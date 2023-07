Des chercheurs namurois mettent au point un test sanguin fiable pour évaluer le risque de thrombose chez les femmes sous contraceptif hormonal

En première mondiale, une équipe belge présente aujourd’hui un outil qui devrait s’avérer bien utile pour les femmes concernées. Depuis plusieurs années, en effet, Jonathan Douxfils, CEO de la spin-off QUALIblood et professeur au département Pharmacie de l’UNamur, travaille à la mise au point d’un test sanguin dont l’objectif est d’évaluer le risque de thrombose chez les jeunes femmes qui prennent ou qui souhaitent prendre une pilule contraceptive, mais aussi chez les femmes ménopausées qui souhaitent démarrer un traitement hormonal de substitution.

“Bien que le principe de ce test ait été initié il y a plus de 20 ans, il est rapidement tombé en désuétude suite au manque de standardisation qui menait à une variabilité inacceptable, rendant les résultats ininterprétables”, explique-t-on du côté de l’UNamur. Aussi le Pr Douxfils et son équipe ont-ils travaillé sur “l’optimisation de la méthode afin de la valider et de rendre les résultats fiables pour répondre aux exigences réglementaires en termes de performances analytiques et cliniques”. (*)

Des résultats précis, fiables et reproductibles

Alors que jusqu’ici, pour adapter la contraception en fonction du profil de la patiente, les stratégies disponibles reposaient sur des données épidémiologiques, ne permettant pas une évaluation précise du risque de thromboembolie veineuse à l’échelle individuelle, le test à présent mis au point “fournit un résultat précis, fiable et reproductible, permet d’orienter plus précisément la prescription médicale afin de délivrer la bonne contraception à la bonne patiente”, selon ses concepteurs.

Déjà utilisé par divers acteurs de l’industrie pharmaceutique dans le cadre du développement de nouveaux contraceptifs, le test est basé sur une simple prise de sang réalisée sur prescription médicale. Le résultat fourni par le test se présente sous la forme d’un score allant de 0 à 10 : au plus le score est élevé, au plus le risque de thrombose sera important.

”Une résistance à la protéine C activée (APC), considérée comme un dysfonctionnement au niveau de la coagulation sanguine, représente un facteur de risque indépendant de thrombose, précisent les chercheurs. Bien que plusieurs tests aient été développés, c’est le test de résistance à l’APC basé sur le potentiel de thrombine endogène (ETP) qui s’est montré le plus sensible pour évaluer les changements induits par les contraceptifs oraux combinés sur le système de la coagulation.”

Actuellement, le test ne rentre pas dans les critères de remboursement par l’Inami. Il est donc à charge de la patiente ou du laboratoire pour un prix avoisinant les 50 euros.

(*) Le résultat de cette recherche résulte majoritairement des travaux de Laure Morimont, effectués dans le cadre d’un doctorat en entreprise réalisé à l’aide d’un financement wallon de type Win4doc.