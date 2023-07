Que faire quand le corps trinque à cause de la canicule ?

Pour ce faire, il recourt à divers moyens : l’évaporation qui permet au corps d’évacuer le trop-plein de chaleur par glandes sudoripares, c’est-à-dire via la transpiration, la convection qui fait de même dans l’air frais au contact de la peau ou l’eau, la conduction, cette fois par le contact avec un objet plus froid et/ou le rayonnement qui permet au corps d’évacuer naturellement la chaleur dans son environnement par le rayonnement de la peau. En cas de forte chaleur, tous les vaisseaux sanguins de la peau se dilatent pour transporter la chaleur vers les extrémités et ensuite vers l’extérieur.

Quand le corps n’y arrive plus

Si le corps peut généralement arriver à s’autoréguler, quand l’épisode de chaleur est bref et si la personne s’avère en bonne santé, il n’en est pas forcément de même quand les fortes chaleurs se prolongent, et a fortiori chez les personnes plus vulnérables. Dans ce cas, le corps risque d’entrer en stress thermique, un état qui peut être défini comme l’incapacité du corps à maintenir une température normale en raison d’une température extérieure et d’un taux d’humidité trop élevés.

Une fois en hyperthermie, l’organisme va rechercher en priorité à retrouver la température normale, au point de négliger les mécanismes de base de son fonctionnement. Les vaisseaux sanguins vont se dilater, le sang sera envoyé en priorité aux extrémités du corps, le rythme cardiaque va augmenter pour s’adapter à l’hyperthermie, entraînant une plus grande fatigue, la digestion va ralentir, et le cerveau risquera même d’être moins bien irrigué.

Les symptômes à ne pas négliger

Déshydratation, épuisement ou choc thermique, insolation ou coup de chaleur, malaise... sont autant de pathologies qui peuvent apparaître en pareilles circonstances. Pour savoir si le danger guette, quelques signes peuvent donner l’alerte : maux de tête, fatigue inhabituelle, malaise généralisé, crampes musculaires, nausées ou vomissements, étourdissements et vertiges, palpitations cardiaques, pouls et respiration rapide… sont des symptômes à ne pas négliger. Même si ces signes paraissent insignifiants, il ne faut pas attendre que la situation s’aggrave pour réagir et consulter, particulièrement si ces symptômes surviennent chez des personnes à risque comme les jeunes enfants, personnes âgées, personnes avec une maladie chronique (par exemple cardiaque, pulmonaire).

D’autres signes peuvent être présents comme un gonflement des mains, pieds et/ou chevilles, pustules rouges sur la peau ou boutons de chaleur, forte soif, diminution du besoin d’uriner, urine foncée, muqueuses sèches, …

En cas de difficultés à respirer, convulsions, signes de dégradation de l’état de conscience (confusion, agitation, hallucinations, absence de réaction aux stimulations…), voire perte de conscience, forte température corporelle (plus de 39°C) au thermomètre buccal ou plus de 40°C au thermomètre rectal, peau sèche, rouge et chaude ou alors pâle et froide ; il faut adresser la personne à un médecin en urgences.

Les bons et les mauvais réflexes

Pour se protéger de la chaleur, rester au frais est le premier conseil de pur bon sens. Fermer les volets, les rideaux et les fenêtres le jour et aérer la nuit, quand la température s’est rafraîchie, est le bon réflexe à avoir. Même si la sensation de soif ne se fait pas sentir, boire de l’eau – on ne le dira jamais assez – reste aussi la base. Dans la foulée, éviter l’alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation, et manger frais, varié et en quantité suffisante sont deux conseils également de mise. Porter des vêtements légers, amples et de couleur claire favorise aussi le confort.

Penser à prendre un bain ou une douche fraîche sans séchage est également une bonne idée. De même que privilégier les activités et donc, a contrario, éviter les efforts physiques a fortiori en plein air et aux heures les plus chaudes paraît tout aussi évident.