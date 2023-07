"Quand l'ophtalmologue a prononcé ce mot, je me suis effondrée. Puis, elle m’a donné une leçon extraordinaire"

Le regard pétillant d’un bout à l’autre de notre rencontre, elle dégage une énergie communicative étonnante. Et nous raconte avec bonheur son parcours de vie, à l’orée de ses 70 ans, dont 50 années passées en compagnie d’une maladie "qui a été gentille avec moi" : la sclérose en plaques (SEP), en l’occurrence la forme secondaire, dès lors moins sévère que la SEP primaire.

"J’ai obtenu un Premier Prix de Conservatoire en Art dramatique et déclamation, se lance-t-elle avant d’énumérer quelques-uns des rôles tenus alors qu’elle était jeune comédienne de théâtre. J’ai joué Jeanne d’Arc dans 'L’Alouette' de Jean Anouilh au Théâtre des Galeries, Junie dans 'Britannicus' de Racine au Rideau de Bruxelles, Violaine dans 'L’Annonce faite à Marie' de Claudel au Théâtre Molière. J’ai joué dans 'Les Sorcières de Salem' au Théâtre National…" Dix années passées sur les planches alors qu’elle se savait atteinte de cette maladie inflammatoire du système nerveux central qui se déclare le plus souvent chez les jeunes adultes.

Lidia Zabinski a 19 ans et demi quand, en pleine révision de ses examens de Conservatoire, elle ressent les premiers symptômes. "La première crise s’est manifestée au niveau des yeux, se souvient-elle. Un point noir devant un œil qui a grossi, grossi… En cinq jours, j’ai perdu la vue." Quand elle se rend chez l’ophtalmologue, le diagnostic ne se fait pas attendre. Pour le médecin, la cause n’est pas d’origine ophtalmologique mais bien neurologique. D'après la spécialiste, il s’agit d’une inflammation du nerf optique. "Je pressens une sclérose en plaques, m’a-t-elle dit. Une maladie que je connaissais bien puisque mon père en était atteint. Et donc, quand le médecin a prononcé ce mot, je me suis directement effondrée. Je voyais se profiler devant moi un parcours avec un obstacle insurmontable."

À lire aussi

La frayeur sera cependant de courte durée : "J’ai eu la grande chance de tomber sur un médecin extrêmement humain, poursuit Lidia. Elle a été formidable, m’expliquant que, comme j’étais jeune, j’aurais probablement une SEP de type secondaire, qui évolue par poussées. La suivante pouvait apparaître des années après la première, voire jamais. Elle m’a dit : donc, allez au bout de vos rêves et faites ce que vous avez envie de faire. Vivez ! Elle m’a donné une leçon extraordinaire."

"La maladie a dormi pendant 14 ans"

La cortisone a fait le reste. "En quelques jours, je pétais la forme. Et, en effet, la maladie a dormi pendant 14 ans. Si ce ne sont quelques petits malaises, des pertes d’équilibre de temps à autre,…" Rien de très inquiétant jusqu’à ce jour où, alors âgée de 34 ans, la jeune femme subit "une poussée très forte". Après avoir ressenti une grande fatigue et beaucoup d’angoisse, "je me suis retrouvée le premier jour des vacances bloquée, paralysée, incapable de marcher..."

A ce moment-là, Lidia ne pense même plus à la sclérose en plaques : "Je crois que j’avais mis cela de côté, dans un coin de ma tête vu que j’avais à l’époque d’autres soucis à régler, d’autres combats à mener…" Mais dès son arrivée aux urgences, le diagnostic tombe une seconde fois. La SEP se rappelle à son bon souvenir, si l’on peut dire. "Je m’effondre à nouveau. J’avais alors une petite fille de 7 ans…" Les examens réalisés dès son retour à Bruxelles confirmeront la SEP.

Pour Lidia Zabinski, « la sclérose en plaques est une épreuve. Mais comme toute épreuve, il faut la dépasser et même si elle devenait douloureuse physiquement et moralement, il y a toujours une lumière au bout du tunnel ». ©JC Guillaume

Et là encore, aussi surprenant que cela puisse paraître, Lidia Zabinski s’estime "chanceuse", "dans son malheur" a-t-on envie d'ajouter. ""Le neurologue a été extraordinaire, s’exclame-t-elle. Il m’a encouragée. Votre état ne vous empêche pas de travailler, m’a-t-il dit, pour autant que vous soyez attentive à vous-même. Ne dépassez pas une trop grande fatigue, évitez d’avoir peur et de vivre dans la crainte d’une nouvelle poussée. Ce que j’ai fait." Et de fait, pendant 34 ans, devenue déléguée commerciale, la Bruxelloise travaillera jusqu’à son départ à la retraite.

"Il est important d’accepter ce que nous avons, insiste-t-elle. Vivre avec des regrets, ruminer, cela ne sert qu’à ruiner son présent. Je me suis dit : j’ai un verre d’eau au lieu d’un bon verre de vin, je vais apprécier mon verre d’eau. Cela a été ma philosophie pendant toutes ces années."

Était-elle optimiste de nature ou est-ce la maladie qui l’a poussée à le devenir ? "Je pense que le fait d’être confrontée à la maladie et, comme tout le monde, à d’autres difficultés de la vie m’a fait découvrir en moi une force que je n’avais pas soupçonnée. Je suis persuadée que cette épreuve mise sur mon parcours a généré une énergie négative que j’ai transformée en force."

À lire aussi

Des maux au quotidien

Malgré les apparences, la maladie est pourtant bien présente chaque jour et chaque nuit pendant toutes ces années. "Je ne peux pas marcher très longtemps ; après environ 1 km, je dois m’arrêter, me reposer. Depuis une vingtaine d’années, je me déplace toujours avec une canne qui est ma troisième jambe. Cela dit, je tombe régulièrement chez moi et en rue (Et elle en rit). J’ai des troubles oculaires, des soucis d’organes internes, des problèmes intestinaux, des infections urinaires très fréquentes, douloureuses et gênantes - c’est le plus pénible -, des crampes aux jambes pendant la nuit. Je suis maladroite avec les mains. La maladie est présente au quotidien et me limite pour une série de choses. Mais je suis mon traitement (notamment des injections à l’hôpital toutes les six semaines) et j'ai une séance hebdomadaire de kiné. Je reste active : je fais du yoga, de la natation de la marche…"

Autant de maux que Lidia a réussi à gérer grâce à la méditation. "Je me dis : la douleur physique est là. Je ne vais pas l’accroître en me focalisant sur elle. Je vais la regarder de façon objective, l’accepter. Et alors, elle passe. Plus ou moins vite. La méditation vous apprend à être dans l’instant présent. A ne pas passer à côté de sa vie en vivant dans le passé ou en anticipant l’avenir. Il faut accepter les choses que l’on a reçues et que l’on ne peut pas changer. Rien ne sert de s’épuiser à perdre de l’énergie dans ce que l’on ne peut quand même pas modifier."

Dans son coquet appartement bruxellois, Lidia Zabinski ©JC Guillaume

D’autres choses l’ont aidée à surmonter cette épreuve. "Au départ, il y a eu les médecins qui m’ont annoncé le diagnostic sans m’alarmer, ce qui a évidemment été très important. Certains neurologues vous disent d’emblée que dans quelques années vous serez en chaise roulante… Mon papa, qui était dans ce cas, m’a lui aussi fortement aidée…" L’émotion la submerge quand elle se remémore ses mots. "Il m’a dit : Lidia, tu as la maladie, je te prie de m’en excuser - alors qu’il n’en pouvait rien -, mais tu ne vas pas en mourir. Alors, bats-toi, sois forte, travaille, fais ce que tu as à faire et vis avec ça." Enfin, "j’ai une vie affective stabilisée. Je vis avec un compagnon qui me donne confiance en moi."

À lire aussi

"Cette maladie m’a ouvert le cœur"

Aujourd’hui, "cette sclérose en plaques qui était handicapante au départ et qui l’est toujours pour certaines choses, m’a ouvert le cœur dans le sens où elle m’a fait voir l’humanité dans chaque être et notamment pour mes amis affiliés à la Ligue de la SEP. On a tendance à mettre des étiquettes sur les gens : il est gendarme, il est directeur, elle est journaliste et …il est malade. Mais en fait, derrière tous ces gens, il y a la même humanité. Et les personnes qui sont malades ont besoin d’être reconnues pour ce qu’elles sont : des êtres humains qui aspirent à être heureux. Cette maladie m’a fait prendre conscience de l’importance de l’autre, elle a développé mon attention à l’autre. Elle m’a aussi ouvert les yeux sur l’importance de vivre pleinement."

De là à dire qu’elle s’estime "chanceuse", Lidia ne va pas jusque-là. "Je dirais que la sclérose en plaques a été un tournant dans ma vie, une opportunité. Cette maladie a permis de me poser des questions et m’aider à trouver des réponses humaines. Elle a donné un sens à ma vie."

Mots pour maux

A travers "Mots pour maux", La Libre a choisi de donner la parole à des personnes affectées par des maladies diverses, tant physiques que mentales, courantes ou rares. Des rencontres qui ont pour objectifs de comprendre leur quotidien, leurs difficultés et espoirs, de partager leur regard sur l'existence. Une manière aussi de rappeler que nul n'est à l'abri de ces accidents de la vie. Cette série est à retrouver un lundi sur deux sur notre site.