”Une chose est certaine, les prestations de prévention ne sont pas assez valorisées dans notre système de santé”

”Je suis tout à fait favorable à ce type d’approche dans la mesure où toute stratégie de prévention qui peut a priori aider les gens à diminuer leurs risques de pathologies, qu’il s’agisse de troubles nutritionnels, de maladies métaboliques ou autres, a tout son sens, nous a dit le Dr Yves Coppieters, médecin de santé publique. Ceci dit, on ne peut pas baser une stratégie de prévention de santé publique uniquement sur des examens biologiques très spécialisés. Si la composante biologique est effectivement très importante, elle fait partie d’un ensemble en matière de prévention. Elle n’est qu’un déterminant parmi d’autres dont les comportements, l’environnement, nos habitudes de vie, notre éducation… Et donc, il ne faudrait pas faire croire à la population que détecter certains déséquilibres et les combler par des compléments suffira à anticiper les problèmes de santé futurs. C’est un leurre. Ces analyses biologiques ne sont qu’une composante de la problématique d’une prévention efficace. Se limiter à cela reviendrait même presque à de la prise en charge, et non plus de la prévention”.

Cela étant, “faire des bilans, des check up, voire d’autres investigations en cas de suspicion, c’est le rôle du médecin généraliste”, fait encore remarquer le médecin.

La médecine de la santé n’est pas un concept nouveau

Quant à faire de la médecine de la santé et non de la maladie, “ce n’est pas un concept nouveau, nous fait-il remarquer. Cela fait 60 ans que l’on se bat pour ça. Il est clair que dans notre système de santé, comme les soins l’emportent en termes de financement, le volet préventif reste trop faible. Tous les médecins en sont conscients. Encore faudrait-il avoir un cadre institutionnel qui permette d’accorder davantage d’importance à la prévention. Si on ne donne pas aux médecins généralistes le temps, le code Inami pour le financement et la formation, on n’y arrivera pas”.

De même, encore faudra-t-il que cette prévention de la santé soit accessible à tous et que cela ne profite pas uniquement aux personnes qui peuvent se le permettre. Non seulement il faut avoir le niveau d’éducation et d’information suffisant mais en plus il faut pouvoir se le permettre financièrement. Une chose reste cependant certaine, les prestations de prévention ne sont pas assez valorisées dans notre système de santé en termes de financement”.