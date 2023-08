De plus en plus d’enfants et d’adolescents atteints de diabète de type 1 : le Covid en cause ?

D’après une analyse de 17 études sur le sujet, publiée dans la revue spécialisée Jama Network Open et à laquelle se réfère le quotidien néerlandophone, le nombre de nouveaux cas de diabète de type 1, appelé aussi diabète juvénile, a augmenté de 14 % en 2020 par rapport à l’année précédente dans plusieurs pays occidentaux. En 2021, cette hausse était de 27 % par rapport à 2019, toujours selon cette étude rassemblant des chiffres des États-Unis, d’Australie et d’Europe. Si la Belgique n’y est pas incluse, elle n’est visiblement pas épargnée par le phénomène, comme le montrent les données de l’Inami. Lesquelles sont confirmées par Sciensano qui observe une “augmentation significative” du nombre de cas de diabète de type 1.

Des facteurs environnementaux en cause

“Nous constatons effectivement que l’incidence du diabète de type 1 augmente chez les enfants et les adolescents, et ce de 3 % depuis des années, même avant la pandémie, nous dit pour sa part le Dr Anissa Messaaoui, pédiatre endocrinologue à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf). Une explication avancée est l’exposition croissante à certains facteurs environnementaux. De nombreuses études démontrent aussi que les cas de diabète de type 1 peuvent être déclenchés par une infection virale mais nous n’avons pas assez de recul actuellement pour le confirmer dans le cas du Covid”.

En attendant davantage d’études pour établir – ou non – le lien avec le Covid, aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies qui avaient examiné les dossiers d’assurance maladie de plus de 2,5 millions d’enfants américains, ont constaté que les enfants et les adolescents qui avaient été infectés par le coronavirus étaient 2,5 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de diabète de type 1 ou de type 2 que ceux qui n’ont pas contracté le virus.

Comme précédemment précisé par la pédiatre endocrinologue de l’Huderf, les causes sous-jacentes de cette augmentation demeurent à ce jour méconnues. La mise en place du diagnostic chez les enfants lors de la crise sanitaire pourrait être un des éléments d’explication.

Le Covid: déclencheur ou accélérateur?

Si d’après certains scientifiques, le coronavirus ne cause probablement pas le diabète comme tel, le Covid-19 pourrait en revanche s’avérer être un déclencheur ou un accélérateur chez des personnes susceptibles de développer la maladie, en raison de leur génétique (surtout pour le type 1) ou de leur mode de vie (pour le type 2).

Dans le cas du diabète type 1, des scientifiques pensent que, chez des personnes prédisposées génétiquement, “le coronavirus pourrait lancer le signal au système immunitaire d’attaquer les cellules du pancréas qui produisent l’insuline, comme peuvent le faire d’autres infections respiratoires courantes dans la petite enfance”.

Le corps médical se veut toutefois rassurant pour les parents : il ne s’agit en aucun cas de craindre que, parce qu’il a été infecté par le Covid, un enfant risque de développer le diabète de type 1.

Des diabètes de plus en plus précoces

Par ailleurs, cette hausse depuis la crise sanitaire pourrait aussi s’expliquer par des causes indirectes. Les mesures sanitaires, tel que le confinement, par exemple, pourraient avoir créé des conditions favorables à l’émergence de la maladie.

Il n’empêche, si l’augmentation du nombre d’enfants diabétiques est réelle et régulière depuis bien avant le Covid, le fait que la maladie apparaisse à un âge de plus en plus précoce, et particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans, peut très certainement être une source d’inquiétude.

Le diabète en chiffres

En Belgique, la proportion de patients diabétiques a atteint 6,8 % de la population en 2021, d’après l’Agence InterMutualiste (AIM), qui collecte les données de toutes les mutualités. Au début des analyses, en 2009, cette proportion était encore de 5,1 %. Au total, l’AIM recense 770 000 patients diabétiques, soit un tiers de plus qu’il y a dix ans.

L’augmentation, notable dans toutes les tranches d’âge, est particulièrement prononcée chez les seniors. 18 % des personnes âgées de 65 à 74 ans souffrent d’une forme ou d’une autre de diabète. En général, la maladie touche plus souvent les hommes que les femmes. Il existe aussi une inégalité en termes socio-économiques. Le nombre de diagnostics pour 100 Belges à faibles revenus est presque le double de celui de leurs compatriotes à revenu plus élevé.

Des différences régionales sont également à noter. À Bruxelles et en Wallonie, plus de 21 % des personnes de cette tranche d’âge plus âgée souffrent de diabète, alors qu’en Flandre, ce chiffre n’est que de 15,8 %.

Les experts avancent plusieurs facteurs pour expliquer la hausse du nombre de diagnostics. Le vieillissement de la population joue un rôle, de même que notre mode de vie. Une alimentation malsaine et un manque d’exercice physique favorisent en effet certaines formes de diabète.