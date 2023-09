"Mon handicap est une crasse. On dirait un châtiment des dieux de la mythologie grecque"

Sa tablette sur les genoux, Caroline esquisse un timide sourire en guise de salut d’accueil. La main droite toute recroquevillée et immobile, elle fait lentement glisser son majeur gauche sur l’écran pour communiquer. Après avoir pris son souffle, la trentenaire lourdement handicapée – “il faut appeler un chat un chat”, dit-elle – peine à articuler quelques mots peu audibles que sa maman répète à haute voix pour susciter l’approbation de sa fille. Ou recueillir sa désapprobation, qui se manifeste alors avec un air comme un tantinet agacé de ne pas s’être bien fait comprendre.

Un avenir radieux en un instant assombri

Pour Caroline, ce ne fut pas une nuit, mais bien un jour sombre qu’a basculé sa vie jusque-là baignée d’insouciance, comme elle nous la décrit aujourd’hui et promise à “un avenir radieux”. C’était un jour de janvier 2010, l’année de ses 25 ans. À l’époque, “pas moche, pas bête, pas pauvre”, de ses propres dires, diplômée en tant qu’ingénieur de gestion, elle est en rendez-vous avec un client quand, soudainement, elle se sent prise d’un léger vertige. Pensant avoir une chute de tension, elle prétexte une migraine pour pouvoir s’éclipser et rentrer se reposer chez elle. La jeune consultante n’a pas le temps de rassembler ses affaires qu’elle s’effondre. Consciente, mais incapable de bouger, elle est persuadée de faire une crise d’épilepsie et craint plus que tout d’avaler sa langue. Les collègues se précipitent autour d’elle. Quelque temps plus tard, les pompiers et les ambulanciers débarquent puis, dans l’ascenseur, elle perd connaissance. Caroline vient d’être “terrassée par un terrible accident vasculaire cérébral” (AVC).

Dans l'univers de Caroline, terrassée par un AVC à l'âge de 25 ans. ©cameriere

Au réveil à l’hôpital, après un bref coma d’à peine 24 heures, la jeune fille se découvre inerte et muette. Totalement paralysée, incapable de bouger une phalange, tout juste les paupières, et dans l’impossibilité de prononcer le moindre mot. Alors que sa mémoire et ses facultés mentales demeurent intactes, la voilà condamnée à l’inertie et au silence, enfermée dans son corps, victime du locked-in-syndrome (LIS), ou syndrome d’enfermement, ce redoutable état neurologique qui emprisonne une centaine de personnes en Belgique.

”Je n’ai pas réalisé tout de suite que j’avais un handicap très sévère” et sans doute aussi n’avait-elle pas réalisé que dès ce moment, commencerait sa deuxième vie. Avec ses deuils douloureux : renoncer à son autonomie, à sa carrière professionnelle et, pire que tout, à son désir d’enfant. “Mon envie d’avoir des enfants a évolué de 'plus tard' à 'adoption' à 'famille d’accueil le week-end' à 'un chien' à 'impossible de s’occuper de quelqu’un d’autre'. Bien que mon accident soit arrivé en un instant, l’acceptation et la réalisation du locked-in-syndrome ont pris beaucoup de temps”.

Des progrès à force d’acharnement

Beaucoup de temps pour accepter et de patience pour progresser. Dans le centre hospitalier de rééducation où elle va séjourner un an et demi, persuadée qu’elle peut récupérer une partie de ses facultés physiques, Caroline fait preuve d’une volonté exemplaire. Le travail paie : petit à petit, elle arrive à mobiliser quelques muscles du visage, le sourire revient. Puis, c’est au tour du majeur de la main gauche et du coude de commencer timidement à répondre. Le personnel soignant s’étonne et s’émerveille des progrès. Acharnée, elle parviendra à articuler des mots. “J’espère toujours encore récupérer un peu plus de mobilité et améliorer mon baragouinage, avoue-t-elle aujourd’hui. À mes yeux, cet état très atypique offre beaucoup d’espoir, contrairement à maintes maladies dégénératives. L’avantage d’être tombée si bas est qu’on ne peut qu’espérer remonter”.

A force de volonté et de travail, Caroline, qui souffre d'un locked-in-syndrome, a récupéré l'usage d'un doigt de la main gauche. ©cameriere

Cela dit, bien qu’elle espère, Caroline reste lucide : “Une partie de mon cerveau est morte, je ne m’attends pas à ce qu’on sache le ressusciter. Mais peut-être des cellules souches feront un jour de nouveaux neurones. Ou peut-être que l’on pourra faire plein de choses grâce à la pensée”. Qui sait…

Quoi qu’il advienne, aujourd’hui, ses semaines sont bien remplies, rythmées par la rééducation, notamment en piscine, la logopédie, la kiné, … Mais aussi par ses activités diverses, les exercices d’écriture, la peinture, l’atelier Kaligrav d’infographie et gravure au laser, la réalisation d’albums photos, le théâtre, les sorties et séjours avec ses comparses de l’Ordre de Malte, auxquels elle a dédié un livre intitulé “Aventures maltaises”, dont nous avons sélectionné certains extraits pour la facilité de l’interview.

Puis, il y a tous ces moments si précieux, en famille, et notamment avec ses nièces et ses neveux… “Mon handicap m’a révélé la force de la solidarité familiale. Mes parents m’entourent admirablement, mes sœurs et beaux-frères font un maximum, mes cousins, oncle et tantes m’aident ponctuellement et mes jeunes neveux font ma joie de vivre”.

A force de volonté et de travail, Caroline, qui souffre d'un locked-in-syndrome, a récupéré l'usage d'un doigt de la main gauche. ©D. R.

Alors, quels sont aujourd’hui ses plus grands plaisirs ? “Faire plaisir, nous rétorque-t-elle, tester un nouvel équipement révolutionnaire, comme ma première synthèse vocale qui m’a permis de faire un pas de géant dans ma communication, jouer à un jeu de société, discuter en live, voyager, faire quelque chose de dingue…”. Comme ? “Faire un tour de manège sur taureau mécanique jusqu’à tomber, louer un fauteuil électrique 4x4 pour aller sur la plage en bord de mer, être portée sur 40 marches pour entrer dans un temple, faire la Dalton Terror à Walibi et trouiller lors de la lente montée car on est à peine retenu par le harnais, arriver à tenir dans un touk-touk, faire les 20 km de Bruxelles en chaise roulante ordinaire…”. Autant de folies que la Brabançonne a déjà expérimentées.

Parmi les folies de Caroline, souffrant du locked-in-syndrome, l'expérience du taureau mécanique. ©D. R.

De grosses déprimes jusqu’à penser à l’euthanasie

De sa vie d’avant l’accident, Caroline a gardé tous ses sens, la vision – “ma vue, sens capital, fonctionne parfaitement, mis à part une lecture ralentie” -, le goût – “après avoir été nourrie par sonde, j’ai retrouvé la joie de manger. Pouvoir partager un repas est socialement crucial” -, le toucher – “le fait d’avoir conservé ma sensibilité corporelle m’aide beaucoup dans ma rééducation” – , ses émotions, sa combativité, son sens de l’humour… Ses sourires et ses rires parfois jusqu’à l’étranglement – comme quand elle raconte “ses gamelles” prises du temps où elle faisait du ski nautique – continuent d’égayer son visage régulièrement, même si les coups de blues et grosses déprimes, jusqu’à penser à l’euthanasie, ont évidemment aussi été bien présents pendant toutes ces années. “Avec le temps, il y en a moins et ils sont mieux contrôlés, nous confie-t-elle. À force de n’avoir presque rien, on réalise ce qu’il reste malgré tout”.

Et surtout, Caroline a conservé toutes ses facultés mentales. Elle insiste. “À mon plus grand soulagement, écrit-elle, mon cerveau est intégralement intact. Je conserve mes souvenirs, mes connaissances et ma personnalité. J’ai gardé de nombreux amis et je demeure très sociable”.

Le regard des autres... ©cameriere

Le regard gêné des autres

Pourtant, quand des individus étrangers croisent Caroline, “ils n’osent pas me regarder, regrette-t-elle. Me croyant forcément débile mentale, ils détournent le regard, ils me nient, comme si je n’existais pas. Comme si, parce que lourdement handicapée, j’étais insignifiante, ce qui est terriblement blessant. Ne sachant pas comment me saluer, les adultes s’abstiennent, contrairement aux enfants qui, spontanément, osent me dévisager et poser des questions. Je m’amuse toujours de voir l’adulte tirer le bras de l’enfant pour qu’il arrête de me fixer. Les adultes sont souvent gênés. C’est normal, j’ai l’habitude”.

Pourtant, personnellement, elle se dit “ravie d’expliquer les étranges conséquences” de son AVC et de “faire connaître le locked-in-syndrome”. “J’aime bien décrire symboliquement le LIS comme le câble abîmé entre mon cerveau-ordinateur et mon corps-imprimante. C’est plus parlant pour beaucoup, surtout pour les enfants. Cela permet d’expliquer pourquoi certaines informations passent quand même et tout fonctionne presque parfaitement, bien que mon imprimante soit parfois un peu rouillée et que certains éléments restent bloqués”.

Reste que, pour Caroline, ce handicap rare et méconnu est “une crasse”, qui lui fait penser à “un châtiment des dieux de la mythologie grecque. Vaut-il mieux être handicapé de naissance ou par accident ? Vaut-il mieux avoir un accident résultant avec un handicap ou avoir un cancer ? Vaut-il mieux être tétraplégique ou locked-in ? Chaque étape comporte des avantages et des inconvénients et il est impossible de connaître les différentes situations. On ne choisit pas son handicap, on le subit et on vit le mieux possible avec lui”.

