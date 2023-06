L’aspartame bientôt classé comme “cancérogène possible” par l’OMS ?

Sodas light ou zéro, chewing-gum et bonbons sans sucre ou encore produits laitiers… Tous ces produits consommés quotidiennement par les Belges peuvent contenir de l’aspartame, un édulcorant artificiel utilisé pour remplacer le sucre. La base de données participative “Open Food Facts” recense plusieurs dizaines de produits dans une liste non exhaustive en ligne. Une étude américaine relevait quant à elle la présence de cet édulcorant dans plus de 6 000 produits.