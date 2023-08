Le covid refait son apparition à l'étranger et en Belgique, Yves Van Laethem met en garde: "Un public restreint risque de payer un lourd tribut"

En Allemagne, le nombre de cas confirmés de Covid-19 est aussi reparti à la hausse depuis environ un mois, bien qu'à un niveau relativement bas.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) s'attend à une augmentation du nombre d'infections à coronavirus en Europe dans les semaines à venir, mais sans atteindre le niveau des vagues précédentes.

"Une vaguelette"

En Belgique aussi, une hausse des cas de covid est constatée mais elle n’alarme pas l’infectiologue Yves Van Laethem, “On est devant ce que j’appellerais une vaguelette. Ce n’est pas du tout rare en été : ce sont les vacances, les gens se voient et se contaminent avec un variant d’Omicron qui ne manifeste aucune preuve d’agressivité particulière. Le goût et l’odorat ne sont pas affectés par exemple. Les principaux symptômes sont une atteinte des voies respiratoires supérieures et inférieures”, explique l’expert. “Grâce au vaccin, même s’il ne colle pas tout à fait aux nouveaux variants, on va multiplier les anticorps permettant de lutter contre le virus. Le vaccin est donc tout à fait efficace”,poursuit-il.

“Les derniers vaccins ont été administrés il y a déjà 8 ou 12 mois. Pour les personnes à risque, un rappel est recommandé pour éviter les complications. Chez les personnes immunodéprimées, le vaccin est important. Un public restreint risque toujours de payer un lourd tribut au virus.”

Le médecin se montre optimiste. “Le nombre de cas va continuer à augmenter légèrement dans les jours qui viennent puis stagner. Il sera intéressant d’observer si les rentrées décalées entre élèves néerlandophones et francophones auront un impact sur la propagation du virus.”