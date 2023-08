L'Agence européenne des médicaments donne son feu vert au nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech

L'EMA recommande l'administration d'une dose du nouveau vaccin, quels que soient les antécédents vaccinaux.

La Commission européenne doit encore donner officiellement son feu vert, mais ce n'est généralement qu'une formalité.

Les autorités sanitaires européennes avaient précédemment appelé à la mise au point d'un nouveau vaccin adapté aux variants actuellement en circulation.

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera en Belgique à la mi-septembre. Dans un premier temps, le nouveau vaccin sera proposé à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus ou en soins de longue durée, aux personnes présentant des comorbidités déjà diagnostiquées, à toutes les personnes dont l'immunité est affaiblie, aux femmes enceintes et à toutes les personnes travaillant dans le secteur des soins, à l'intérieur et à l'extérieur des établissements de soins. Cela représente environ 2 millions de personnes.

Pour tous les autres, la vaccination n'est pas particulièrement recommandée, mais chacun est libre de se faire vacciner.

Les vaccins seront administrés par les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmières à domicile, les médecins du travail et les médecins consultants coordinateurs dans les centres de soins résidentiels. Il n'y aura pas de centres de vaccination.

Contrairement aux campagnes de vaccination précédentes, Pfizer/BioNTech est le seul fournisseur de vaccin cette fois-ci.