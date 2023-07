Cette nouvelle étude sur le café est surprenante : une simple tasse de décaféiné pourrait déjà très bien vous booster

Cependant, une nouvelle étude de l’Universidade do Minho au Portugal vient apporter quelques nuances sur le sujet. Les chercheurs ont en effet réalisé une distinction entre l’effet de la consommation de café et celui de la caféine.

Pour ce faire, les scientifiques ont divisé les participants de l’étude en deux groupes. L’un a reçu uniquement des compléments de caféine et l’autre a pu boire tout simplement sa tasse de café. Dans les deux cas, les résultats montrent que le cerveau a été activé. Cependant, les régions liées à la mémoire du travail, au contrôle cognitif et à l’action dirigée vers un objectif ne l’ont été que chez les consommateurs de café. Or, les deux groupes étudiés ont pourtant bel et bien tous les deux assimilé de la caféine.

Les résultats montrent ainsi que ce n’est pas seulement la caféine qui nous rend plus productifs et alertes au travail, mais également la simple expérience psychologique de prendre sa tasse de café. C’est ce qu’on appelle l’effet placebo.

Pour le professeur Patrick Cras, “les gens ont besoin de structure pour commencer leur journée, boire une tasse de café en fait certainement partie”. L’expert avance ainsi qu’une tasse de café décaféiné pourrait très bien également avoir un effet positif sur la productivité.

”La conclusion de l’étude est donc que la caféine est un bon ajout à la consommation d’une tasse de café, mais qu’elle n’est pas nécessaire pour tous les bienfaits psychologiques que nous pensons en retirer. Ainsi, vous pourrez également vous concentrer sans cette caféine, bien que cela ne change rien au fait que cette tasse de café peut vous mettre de bonne humeur et vous faire sentir mieux le matin”, conclut le neurologue.