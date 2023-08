Une importante découverte de scientifiques belges face aux cas de Covid extrêmes

Le fait que certains patients atteints du Covid-19 et grièvement malades souffrent de lésions pulmonaires à long terme à cause du virus est connu depuis longtemps. Des chercheurs de l'Institut flamand de biotechnologie (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, VIB) viennent d'en découvrir la cause. Le coupable semble faire partie de notre système immunitaire inné. Le VIB espère que cette découverte débouchera sur de nouveaux traitements.