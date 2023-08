Faut-il s'inquiéter de l'augmentation des nouveaux cas de Covid ces dernières semaines?

Ceci étant, “l’indicateur le plus fiable est le virus dans les eaux usées, nous dit encore le virologue. Cela a montré une hausse depuis début août, mais cela semble se stabiliser un peu maintenant. À ce moment, il reste difficile de dire si cette tendance persiste ou non. Les modèles prédisent un nouveau pic plutôt fin octobre-novembre, mais sans risque de surcharge des hôpitaux.”

Pour Emmanuel André, interrogé par nos confrères de la RTBF, la situation présente n’a rien d’étonnant ni même d’inquiétant vu que “notre immunité collective reste très bonne, et se renforce à chaque fois qu’apparaît un nouveau variant”.

À ce propos, on peut aujourd’hui parler de “soupe avec un mix de variants qui viennent et partent, nous dit le Dr Van Gucht. Cette évolution est intéressante pour les virologues, mais ne devrait pas inquiéter le grand public”.

Port du masque dans certains hôpitaux

Si, pour ce spécialiste, “l’inquiétude n’est vraiment pas nécessaire à ce stade”, il faut néanmoins rester vigilant, comme en témoigne la situation de certains hôpitaux du pays. À ce jour, “une dizaine de cas Covid ont été recensés dans nos trois hôpitaux du CHU UCL Namur, explique pour sa part le Pr Benoît Rondelet, directeur médical de groupe. Trois services sont principalement touchés : la gériatrie, l’oncologie et la revalidation, c’est-à-dire dans les unités où les patients sont les plus vulnérables. Pour se protéger des ‘gouttelettes’, les mesures standard ont été prises afin de limiter la propagation. À savoir l’isolement des patients, le port du masque ciblé dans ces unités… Ceci dit, il n’est en aucun cas question de crise ou de situation comme celles connues précédemment. Le Covid est désormais considéré comme toute autre maladie commune et les mesures prises sont similaires à celles en cas d’épidémie de grippe.”

Cette augmentation du nombre de cas, peut-être due à la proximité avec la situation du nord de la France, où le port du masque a été réinstauré, n’est cependant pas observée dans les principaux hôpitaux bruxellois que nous avons contactés, qu’il s’agisse d’Erasme, de Bordet, de l’hôpital universitaire des enfants (HUDERF). Ou encore des Cliniques universitaires Saint-Luc : “Actuellement, seuls trois patients ont réellement été hospitalisés pour raison de Covid-19, nous a fait savoir Sylvain Bayet, en charge des relations avec la presse. Quelques patients (une dizaine) ont été découverts (NdlR : avec une infection au Covid) fortuitement lors de leur admission pour une autre raison médicale ou durant leur hospitalisation. Ils sont isolés et surveillés minutieusement. Dans tous les cas, il n’y a pas de signes de gravité : aucun patient n’a été hospitalisé aux soins intensifs pour cause de Covid. Les patients des urgences sont par ailleurs sensibilisés au port du masque en salle d’attente en cas de fièvre, toux ou symptômes grippaux.”

Bientôt les nouveaux vaccins

Les clusters apparus ces derniers jours n’ont rien de bien surprenant, à entendre le Dr Yves Van Laethem, infectiologue. “Les précautions prises dans certains hôpitaux visent avant tout à éviter les transmissions nosocomiales, nous dit le médecin. Mieux vaut porter le masque un peu plus tôt qu’un peu trop tard. Mais nous ne nous trouvons pas encore dans une situation où il faut généraliser le port du masque en hôpital. Pour avoir une augmentation du nombre de cas vraiment significative, il faudra vraisemblablement attendre encore quelques semaines. J’espère que ce ne sera alors qu’une petite recrudescence automnale classique.”

Les nouveaux vaccins attendus pour la deuxième quinzaine de septembre devraient tomber à pic. “Il sera alors nécessaire de vacciner les groupes cibles. Ces nouveaux vaccins sont adaptés au principal variant en circulation ces derniers mois. On se rapproche donc du variant actuel. Pour les personnes vulnérables, qui n’ont plus été vaccinées depuis une dizaine de mois maintenant, ce rappel sera nécessaire”, insiste le Dr Yves Van Laethem.

