2017 et 2019, cette asbl flamande a travaillé intensivement à l’élargissement des activités autour de cette maladie en Région wallonne. Cela a conduit à la création de l’asbl Time for Lyme, qui est devenue une organisation sœur francophone indépendante de l’asbl Time for Lyme Flandre au printemps 2019. L’asbl souhaite diffuser une information sur la maladie et œuvre pour sa (re) reconnaissance à chacun de ses trois stades. Son action s’articule autour de trois piliers : informer et sensibiliser, promouvoir la recherche scientifique et être un forum pour les patients de Lyme et les soignants.