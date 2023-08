La vie d'Hermione chamboulée par l’indisponibilité d'un médicament: “C'est le seul qui peut soulager les symptômes de ma maladie chronique incurable"

La jeune fille originaire d’Erezée est donc incapable d’apprécier une bonne pizza ou un généreux plat de pâtes avec ses amis ou sa famille mais doit se contenter de petits repas nutritifs.

La sensation d’avoir l’estomac plein survient seulement après quelques bouchées et son quotidien est rythmé par des nausées, vomissements et se traduit la plupart du temps par un manque d’appétit, de douleurs abdominales ou encore de brûlures d’estomac.

Sur le marché, seul un médicament peut la soulager : le Litican sous forme de comprimés. Problème, il est introuvable depuis plusieurs mois en Belgique à cause de l’indisponibilité d’une substance active présente dans le traitement, d’après les explications de la firme.

Une maladie chronique incurable

“C’est une maladie chronique incurable et c’est pourtant le seul médicament qui peut soulager mes symptômes. Il n’y a aucun équivalent pour moi. Si je ne le prends pas, je vomis dès que je mange quelque chose de solide, raconte-t-elle. Quand je ne l’ai plus, je mange des plats liquides, des pots pour bébé ou des soupes. Quand on va en pharmacie, on n’en trouve plus, on m’a donc dit d’aller à l’étranger mais c’est cher (50 euros la boîte), non remboursé et on doit faire des kilomètres. Vivant seule avec ma maman, mon frère et ma sœur, nous n’avons pas toujours les moyens”.

Actuellement, il ne lui reste qu’une seule plaquette à la maison et seul le bouche-à-oreille pour trouver plus de boîtes. Conséquence : elle devra certainement repasser sous peu à un régime liquide avec tout ce que cela entraîne, c’est-à-dire des carences alimentaires et nutritionnelles, une perte de poids importante et parfois pire, l’obligation d’instaurer une sonde pour s’alimenter suffisamment.

Un quotidien imprévisible

Scolarisée au sein de l’Institut Saint-Laurent à Marche-en-Famenne, Hermione a été contrainte de s’absenter à de nombreuses reprises. Il faut dire que la maladie est très impactante au quotidien.

“C’est une maladie complètement imprévisible. On peut se lever et aller super bien ou au contraire se sentir super mal après avoir mal digéré un morceau de pain. On digère mal, on ne fait que vomir, c’est une maladie chronique très fatigante. Et à côté, il y a aussi l’impact psychologique de ne pas trouver ce médicament pour moi et ma famille. On voit les plaquettes diminuer et on se dit qu’on sera bientôt à court. On a déjà mis des années à trouver ce que j’avais alors repartir aujourd’hui dans une phase incertaine est insupportable”.

Et quand on ajoute la dysmotilité intestinale au tableau, on comprend vite que c’est maintenant la maladie qui mène sa vie : d’un côté, il y a les soins requis, les multiples rendez-vous médicaux et la gestion des symptômes qui prennent beaucoup de son temps. Et de l’autre, le regard des autres et les privations à gérer.

“À l’école, c’est assez gênant de devoir manger des potées pour bébé comme c’est difficile de ne pas pouvoir aller au restaurant ou encore profiter d’un repas en famille, retrace-t-elle. À la maison, on doit adapter tous les plats, ajouter des nutriments ou prévoir un deuxième plat, ce sont des coûts en plus qui ne sont pas négligeables. On est prêt à faire des kilomètres pour trouver le Litican mais à un moment, tout sera épuisé. À ce jour, je ne peux compter que sur des donations via Facebook ou des connaissances à l’étranger car je fais des réactions allergiques au format injectable”.

Un phénomène loin d’être isolé

En Belgique, le Litican est loin d’être le seul médicament introuvable. En effet, en 2022, plus de 3.000 médicaments ont connu des problèmes d’approvisionnement. Chez nous, une plateforme a même été mise en place par l’Agence des médicaments (AFMPS) pour vérifier si un médicament est disponible : PharmaStatut.

Des molécules incontournables sont également concernées par cette pénurie, à commencer par le paracétamol, l’antidouleur commercialisé sous les noms de marque Doliprane, Dafalgan ou encore Efferalgan. Une situation qui perdure depuis 2020 et les débuts de la crise sanitaire. D’ailleurs, selon la coupole européenne des pharmacies, PGEU, un pharmacien européen passe en moyenne près de sept heures par semaine à gérer les pénuries.

“Pour le Litican, on peut voir qu’il est actuellement indisponible sous forme de comprimés mais des alternatives sont possibles, indique Ann Eeckhout, la porte-parole de l’Agence fédérale des médicaments. Il est également parfois possible que le médecin fasse une prescription pour commander le médicament à l’étranger mais ce n’est pas toujours possible. L’interruption de sa commercialisation est due au fait qu’une des substances actives est actuellement indisponible. Au 1er novembre 2023, on doit d’ailleurs en recevoir à nouveau”.

Si un autre traitement est bien disponible, via une préparation faite par un pharmacien avec la même substance active ou par un médicament avec la même substance active mais une autre voie d’administration, le coût peut être différent et le traitement n’est pas toujours adapté au patient, c’est le cas d’Hermione qui ne tolère que les comprimés.