"Pour me débarrasser des punaises de lit, j’ai dû quitter mon appartement pendant un mois et débourser 2000 euros"

Entre 2017 et 2022, 11 % des foyers français ont été infestés par des punaises de lit, selon le dernier rapport établi ce mercredi 18 juillet par Ipsos pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Ces petits insectes se cachent le plus souvent dans les matelas et les sommiers. "Elles envahissent chaque espace de votre appartement à vous en faire perdre la tête", déclare Garance (le prénom a été modifié), la voisine d’Annie-Christine.

2 000 euros pour en venir à bout

L’enquête a par ailleurs démontré que le niveau de revenu est un facteur de persistance de l’infestation, car la lutte peut s’avérer coûteuse : 866 euros en moyenne par foyer. "Pour m’en débarrasser, j’ai dû quitter mon appartement pendant un mois avec mes deux enfants – 2 ans et demi et 5 ans au moment des faits – et mon copain. Heureusement, j’ai pu être hébergée chez mes beaux-parents en banlieue parisienne. Sinon, j’aurais dû payer des nuits à l’hôtel sans pouvoir en être remboursée", raconte Garance.

Si le logement n’a pas été un problème, la trentenaire a tout de même déboursé plus de 2 000 euros pour en venir à bout : "Il a d’abord fallu faire venir des chiens renifleurs pour repérer les endroits infestés, puis une entreprise pour désinfecter une première fois l’intégralité de notre appartement avec un produit tellement toxique que nous avons dû quitter les lieux durant les poses. Et quelques semaines plus tard, la même société est revenue une seconde fois, pour exterminer les derniers œufs." Au total, les deux interventions lui ont coûté 1 500 euros. "En parallèle, j’ai dû acheter un congélateur immense pour y mettre tous nos vêtements, car à une certaine température, les punaises de lit meurent, et racheter de nouveaux lits pour toute la famille", précise-t-elle. En 2019, selon les détails du rapport de l’Anses, le coût sanitaire des punaises de lit a représenté 83 millions d’euros pour les Français. Dans le détail, 79 millions d’euros sont liés à une baisse de la qualité de vie, aux troubles du sommeil et aux impacts sur la santé mentale, 1 million d’euros associé aux arrêts de travail et 3 millions d’euros environ au titre des soins physiques.

""Comme je n’avais pas les moyens de faire appel à une entreprise de traitement, j’ai décidé d’en informer la société gestionnaire de mon immeuble, qui m’a dit ne pas vouloir en entendre parler, car à l’époque le problème ne concernait que moi, relate de son côté Annie-Christine. Contrainte, je n’ai pas eu d’autre choix que de la payer à mes frais et ce malgré mon petit salaire de retraitée. Par chance, seule la tête de lit fut infestée. J’en ai tout de même eu pour mon argent : 600 euros au total." Sans avoir pu bénéficier d’une aide financière, la septuagénaire est restée cinq mois en compagnie de punaises de lit.

"Complètement parano"

De peur d’être stigmatisée, elle s’est tue auprès de ses voisins. Pourtant, contrairement aux idées reçues, l’Anses rappelle qu’il n’y a pas de lien entre le niveau de revenu d’un foyer et le fait d’être victime d’une infestation. D’autres facteurs la favorisent comme "le fait de voyager ou de résider dans un logement partagé par exemple", explique Karine Fiore, directrice adjointe de la Direction sciences sociales, économie et société (Disses) de l’Anses.

"Même une fois sortie du cauchemar, on reste complètement parano : six mois après la première invasion, mon copain a recommencé à se gratter. J’étais déprimée, je pensais que tout allait recommencer", conclut Garance. Pour combattre les punaises, le rapport de l’Anses préconise de faire appel à des méthodes plus naturelles et moins coûteuses comme le traitement par la chaleur sèche, les punaises ne résistant pas à des températures supérieures à 60 °C, ou la congélation. Pas de quoi se remettre du traumatisme causé par ces petites bêtes.