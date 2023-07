Selon le tribunal, il sera toutefois difficile pour le requérant d'obtenir gain de cause. Il n'est, par exemple, pas possible de requérir des dommages et intérêts si l'analyse risque-bénéfice d'un médicament est positive.

Le plaignant estime pour sa part que cette analyse devrait tenir compte de l'état actuel de la science. En outre, au moment de la vaccination, seule une autorisation temporaire de mise sur le marché s'appliquait. Enfin, le vaccin a été modifié par la suite.

La décision du tribunal est attendue fin septembre.