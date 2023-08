"En recevant la visite d’un bataillon de cardiologues, je suis tombé des nues"

Arrivé au Burundi à l’âge de 25 ans, Paul Peeters est un grand sportif. "J’étais en forme olympique, nous dit-il avec son accent qui ne laisse aucun doute sur ses origines fouronnaises. Je faisais du mini foot, du volley-ball, de la natation, du vélo… J’ai même ‘servi de’ prof de gym pendant 3-4 ans."

"Que pensez-vous d’une greffe cardiaque ?"

A l’époque, par précaution, tous les cinq ans, le régent littéraire fait passer à toute sa petite famille un contrôle de santé à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. C’est lors de l’un de ces contrôles, le deuxième en l’occurrence, qu’un médecin remarque ce qui pourrait être une anomalie. "Il m’a dit : ‘tout va bien, mais vous devriez aller voir un cardiologue’. Ce que j’ai fait."

C’est ainsi qu’en 1999, un bilan cardiologique met en évidence une cardiopathie dilatée, nécessitant l’instauration d’un traitement. "Pour autant que je m’en souvienne - parce que ça remonte, hein ! -, ce médecin m’avait aussi dit de prendre certaines précautions, comme éviter de faire des efforts trop violents, veiller à m’alimenter avec une nourriture saine… Il m’a également demandé de venir faire un contrôle annuel. Comme je me sentais bien et comme je faisais beaucoup de sport, je ne croyais pas trop pouvoir souffrir d’un quelconque problème cardiaque."

Deux ans plus tard, alors âgé de 44 ans, Paul Peeters attrape une pneumonie à l’hôpital. "Au cours de de cette hospitalisation, j’ai reçu dans ma chambre la visite d’un bataillon de cardiologues qui m’ont lancé : ‘que pensez-vous d’une greffe cardiaque ?’ Moi, je tombais des nues puisque je ne ressentais aucun symptôme. A posteriori, je crois que la menace de greffe était destinée 'à me mettre la pression'... et ça a marché. Je fumais beaucoup à l'époque et sans éprouver la moindre crainte, mais parce que je me suis dit: "C'est trop c...", j'ai arrêté."

Dans la foulée, les médecins belges lui conseillent de ne plus se rendre en Afrique, mais Paul Peeters n’en fait rien. En 2008, les médecins se montrent très fermes : cette fois, interdiction formelle de retourner au Burundi. "On me fait faire de la revalidation cardiaque en plus du traitement médicamenteux que je dois prendre."

©JC Guillaume

En quatre jours, quatre malaises cardiaques

La situation s’aggrave sérieusement quand, il y a cinq ans, le septuagénaire se retrouve en "pimpon pimpon", comme il dit, aux urgences et passe deux mois à l’hôpital au terme desquels il perdra 24 kilos. "Régulièrement, depuis un moment, j’avais de brusques instabilités du rythme cardiaque et/ou de tension. Il m’est arrivé d’avoir 25 de tension et d’atteindre 140-160 pulsations pour descendre à 30 en une ou deux minutes. Pendant ces arythmies, on n’est pas bien du tout. C’est indescriptible. Epouvantable. Mais ce jour-là, plus que jamais, je me suis senti vraiment très mal, au point d’appeler l’ambulance. J’étais incapable de parler."

Paul Peeters est alors hospitalisé en urgence pour un choc cardiogénique qui nécessitera un séjour aux soins intensifs avec un support d’inotropes, afin de renforcer les contractions du muscle cardiaque. "Aux soins intensifs, je me suis mis à délirer. J’y ai passé dix jours avant d’intégrer une chambre en cardiologie."

Et là, Paul Peeters se surpasse, si l’on peut dire : "Je fais quatre malaises cardiaques en quatre jours ! Des troubles rythmiques sévères (arythmies ventriculaires : plusieurs épisodes de tachycardies ventriculaires) ont été détectés par le monitoring. Ce boîtier enregistre toute une série de paramètres du cœur, les transmet et donne l'alerte à l'équipe médicale présente dans le service de cardiologie. Laquelle est intervenue immédiatement et efficacement... Cela me serait arrivé sans cet appareillage, je ne serais plus là pour vous le raconter. Une semaine après, on m’installait un pacemaker défibrillant. Et, au passage, on m’avait placé 2 stents dans les coronaires."

Devant son instabilité rythmique et hémodynamique, l’équipe médicale lui propose en plus du traitement médicamenteux et de son pacemaker un nouveau système de suivi à distance par télécardiologie. Le capteur CardioMEMS, dispositif de la taille d'un trombone, est implanté dans l'artère pulmonaire lors d'une procédure peu invasive. Il surveille les changements de pression artérielle qui indiqueraient une aggravation de l'insuffisance cardiaque et envoie des indications quotidiennes à distance à l’équipe médicale. Cela permet aux médecins de surveiller l’état de santé du patient où qu’il se trouve.

Paul Peeters, atteint d'insuffisance cardiaque, en train de prendre paramètres avec son capteur CardioMEMS. ©L. D.

Aujourd’hui, Paul Peeters est donc suivi à distance grâce à ce dispositif spécifiquement conçu pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Chaque jour, il s’allonge quelques instants pour prendre ses mesures qui sont aussitôt transmises à son cardiologue. "C’est très simple et cela ne prend que quelques minutes", assure-t-il en nous faisant la démonstration de son petit devoir quotidien. "Cela me permet de prévoir un certain temps à l’avance – jusqu’à 15 jours m’a-t-on dit – des problèmes cardiaques éventuels."

"Je n’ai jamais voulu dramatiser"

Depuis l’implantation de cet appareillage, Paul Peeters n’a plus nécessité d’hospitalisation pour une instabilité de son insuffisance cardiaque et a pu reprendre ses activités et ses loisirs.

Sereinement, sans dramatisation aucune, quand il raconte ce qui pourrait paraître effrayant à la plupart d’entre nous, il semble presque prendre la chose à la rigolade. "Je n’ai jamais voulu dramatiser et je pense que c’est la bonne formule si l’on veut encore vivre quelques moments heureux dans l’existence, nous dit le bon vivant. Je ne dirais pas qu’il ne faut pas se préoccuper de la maladie mais en tout cas il ne faut pas se fixer dessus. Bien sûr, il ne s’agit pas de prendre de risques inutiles, mais de là à se limiter dans tout, non."

Dans cet état d’esprit, on imagine qu’il ne pense pas outre mesure à la mort. "Vous savez, j’ai été mort cliniquement deux fois. A ma troisième crise cardiaque, j’ai fait un arrêt, mon cœur a cessé de battre pendant plus de 5 minutes. Je pense d’ailleurs avoir vu cette fameuse lueur blanche. Si on me dit un jour : ‘il vous reste trois mois à vivre’, j’essaierai d’encore profiter de ces trois mois. C’est tout. La mort fait partie de la vie. Par contre, si c’est dans la souffrance, je demande l’euthanasie. Mais de toute façon, ça ne m’arrivera pas puisque je suis déjà mort deux fois et je suis toujours en vie. Alors, je suis éternel, hein ?"

Mots pour maux

A travers "Mots pour maux", La Libre a choisi de donner la parole à des personnes affectées par des maladies diverses, tant physiques que mentales, courantes ou rares. Des rencontres qui ont pour objectifs de comprendre leur quotidien, leurs difficultés et espoirs, de partager leur regard sur l'existence. Une manière aussi de rappeler que nul n'est à l'abri de ces accidents de la vie. Cette série est à retrouver un lundi sur deux sur notre site.

Le logo de notre série "Mots pour maux" ©Raphaël Batista