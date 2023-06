Tout ce qu’il faut savoir sur la maladie de Lyme aux différents stades de son évolution

Enfin, si diagnostiquée à temps, la maladie de Lyme peut être efficacement traitée avec des antibiotiques.

Au premier stade

Après une morsure de tique, les symptômes de la maladie de Lyme peuvent varier d’une personne à l’autre. Ils se manifestent par étapes.

Au premier stade, le signe le plus fréquemment rapporté est une éruption cutanée en expansion qui commence habituellement au site de la morsure de tique. Cet érythème migrant, qui apparaît entre 2 et 30 jours après la morsure de la tique, s’étend lentement sur plusieurs jours pour atteindre plus de 5 cm de diamètre. Non douloureux, il disparaît spontanément en quelques semaines. Il peut être de forme circulaire ou ovale, avoir l’apparence d’une cible, mais aussi passer inaperçu, d’autant que la personne a la peau foncée ou que la morsure se situe sur une partie du corps moins visible. Certaines personnes peuvent même ne pas développer d’éruption cutanée.

D’autres signes et symptômes précoces peuvent apparaître : fièvre, frissons, fatigue, maux de tête, ganglions lymphatiques enflés, douleurs musculaires et articulaires. Non traitée, l’infection peut se propager aux articulations, au cœur et au système nerveux.

À lire aussi

Plus tard…

Quant aux symptômes tardifs, ils peuvent survenir des jours voire des mois après la morsure d’une tique infectée. Les personnes présenteront alors davantage d’éruptions cutanées, mais aussi selon les cas des étourdissements, des maux de tête sévères, des douleurs migratoires se propageant aux articulations, os, tendons, muscles. Mais aussi de l’arthrite dans les genoux, chevilles, coudes, poignets. Ou encore des troubles de la mémoire et de la concentration.

À un stade encore plus avancé, celui du syndrome post-Lyme, on décrit divers symptômes : douleur névralgique, sensation de faiblesse, d’engourdissement ou picotements dans les mains ou les pieds, affaissement d’un côté du visage ou des deux (paralysie faciale ou paralysie de Bell), palpitations cardiaques et battements cardiaques anormaux, inflammation du cerveau et de la moelle épinière, problèmes oculaires, comme la conjonctivite.

Dans de très rares cas, la maladie de Lyme peut entraîner la mort en raison de complications liées à une infection du cœur.

Le diagnostic

Poser le juste diagnostic de maladie de Lyme n’est pas forcément chose aisée. Non seulement parce que les symptômes diffèrent mais aussi parce que les morsures de tiques sont minuscules et généralement non douloureuses, passant ainsi inaperçues. Les symptômes variés pouvant s’apparenter à d’autres maladies, on se basera sur l’apparition de l’érythème migrant, les antécédents de voyage, les tests sanguins ou encore l’exposition aux tiques à pattes noires.

“Les tests sérologiques (mesure des anticorps anti-Borrelia dans le sang des patients) actuels posent des problèmes sérieux, par leur sensibilité trop faible, qui aboutit à de nombreux faux négatifs, relève Inge Piryns, de l’Association de patients Time for Lyme. Il y a en outre une absence d’évaluation et de standardisation de ces tests, ce qui est peu acceptable en termes de santé publique”.

La surveillance pas Sciensano

Sciensano assure la surveillance épidémiologique de la maladie de Lyme grâce à un réseau de laboratoires et de médecins vigies et grâce à un Centre National de Référence pour Borrelia burgdorferi. En juin 2015, Sciensano a lancé un site internet pour que les citoyens puissent signaler leurs morsures de tiques. Le but du projet TiquesNet est de rassembler des données concernant le nombre de personnes mordues par des tiques, les régions en Belgique où les morsures de tiques sont les plus fréquentes et le nombre de personnes qui développent un érythème migrant après une morsure de tique.

En recueillant ces données, une cartographie plus précise pourra être fournie sur la période et les zones d’activité des tiques en Belgique, ce qui permettra aux personnes potentiellement exposées aux morsures de tiques de prendre les mesures de prévention adaptées.