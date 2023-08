“Aujourd’hui encore, ma psychologue s’étonne de ce contrôle permanent que j’exerce sur mon corps. En fait, c’est devenu des réflexes”

Diagnostiquée autiste, TDA/H (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité), HP (haut potentiel), l’étudiante en éducation spécialisée en accompagnement psychoéducatif souffre aussi du Syndrome de Gilles de la Tourette. “Une forme légère, nous a-t-elle bien précisé. Parce que, souvent, les gens ont l’image de personnes qui poussent des cris de manière intempestive, produisent des mots obscènes ou assènent des insultes à tout moment, ont des gestes incontrôlés ou déplacés. Chez moi, ce n’est pas aussi prononcé. Pas aussi explosif. C’est une petite Tourette”.

Et c’est peut-être précisément ce qui l’a amenée à témoigner, elle qui travaille en tant que bénévole au sein de l’association “Jetique” (www.iktic.jetique.be), fondée pour et par les personnes concernées par la Tourette et leurs proches. Elle aussi qui comptabilise quelque 10 300 abonnés à son compte Tiktok, où elle parle d’autisme, de TDA/H et de la Tourette sous le pseudo la.caméléon qui “fait référence aux personnes autistes, surtout aux femmes, qui se protègent en arborant une apparence “normale” ou “neurotypique”, comme les caméléons qui se camouflent, changent de couleur pour passer inaperçus et ne pas se faire attaquer”, nous précise Camille.

©Bernard Demoulin

“On parle toujours des cas extrêmes. Je trouve donc intéressant de montrer une autre facette de la maladie. Parce que les gens ne se doutent pas que je puisse avoir la Tourette. Même moi, je n’y pensais pas jusqu’il y a environ deux ans”, alors qu’elle se reconnaît dans une vidéo YouTube. “En la regardant, je me mettais à répéter sans pouvoir me contrôler les gestes (échopraxie) vus et les mots (écholalie) entendus dans la vidéo. Je me suis immédiatement dit : c’est sûrement ça que j’ai. Et je trouvais ça plutôt rigolo, d’ailleurs”.

Et de fait, c’est alors que Camille a été diagnostiquée par sa psychologue, dans un premier temps, et ensuite par deux neurologues qui confirmeront le Syndrome de la Tourette.

Cela dit, pour elle, les premiers symptômes remontent à l’enfance. “À l’âge de 5-6 ans, j’avais des compulsions, se souvient-elle. Dès que je touchais un objet, ma main devait absolument en parcourir toute la surface. Si je prenais un stylo, je devais le toucher dans son intégralité avant de pouvoir le déposer”. Quel rapport avec le Syndrome de la Tourette ? “En fait, dans tout ce qui est neuro-atypies ou troubles neurodéveloppementaux, il est rare de n’en avoir qu’un seul. Plus de 85 % des gens qui souffrent de la Tourette ont au moins un autre trouble. Moi, c’est aussi l’autisme, le TDA/H et le HP, ça fait beaucoup. Mais c’est lié et peut-être même que ça forme un tout sans qu’on le sache aujourd’hui”.

Ce syndrome englobe plein de choses, détaille la jeune femme qui depuis lors s’est manifestement bien documentée à ce sujet : “Des choses comme des compulsions, qui ne s’expliquent pas, mais qui en réalité se ressemblent. Physiquement, je ne pouvais pas m’empêcher à cette époque de faire ces gestes, qui peuvent s’apparenter à des tics. Ensuite, j’ai commencé à me rendre compte que je faisais des choses que je n’aurais pas voulu faire”.

Des envies irrépressibles comme ? “Mordre un camarade sans savoir pourquoi. Quand il y avait une ligne au sol, je ne pouvais pas marcher dessus mais je devais obligatoirement passer au-dessus. J’avais aussi besoin de donner des petits coups sur ma bouteille d’eau qui se trouvait sur la table. Ou encore me frotter tout le temps le nez avec la main vers le haut, à tel point qu’une ride est apparue. Il y avait plein de petites choses comme ça qui se sont mises en place”.

Camille Santocono, en contrôle permanent avec son corps. ©Bernard Demoulin

Des “trucs d’enfant” aux yeux des parents

À l’époque, ces gestes passent pour être “des trucs d’enfant” aux yeux de ses parents. En plus, Camille trouve la parade pour que ses tics soient le plus discrets possible. “Un jour, j’ai lu dans un magazine pour enfant un article sur les moines bouddhistes et comment ils arrivaient à entraîner leur pensée. Comme eux, j’ai appris à me contrôler. Dès que je sentais venir une compulsion, je l’intériorisais. Je ne la faisais plus physiquement mais mentalement. Uniquement dans ma tête. Ou alors, je trouvais une alternative. Par exemple, plutôt que devoir toucher toute la rampe de l’escalier pour pouvoir le descendre, je m’imaginais le faire mais je pressais simplement les doigts contre ma paume pour apaiser la sensation physique que la compulsion générait dans mes mains. Et ça marchait. J’ai alors mis en place une série de stratégies comme celle-là”. Et c’est comme ça que, vu de son entourage, tout avait disparu et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

“Pour moi, en revanche, c’était un contrôle permanent. Et aujourd’hui encore, ma psychologue s’étonne de ce contrôle permanent que j’exerce sur mon corps. En fait, c’est devenu des réflexes”, poursuit Camille, tout en se frottant le nez, après avoir grimacé et haussé les sourcils à de multiples reprises…

Et les fameux mots, souvent des gros mots, lancés de manière intempestive par les personnes atteintes du Syndrome de Gilles de la Tourette, en a-t-elle prononcés ? “Oui, sourit-elle avant de poursuivre. Chez moi, pendant des années, ce n’était pas nécessairement des gros mots mais c’était ‘Jingle Bells' et ‘Pythagore’. Je ne sais pas pourquoi, je n’aime pourtant pas spécialement les maths. Maintenant, je dis tout le temps : ‘château de sable’ et ‘regarde-moi ça !’ Cela n’a aucun sens quand je les prononce, je sais, mais ça sort tout seul. Ce sont des mots qui reviennent à tout bout de champ dans ma tête, et je les dis à voix haute, souvent quand je suis chez moi ou en voiture, mais également en public. Parfois aussi, je me mets à miauler, à siffler en classe ou à faire des bruits avec la bouche. Ce sont des tics vocaux”.

D’autres tics plus gênants, des gestes obscènes ? “Oui, je peux me mettre à frapper des gens que je connais à peine voire pas du tout, sur le ventre ou sur les fesses. En rue, c’est plutôt compliqué et stressant. Heureusement, ce tic n’a duré que quelques semaines.”

En souffre-t-elle ? “Non, pas du tout”, répond Camille du tac au tac. Quant au regard des autres, “en classe, j’en ai parlé relativement tôt. Et c’est assez bien accepté. On en rit même plutôt. Puis, on passe à autre chose”.

“Au lieu de culpabiliser, j’essaie de m’en accommoder”

Mais ce qui la gêne le plus aujourd’hui, “c’est clairement l’autisme. Parce que j’ai beaucoup de difficultés avec les relations sociales, je n’arrive pas à m’intégrer dans un groupe, alors que j’aimerais vraiment avoir des amis, je me sens en permanence attaquée par le monde extérieur. J’ai besoin d’énormément de temps seule pour me ressourcer, je ne peux pas tenir une journée avec beaucoup de gens autour de moi. En plus, chez moi, tout est intellectualisé. Tout ce qui est naturel et automatique pour les autres, je dois le conscientiser, l’apprendre et l’appliquer. C’est épuisant”.

Et le haut potentiel ? “On a tellement 'pathologisé' ce truc alors que, pour moi, cela a été un avantage, un atout parce que cela m’a permis d’accéder à des ressources intellectuelles et cognitives que d’autres personnes n’ont pas nécessairement. Le HP m’a donc aidée dans la vie”.

L'avenir? Camille Santocono, aujourd'hui âgée de 28 ans et atteinte du Syndrome de Gilles de la Tourette, y travaille... ©Bernard Demoulin

Alors qu’on aurait tendance à la penser armée pour un projet familial, l’étudiante ne se sent pas encore prête. “Je n’ai pas beaucoup d’autonomie. J’ai du mal à faire les choses au quotidien : me préparer à manger, faire la lessive, la vaisselle, par exemple. Rien que gérer ma chambre est déjà très compliqué. ”

Quant à son état d’esprit à l’heure actuelle, elle nous dit : “Les diagnostics m’ont permis de mettre en place des choses dans ma vie qui m’ont beaucoup aidée. Je sais pourquoi je n’arrive pas à faire certaines choses. Au lieu de me culpabiliser, j’essaie de m’en accommoder même si, parfois, c’est dur de devoir faire le deuil de la personne que j’aurais voulu être. Je pensais que j’allais beaucoup voyager, rencontrer plein de personnes, être très sociable, aller en festivals, en convention… Alors que, chaque fois que je fais ça, il y a trop de surcharge, je sature, mon cerveau ne peut pas traiter toutes ces informations, je dois rentrer chez moi et parfois en pleurer”.

Alors, l’avenir ? “Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. J’y travaille”.

Le message que j’aimerais faire passer : “Il faut s’entourer des bonnes personnes, trouver les bons amis, le ou la bonne psy. Et en parler. Ne pas avoir peur. La pire des choses à faire est ne pas en parler. Il faut oser être soi-même”.

