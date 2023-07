Et si une clé du rejet de greffe d’organe se trouvait dans nos intestins? Des chercheurs belges s'offrent une première mondiale

Ne pas “gaspiller” d’organe

“En Belgique, on estime à environ 1 600 le nombre de personnes en attente d’une greffe d’organe, qu’il s’agisse du rein, du foie, du cœur ou du poumon. Parmi ces patients, seuls 60 % peuvent bénéficier d’une greffe dans l’année, nous dit Laure Elens. Cela signifie que 40 % des patients doivent attendre, parfois jusqu’à dix ans, pour être transplantés, faute d’organe et/ou de compatibilité. Dans ce contexte, on comprend bien que lorsqu’une possibilité de greffe se présente, garantir une issue bénéfique est vraiment très important”. En d’autres mots : quand une greffe devient possible, il est essentiel de s’assurer de son succès afin de ne pas “gaspiller” un organe.

Ceci étant, on sait aussi que le problème du rejet d’organe reste bien présent. “Le problème d’une greffe est qu’il s’agit d’un corps étranger que l’on introduit dans l’organisme, poursuit la chercheuse. Lequel va réagir contre cette greffe via son système immunitaire et, dans certains cas, il va rejeter l’organe greffé qu’il aura reconnu comme un corps étranger. C’est pourquoi, en pratique clinique, les médecins vont traiter les patients avec des médicaments anti-rejet ou immunosuppresseurs afin d’amenuiser le système immunitaire de sorte à éviter ce rejet”.

Laure Elens, chercheuse UCLouvain ©D.R.

Trouver le dosage adéquat

L’un des facteurs majeurs d’échec est un dosage inapproprié du médicament anti-rejet, le tacrolimus, que les patient(e) s doivent prendre à vie pour garantir que leur corps ne va pas réagir contre cette greffe et la rejeter. “Il est aujourd’hui extrêmement difficile de doser correctement ce médicament, confirment les chercheuses. Ce qui peut entraîner des risques importants d’échec de la greffe en cas de sous-dosage, ou des effets secondaires très importants en cas de surdosage (diabète, hirsutisme, perte de cheveux, neuropathie ou effets néphrotoxiques) ”.

Aussi se sont-elles penchées sur cette molécule en particulier. “Ce qui est complexe avec ces médicaments anti-rejet est que nous avons vraiment du mal à déterminer pour un patient donné quelle est la dose qui sera adéquate pour cette personne, complète Laure Elens. Il y a en effet une grande variabilité dans la réponse au traitement. Certains patients requièrent des doses très élevées pour obtenir des niveaux sanguins qui permettent de protéger contre le rejet alors que d’autres atteindront ce niveau avec des doses très faibles. La complexité réside donc dans la difficulté à véritablement cibler la juste dose pour chaque patient et atteindre des niveaux à la fois efficaces et non toxiques pour le patient. Trouver la bonne dose permettra d’éviter une nouvelle transplantation pour le patient et donc de gaspiller un organe”.

Mieux cibler le traitement

Dans leur étude, les chercheuses ont démontré que le microbiote et sa composition spécifique, qui est variable d’un patient à l’autre, expliquent une partie de cette variabilité. Concrètement, Laure Bindels a démarré l’étude sur des souris, avec pour objectif de déterminer si la présence du microbiote joue un rôle ou non dans l’absorption du médicament. Les chercheuses UCLouvain ont ainsi observé pour la première fois dans le monde scientifique que “sans microbiote, les taux de tacrolimus dans le sang de la souris étaient plus bas. Ce qui signifie que la présence d’un microbiote augmente la concentration du médicament dans le sang. Et donc diminuerait le risque de rejet de greffes, ou, a contrario, pourrait augmenter le risque de survenue d’effets secondaires”.

En parallèle, Laure Elens a réalisé des tests cliniques, sur des matières fécales prélevées auprès d’une centaine de patient(e) s ayant subi une greffe rénale. La recherche a en outre identifié deux genres de bactéries spécifiques associées à la diminution de la dose requise de tacrolimus.

Cette découverte devrait permettre de mieux cibler le traitement post-greffe et d’alléger les effets secondaires qui en découlent. Et aussi, permettre d’agir sur les interactions entre les bactéries intestinales et l’absorption d’autres médicaments partageant les mêmes mécanismes d’absorption (anti-VIH, hypotenseurs). “À court terme, il va falloir confirmer les résultats avec une étude longitudinale, qui suivra les patients au cours du temps, nous dit Laure Elens. À plus long terme, nous aimerions pouvoir identifier ces bactéries et voir si elles peuvent servir de biomarqueur, à savoir un marqueur de la dose nécessaire à chaque patient. Autrement dit, si on détecte la bactérie que l’on aura identifiée dans l’intestin du patient, on saura que l’on devra ajuster la dose de manière spécifique pour ces patients”.

Quant à préciser les échéances, “nous avons mis cinq années à démontrer ce lien entre bactéries et rejet, rappelle la chercheuse. À présent, pour confirmer et préciser la causalité, nous estimons qu’il faudra encore a minima cinq années supplémentaires”.

(*) Ce projet a été réalisé dans le cadre de la thèse de doctorat de Madame Alexandra Degraeve (chercheuse FNRS) et en collaboration avec les Cliniques Universitaires Saint-Luc (Profs M. Mourad et V. Haufroid).