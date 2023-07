Cette maladie mortelle où les femmes sont en passe de rattraper les hommes

À l’occasion de la Journée mondiale du cancer du poumon, célébrée ce mardi 1er août, la Fondation contre le cancer (FCC) a communiqué les chiffres inquiétants que vient de publier la Fondation Registre du cancer. Il en ressort que s’il figure à la seconde place chez l’homme avec 5675 nouveaux cas enregistrés en 2021, le cancer du poumon est désormais également à la deuxième place chez la femme avec plus de 3500 nouveaux cas (3517 exactement). Il dépasse désormais de peu le cancer colorectal, qui compte un peu moins de 3500 nouveaux cas en 2021 (3494 précisément), qui devance le cancer de la peau, le mélanome ayant été diagnostiqué chez 2274 personnes cette même année.

Un autre chiffre alarmant est celui du pronostic vital. Une fois le cancer du poumon diagnostiqué, la survie à cinq ans reste fort basse, à savoir de l’ordre de 22,8 % chez les hommes et 31,4 % chez les femmes. En termes de mortalité, le cancer du poumon a fait en 2021 près de 6000 victimes, avec 3673 décès chez les premiers et 1994 chez les secondes.

Les cancers les plus fréquents en Belgique en 2021, chez les hommes et chez les femmes, selon les derniers chiffres de la Fondation Registre du cancer ©Fondation registre du Cancer

Les femmes plus sensibles

De surcroît, une récente étude menée en France a fait tout récemment apparaître que, à consommation de tabac égale, le risque de développer un cancer du poumon est bien supérieur chez les fumeuses que chez les fumeurs. Lancée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’étude Cascade (Dépistage du cancer du poumon chez les femmes françaises par scanner faible dose) a livré ses premiers résultats, particulièrement inquiétants pour les fumeuses avec un taux de dépistages positifs deux à trois fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

Sachant que le tabac est responsable de 90 % de ces cancers, “il est indispensable de continuer à promouvoir la prévention, à accompagner les fumeurs dans leur sevrage tabagique, et à mettre tout en œuvre pour atteindre l’objectif d’une génération sans tabac”, rappelle la FCC, qui insiste également sur l’importance de soutenir et faire avancer la recherche afin d’augmenter les chances de rémission et de guérison. C’est ainsi que la FCC investit dans divers projets “porteurs d’espoir en la matière”.

Des projets de recherche

Dans ce cadre, le Pr Cédric Blanpain (ULB) a bénéficié d’un financement pour un projet de recherche qui vise à comprendre la résistance aux traitements, un problème majeur en oncologie clinique. “L’objectif de ce projet est d’identifier les états tumoraux qui émergent après différentes thérapies anticancéreuses et de définir les mécanismes moléculaires qui contrôlent ces états dans les cancers du poumon. Ceux-ci détermineront si des thérapies ciblant ces états peuvent sensibiliser les cellules cancéreuses aux thérapies actuelles” .

Pour sa part, le Pr Bart Vandekerckhove (UGent) mène un essai clinique afin de tester un vaccin thérapeutique en complément de l’immunothérapie. “Le cancer du poumon présente encore aujourd’hui un pronostic réservé. Une nouvelle classe de médicaments anticancéreux, efficaces parce qu’ils activent le système immunitaire, a récemment été mise sur le marché. Ces substances permettent une guérison, mais uniquement chez une minorité de patients. Notre projet vise à obtenir la guérison d’un plus grand nombre de patients en complétant cette immunothérapie par une vaccination active contre la tumeur. Nous menons actuellement un essai clinique pour tester un tel vaccin” .

Reste que, comme le rappelle si besoin en est la FCC, “le meilleur moyen, et de très loin, de lutter contre le cancer du poumon est de ne jamais commencer à fumer ou s’arrêter de fumer si l’on a commencé”.