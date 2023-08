Des scientifiques identifient un nouveau symptôme particulier du Covid long

Plus de trois ans après le début de la crise du coronavirus, de nouveaux symptômes liés à une contamination au Covid sont encore découverts par des médecins et experts. Des scientifiques de l’Université de Leeds viennent par exemple de découvrir une nouvelle conséquence du Covid long chez un patient de 33 ans. L’homme a été reçu dans une clinique spécialisée après avoir remarqué depuis plusieurs mois que quand il se tenait debout, ses jambes prenaient progressivement une teinte violacée et devenaient lourdes. Il ressentait également “une sensation de picotements et de démangeaisons”, lit-on dans le rapport des scientifiques, publié dans The Lancet.