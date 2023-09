Psychotropes: "En Belgique, nous sommes face à un chiffre inquiétant qui nous prouve que la population ne se porte pas mieux"

En tête de la consommation des Belges, l'on retrouve d'abord les somnifères et les calmants, suivis des antidépresseurs, des antipsychotiques (qui permettent notamment de traiter les hallucinations et les angoisses) et des psychostimulants (qui stimulent le système nerveux central et améliorent la concentration et les performances intellectuelles).

Comment expliquer qu'un Belge sur quatre ait consommé des psychotropes l'année passée ? "Cela prouve que la population ne se porte pas au mieux", souligne Evelyne Peeters. Autre probable explication, la majorité (quasiment 57%) des antipsychotiques et un peu moins de 74% des antidépresseurs sont prescrits par des médecins généralistes. Selon la neuropsychiatre, cela soulève un problème. "Les généralistes sont surchargés, et c'est beaucoup plus rapide de prescrire des benzodiazépines (sédatifs, NdlR) pour bien dormir plutôt que de discuter, de voir ce qu'on peut mettre en place avec le patient." Même si Evelyne Peeters qualifie ce chiffre d'"inquiétant", elle rappelle cependant qu'il faut différencier les consommateurs de longue durée de ceux qui prennent des psychotropes de façon intermittente, suite à un événement précis par exemple. Pour la neuropsychiatre, cette problématique s'inscrit aussi dans un cadre plus large. "Il faut d'urgence trouver une solution pour qu'on ait plus de psychiatres, pour qu'à 74 ans je puisse arrêter de travailler, que je puisse référer mes patients à d'autres collègues plus jeunes. Le manque de psychiatres a un impact sur la prise en charge des patients qui n'est plus aussi efficace. Du coup, on se réfère plus facilement aux médicaments."

Comment faire baisser ces chiffres ?

Y aurait-il moyen de faire baisser la consommation de psychotropes en Belgique ? Selon Evelyne Peeters, la réponse est "oui", à une condition. "C'est possible à partir du moment où la personne a pu reprendre pied, a pu comprendre où elle en était et ce qu'elle voulait faire de sa vie, même si je ne parle évidemment pas des grands schizophrènes. Il y a beaucoup de troubles psychiques dans lesquels une prise en charge psycho-thérapeutique ou via d'autres techniques permet en tout cas de réduire très fortement le recours à des traitements médicamenteux."

La consommation chronique de psychotropes n'est pas sans risque, rappelle la neuropsychiatre. "Avec les benzodiazépines, un certain pourcentage de la population risque de devenir dépendant et de vouloir augmenter la dose. Les anciens antidépresseurs, pouvaient quant à eux, à la longue, donner des troubles cardiaques. Avec les antidépresseurs actuels, on risque une prise de poids si on ne contrôle pas son alimentation." Evelyne Peeters évoque également un autre danger. "Comme avec tout autre médicament, si on arrête brusquement un antidépresseur sans laisser le temps à l'organisme de s'habituer à la diminution de la dose, on peut développer des symptômes de sevrage. Côté neuroleptiques, les anciens médicaments finissaient par provoquer des dystonies, alors que les nouveaux neuroleptiques font maintenant fortement grossir. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on prescrit une médication, plus elle est puissante, plus elle a des effets secondaires et plus il faut suivre le patient de près."

Evelyne Peeters reste cependant optimiste. "Je suis certaine qu'avec toutes les techniques qu'on peut aborder actuellement, on peut en tout cas diminuer fortement les psychotropes. Le problème, c'est qu'il faut le temps et l'argent. Et ça, c'est quand-même un obstacle majeur pour énormément de gens."