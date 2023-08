"Le variant Eris ne m’inquiète pas, c’est plutôt l’arrivée d’une nouvelle espèce de virus qui me préoccupe"

Faut-il s’inquiéter de la montée en puissance du nouveau variant Eris ?

Ce n’est pas réellement une source d’inquiétude. Nous sommes face à un variant qui fait partie de la famille Omicron. Cette souche circule déjà depuis un certain temps et se montre faiblement agressive à l’égard des personnes qui ont un système immunitaire tout à fait normal. Toutefois, pour les patients immunodéprimés, c’est très embêtant. Ils s’inquiètent parce qu’ils peuvent à nouveau attraper le Covid et développer des complications.

Mais l’apparition d’un nouveau variant était attendue. Il est clair qu’on va continuer à avoir des évolutions virales. Plus notre système immunitaire va apprendre à lutter contre le virus, plus le virus va devoir s’adapter pour continuer à circuler au sein de la population. Les variants vont donc continuer à se succéder. On gardera toujours une immunité grâce à la vaccination et aux infections antérieures. Ce qui serait inquiétant, ce serait d’assister à un changement complet de virus, une nouvelle espèce. Mais ça ce n’est pas le cas à l’heure actuelle.

Cette nouvelle espèce de virus pourrait-elle voir le jour dans un avenir proche ?

Cela arrivera à un moment ou un autre. Que ce soit avec des coronavirus ou que ce soit avec d’autres types de virus. Les zoonoses (maladies infectieuses qui sont passées de l’animal à l’homme, NdlR) sont une menace qui existe et qui existera toujours.

Cela faisait longtemps que la situation épidémiologique s’était stabilisée. Or on assiste aujourd’hui à un rebond épidémique en plein milieu de l’été. Comment l’expliquer ?

Il y a une plus grande mobilité des personnes durant les vacances. Eris circulait déjà auparavant au Royaume-Uni et dans le sud de la France. Le caractère saisonnier joue par rapport au risque de transmission, mais il n’est pas du tout absolu. S’il y a une nouvelle souche qui émerge en été, il est tout à fait possible qu’elle se transmette. La source d’inquiétude principale par rapport à ce rebond estival est liée au fait qu’on pourrait avoir du personnel qui s’infecte et serait mis sur la touche pendant une ou deux semaines. Ce n’est jamais facile pour un hôpital de gérer des ressources qui sont toujours en pénurie.

Avec la rentrée des classes qui se profile, doit-on craindre que la situation dégénère ?

C’est possible. Plein de gens vont revenir avec cette souche du Covid, tout en étant asymptomatiques ou peu symptomatiques. Ils ne vont pas se faire dépister. Le virus va donc continuer à circuler. On pourrait avoir une augmentation de cas, qui va passer sous le radar.

Vous attendez-vous à ce que d’autres virus viennent également mettre la pression sur les soins de santé ?

Il y a toujours les épidémies habituelles, de grippe et de virus respiratoire, qui se surajoutent mais qui sont bien plus prévisibles par leur saisonnalité plus marquée que pour le SARS-COV2.

L’épidémiologiste français Antoine Flahault a estimé que “le brouillard était épais sur la situation épidémiologique un peu partout dans le monde”. Est-on en train de sous-estimer cette nouvelle vague ?

Très clairement, on n’a pas de vision correcte de ce qui se passe en Belgique à l’heure actuelle, vu qu’il n’y a pas de veille sanitaire qui soit bien organisée. Mais il faut voir à présent comment suivre l’évolution de la situation. Si on organise cette veille sanitaire uniquement sur base d’un dépistage volontaire, il faut être conscient qu’on peut passer à côté de beaucoup de cas. De nombreuses personnes ne vont pas forcément aller consulter si elles n’ont pas beaucoup de symptômes. Ou encore certains médecins ne vont pas forcément procéder à un test. Pour mieux évaluer la propagation du virus, on peut organiser des dépistages sur un échantillon de population. Cela n’existe pas à l’heure actuelle. Tout dépend de l’investissement que l’on veut faire en termes de santé publique…

Quelles sont les conséquences de l’absence de suivi précis ? Risque-t-on de voir la vague prendre de l’ampleur sans que quiconque ne le sache ?

Je me dis que même si le virus circulait énormément, on ne ferait probablement rien. Tant que la majorité des gens est asymptomatique, cela ne pose pas de problème. Nous ne sommes plus dans la situation de 2021-2022, où là on savait qu’avec une circulation massive du virus il y avait une mortalité très importante dans la population âgée, chez les personnes obèses, diabétiques etc.

On a l’impression qu’au sein de la société belge, le Covid n’est plus du tout une source de préoccupation. Est-ce que cela vous inquiète de voir à quel point les gens n’y font plus attention ?

Je suis très content qu’il n’y ait plus de masque ou d’inquiétude, voire de paranoïa par rapport à la transmission du virus. Par contre, il est dommage que certains bons gestes qui s’étaient implémentés pendant la pandémie – comme le fait de tousser dans son coude, la désinfection fréquente des mains… – ne sont pas rentrés dans les mœurs. On voit des gens à nouveau éternuer dans leurs mains dans le métro, par exemple. On a peut-être loupé le coche de garder une certaine éducation à la santé.

Comment avez-vous vécu la fin du port du masque dans les hôpitaux ?

Je suis tellement heureux. La communication occupe une place très importante dans mon métier. Il y a aussi souvent des mauvaises nouvelles à annoncer aux patients. Quand on se passe de cette communication non verbale avec le visage, on perd une véritable interaction qui est nécessaire pour le bien-être du patient et pour une communication adéquate du soignant. Notre boulot, ce n’est pas simplement de dire à quelqu’un qu’il doit prendre tel traitement. Un traitement ne fonctionne que s’il est bien pris, parce que le patient a compris la maladie, parce qu’il l’intègre, parce qu’il connaît l’utilité du traitement… Tout ça ne passe que par la communication. Se passer de la moitié du visage, c’était l’enfer. Toute une partie de mon métier perdait de son sens. Annoncer une séropositivité à quelqu’un avec un masque, c’est terrible.

Certains imposent-ils malgré tout le port du masque ?

Quand j’ai des patients qui toussent dans ma salle d’attente, je leur demande de mettre un masque évidemment. Cela fait partie également de l’éducation qui ne s’est pas faite. Maintenant, quand les gens ont un rhume, ils s’en moquent et ne vont pas forcément porter une protection buccale. En Belgique, le phénomène asiatique du masque ne s’est pas installé. Certains soignants sont inquiets par rapport à ça. C’est certainement pour cette raison que certains ne sont pas revenus travailler dans le domaine des soins de santé.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les hôpitaux belges ©Photo News

Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations problématiques à cause du port du masque obligatoire ?

C’était anecdotique, mais oui, j’ai déjà eu des patients fâchés de devoir porter le masque. Ils disaient que c’était une atteinte à leur liberté. Certains patients avaient même des moutons ou des ânes sur leur masque en signe de protestation. Ça fait partie de la diversité humaine…

Quel souvenir gardez-vous de cette période de pandémie, qui était si particulière pour le personnel soignant ?

C’était une période de solidarité dans le personnel soignant qui était exceptionnelle. J’espère que je ne vais pas choquer les gens en disant ça, mais c’était une période excitante. On ne connaissait rien donc il fallait une très grande collaboration entre les équipes scientifiques pour comprendre les mécanismes qui menaient à la maladie. L’objectif était de développer rapidement des traitements et des méthodes de dépistage. C’est unique dans l’histoire de l’humanité d’avoir eu aussi rapidement une telle solidarité. On peut voir les côtés négatifs en se disant que certains s’en sont mis plein les poches. Mais à côté de ça, cet élan mondial de solidarité faisait du bien à voir.

Qu’est-ce qui vous a le plus touché durant cette période ?

Les décès annoncés par tablettes interposées. Les familles ne voyaient leurs proches qu’à travers un écran. C’était dur, on avait tous les larmes aux yeux. Ça m’émeut encore quand je repense à ces moments. Ça crée beaucoup de liens.

À l’heure actuelle, ce qui me touche c’est de voir les conditions de travail des infirmiers et infirmières. C’est terrible d’à peine gagner sa vie en ayant des horaires inconfortables et en devant subir l’agressivité des patients. Les médecins et l’ensemble de la population doivent se rendre compte à quel point les infirmiers et infirmières sont des personnes qui sont fantastiques et qui doivent être mises bien plus en valeur. Le politique devrait réagir.