"J’avais 9 ans quand un copain m’a dit : 'toi aussi, tu vas mourir à 24 ans ?' Putain, j’ai fait une tête…"

Tout aussi sobrement, il poursuit. “Comme beaucoup de gens, mes parents ne savaient pas grand-chose de la mucoviscidose à l’époque du diagnostic. C’était un véritable choc pour eux qui a été très difficile à encaisser au début, même s’ils se sont vite repris. Ils ont ensuite très bien géré. Dès le départ, ils ont décidé – et je leur en suis reconnaissant – qu’ils allaient tout faire pour que j’aie une vie la plus normale possible. Et c’est ce qui s’est passé : je faisais du sport, j’allais chez les scouts, je n’étais pas du tout replié sur moi en raison de la maladie. J’avais une vraie vie, normale. Franchement”.

Normale, c’est lui qui le dit avant de préciser quelques “menus” détails. “Oui, bien sûr, j’avais une charge de soins très importante, concède-t-il. Et ceux qui ne me côtoyaient pas plus que ça ne pouvaient pas se douter que j’étais atteint de la muco. Peut-être voyaient-ils que j’étais un peu plus souvent malade, ou que je toussais beaucoup mais, globalement, les personnes qui ne vivaient pas avec moi ne pouvaient pas imaginer les kinés, les aérosols, les médicaments…” Malgré tout cela, Raphaël s’estime chanceux : “Certains 'mucos' ont de la kiné deux fois par jour et ont parfois beaucoup de mal à se scolariser… Ceux-là ont vraiment une vie de merde. Moi, j’étais très loin de ça, ce qui aide à relativiser. La vie est injuste, mais la maladie peut l’être beaucoup plus encore”.

Raphaël Deby, atteint de la mucoviscidose, est un amoureux de la montagne. ©Bernard Demoulin

"J’avais 9 ans quand Grégory Lemarchal est mort"

Il n’empêche, au début de l’adolescence, le jeune homme, toujours pas fort dodu aujourd’hui (61 kg pour 1m81), ne pèse vraiment pas lourd. “J’avais beaucoup de problèmes pour prendre du poids et donc il a fallu recourir aux compléments alimentaires très caloriques pour compenser, mais aussi à une alimentation grasse et sucrée. Pas question de prendre du lait écrémé, il faut boire du lait entier. Si on peut mettre du beurre, c’est mieux. Et moi, je n’aimais pas ça. On me poussait à prendre des desserts, des cacahuètes en regardant la télé… Tout était bon pour me faire grossir. Il est arrivé un moment où le chocolat était presque devenu un médicament. Il faut dire que j’étais passé pas loin de la sonde dans l’estomac avec gavage la nuit, tellement j’avais atteint un niveau de poids bas. Ce qui aurait voulu dire : les scouts, on oublie. Les vacances ou aller dormir chez un copain, ça se complique très fortement. C’était une période très difficile parce que j’avais vraiment peur de cette menace de la sonde. Le matin, j’avais de l’acide dans l’estomac et de fortes nausées. Je vomissais donc souvent. De ce fait, j’étais dégoûté, je n’avais plus envie de manger et c’était le cercle vicieux. Il y a un an, je pesais encore 56 kg. Moins que les problèmes pulmonaires, ce sont en fait les soucis digestifs qui ont été le plus pénibles chez moi. Le stress de devoir toujours manger est, pour moi, ce qui était le plus dur psychologiquement, le plus handicapant et le plus pesant.”

La période Covid a aussi été particulièrement compliquée. “J’ai été mis en lockdown un jour avant tout le monde. Même si on n’avait pas beaucoup d’infos sur la maladie, se dire 'attention, drapeau rouge pour les personnes souffrant de maladies respiratoires !' était un raccourci facile et cohérent. Penser que ça pouvait très vite mal tourner, c’était quand même fort dur. Là, on n’a vraiment pas rigolé…”

Puis, en toile de fond, il y a toujours cette hantise d’une espérance de vie que l’on sait réduite en raison de la maladie. “Est-ce que, plus jeune, je posais la question à mon père de savoir s’il se disait : 'Mon fils va-t-il mourir avant moi ?'. Franchement, non, en famille, on ne parle pas de ça… Mais forcément, oui, mes parents ont dû y penser. Quand je suis né, l’espérance de vie pour un malade muco n’était effectivement pas formidable. Quelques années après, Grégory Lemarchal (participant à la Star Académy) est mort. Cela n’a pas aidé à donner beaucoup d’espoir. J’avais 9 ans quand il est décédé et un copain de classe m’a demandé : 'Toi aussi, tu vas mourir à 24 ans ?' Putain, j’ai fait une tête. Mais dans les années qui ont suivi, beaucoup de choses ont changé. Personnellement, j’ai ma philosophie à ce sujet. Penser à ça, en avoir conscience, c’est bien, mais ça n’apporte au final pas grand-chose, sinon plus d’inquiétude que de bénéfices”.

Raphaël est aujourd'hui journaliste sportif. ©Bernard Demoulin

"Du jour au lendemain, ma vie a changé"

Il n’empêche, pendant toutes ces années, au quotidien, les journées restent rythmées par les aérosols, la prise de médicaments, les séances de kiné… “Trois fois par semaine, le kiné venait à la maison, avec exercices respiratoires, aérosols, drainage… pour expectorer les sécrétions. Vivre avec la muco, c’est aussi un aérosol et un sirop tous les matins, rinçage de nez et spray deux fois par jour, 20 à 30 gélules quotidiennement, dont la plupart à prendre obligatoirement pendant les repas, sinon je ne digère pas. J’ai donc appris à 'faire avec' et à en avoir toujours sur moi. Maintenant, mes médicaments sont dans mon portefeuille avec les pièces de monnaie. C’était aussi, tous les trois mois, un rendez-vous à l’hôpital. Donc oui, dans ce sens, la maladie est toujours présente.” Et bien présente. Du moins, elle l’était.

Car si tout ce rituel a duré pendant 24 ans, tout a changé il y a un an pour Raphaël avec l’arrivée sur le marché d’un nouveau médicament, le Kaftrio. Il a radicalement – pour ne pas dire miraculeusement – changé sa vie, comme celle de la plupart des patients atteints de cette maladie. “Quelques mois auparavant, on m’en avait parlé, mais je ne voulais pas trop y croire. On m’avait vendu le produit, en me disant 'tu vas voir, ça va changer ta vie', mais je ne voulais pas me projeter. J’avais du mal à m’imaginer que, six mois plus tard, tout allait être réglé. Je préférais ne pas rêver quelque chose qui n’allait pas forcément fonctionner chez moi.” Et pourtant, “du jour au lendemain, les vomissements et les nausées, par exemple, ont disparu, se réjouit aujourd’hui le jeune homme. Le p’tit déj' a donc fait son retour. J’ai repris du poids parce que j’ai beaucoup plus d’appétit. Au niveau pulmonaire, la situation s’est aussi fortement améliorée. L’aérosol du matin, c’est fini. Au début, c’était d’ailleurs très bizarre et même difficile de lâcher prise. Quant à la kiné, je suis passé de trois séances par semaine à une toutes les deux semaines, et maintenant, sauf si cela s’avère nécessaire, je n’en ai même plus du tout. J’étais plutôt sceptique et je ne voulais pas trop m’emballer. Mais là, oui, je peux aujourd’hui affirmer que, par rapport à il y a un an, c’est le jour et la nuit. Aujourd’hui, quand il m’arrive de tousser, ce que je faisais avant plusieurs fois par jour et par nuit, je suis surpris. C’est perturbant. C’est vraiment une nouvelle vie. Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas pu imaginer que ce soit possible”.

La mucoviscidose n'a pas empêché Raphaël de réaliser ses rêves. ©Bernard Demoulin

De là à dire ou espérer une espérance de vie plus longue, “c’est un peu tôt pour le savoir, car on n’a pas assez de recul sur le médicament, répond lucidement Raphaël, avant d’enchaîner, mais il est clair que tous les symptômes sont très largement diminués, certains ont même disparu et donc, oui, on peut espérer une meilleure espérance de vie. Avant le Kaftrio, elle était de 50 ans. Aujourd’hui, selon certains modèles, l’espérance de vie est de 78 ans quand on a pris le Kaftrio entre 18 et 24 ans et de 62 ans quand on a commencé à 25 ans. Comme j’avais 24 ans, quand j’ai commencé, cela reste assez imprévisible. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas inquiet pour mon futur. Je suis même extrêmement serein par rapport à tout ça. Aujourd’hui, depuis ce médicament, je pourrais presque dire : 'quand j’avais la muco', comme si je ne l’avais plus alors que je sais bien que je l’ai toujours”.

L’incroyable défi du Mont Blanc

Entretemps, tout cela n’a pas empêché Raphaël de se lancer un incroyable défi il y a quelques années : gravir le Mont Blanc. “J’ai toujours aimé la montagne, les randonnées. On y passait souvent nos vacances d’été en famille. Puis, un jour, j’ai eu un flash. Je me suis demandé si un 'muco' avait déjà escaladé le Mont Blanc. En m’informant, j’ai lu que la plus jeune malade à avoir réussi cet exploit avait 25 ans. J’avais 21 ans à l’époque et je me suis mis en tête de faire l’ascension du Mont Blanc avant mes 25 ans”. C’est alors décidé, sauf cas de force majeure, à 24 ans, il sera le plus jeune “muco” à s’être hissé à ce sommet.

A l'âge de 24 ans, Raphaël Deby est devenu le plus jeune patient atteint de mucoviscidose à avoir escaladé le sommet du Mont Blanc. Le jour de son exploit, avec la mascotte de la maladie. ©D. R.

Aux côtés d’un guide de montagne, le rêve est devenu réalité le 6 juillet 2022 à 12h30. “Un rêve pour moi, dit Raphaël. C’était fou. Bizarre à dire, mais je n’ai pas du tout ressenti l’altitude. Les dieux étaient peut-être avec moi ; ça ne pouvait pas mieux se passer. Il faut dire que je m’étais bien préparé pendant trois ans. Avant le Mont-Blanc, à l’âge de 12 ans, j’avais réalisé mon premier sommet à 3396 mètres. Peu de temps avant le Mont Blanc, j’ai fait un sommet à 4272 mètres. J’étais donc prêt physiquement mais aussi psychologiquement pour ce grand défi. Les conditions météo étaient optimales, ma condition physique au top. Tout était réuni pour faire de grandes choses”. Le voilà sur le toit de l’Europe, envahi par “un sentiment de fierté et d’accomplissement comme je n’ai jamais connu”.

Le but de ce défi ? “Réaliser mon rêve mais aussi montrer que, malgré la mucoviscidose, il y a moyen de faire de vraies belles choses. Même si on ne peut pas tout faire. Durant tous ces moments, que ce soit pendant la préparation ou l’ascension, mes pensées allaient bien évidemment à mes proches qui m’ont beaucoup soutenu dans ce projet un peu dingue, mais également à tous les malades. Quand on a la mucoviscidose, on reste seul avec nos problèmes, nos doutes, nos angoisses. Bien sûr, les gens sont là pour nous soutenir et nous aider, mais ils ne peuvent pas comprendre totalement ce qui nous traverse l’esprit. Il y a encore beaucoup de méconnaissance autour de cette maladie. Des tabous : comme cela reste quelque chose de grave, on n’ose pas en parler. Pour moi, cet exploit et le récit que j’en ai fait sur le site de l’association Muco, c’est une façon de montrer une certaine réalité, en tout cas ma réalité. Je trouvais que c’était un beau message d’espoir pour plein de gens. J’espère que tous les mucos continueront à avoir des rêves, des espoirs, des objectifs. Il faut vivre et pas se contenter de survivre”.

Et donc, la question : quel est son prochain objectif ? Raphaël sourit : “On m’a dit : 'Maintenant, tu vas faire l’Everest ? Le Kilimandjaro ?' Non, non. À l’instant T, vivre ma vie, le plus normalement possible, ce sera déjà très bien. Un beau défi en soi”.

Le prochain défi de Raphaël Deby, atteint de mucovicidose? Vivre une vie la plus normale possible. ©Bernard Demoulin

Le logo de notre série "Mots pour maux" ©Raphaël Batista

Mots pour maux

À travers “Mots pour maux”, La Libre a choisi de donner la parole à des personnes affectées par des maladies diverses, tant physiques que mentales, courantes ou rares. Des rencontres qui ont pour objectifs de comprendre leur quotidien, leurs difficultés et espoirs, de partager leur regard sur l’existence. Une manière aussi de rappeler que nul n’est à l’abri de ces accidents de la vie. Cette série est à retrouver un lundi sur deux sur notre site.