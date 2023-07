Est-ce vraiment utile de passer les fruits sous l’eau pour retirer les pesticides?

Selon Randy Worobo, professeur de microbiologie à l’Université de Cornell aux États-Unis, "cela permet d’éliminer 90% des pathogènes", a-t-il expliqué à USA Today. En effet, cela permettrait de retirer les cailloux, le sable, les insectes et la saleté. Mais les microbes, tels que la bactérie Escherichia coli, qui cause de nombreuses intoxications alimentaires, résistent à ce petit rituel, tout comme les pesticides. En effet, selon une étude menée par l’organisation environnementale américaine Environmental Working Group, 70% des fruits et légumes lavés et épluchés contiennent encore des résidus de produits phytosanitaires.

Quelle solution?

On peut évidemment continuer à éplucher ses fruits et légumes pour garantir un minimum de résidus de pesticides. Cependant, cela fait également perdre la majorité des vitamines qui se retrouvent dans la peau de l’aliment.

Cependant, une autre solution dont on entend rarement parler est celle du bain de bicarbonate de soude. Pour ce faire, il faut plonger les fruits et légumes à nettoyer dans un récipient rempli d’eau dans laquelle on ajoute une à deux cuillers de bicarbonate de soude. On va ensuite frotter les aliments, ce qui peut également se faire à l’aide d’une brosse, de façon énergétique. Pour finir, on laisse agir le bicarbonate de soude avant de rincer les fruits et légumes. Selon une étude de l’American Chemical Society effectuée sur des pommes, l’action du bicarbonate de soude "permet de réduire le taux de pesticide, principalement à la surface". C’est d’autant plus efficace après un bain de 15 minutes, d’après les scientifiques. Cependant, selon l’étude, peler resterait la solution la plus efficace "mais cela fait également perdre des composés bioactifs", déplore-t-on.