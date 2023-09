Des cas de dengue inquiètent la France: des risques pour la Belgique ?

Steven Van Gucht, virologue et chef du service maladies virales de l'institut national de santé publique Sciensano, explique que la dengue se manifeste principalement par un état grippal, généralement accompagné de douleurs dans les articulations. "En néerlandais, le nom de ce symptôme est très descriptif, on l'appelle "knokkelkoorts", littéralement la fièvre des articulations." Ce mal-être passager correspond à la forme légère de la maladie, bien que très douloureuse. "En général, les gens récupèrent mais certaines personnes peuvent, dans des cas rares, développer une maladie plus sévère. Il s'agit d'une inflammation générale du sang, avec une possibilité d'hémorragie et un dysfonctionnement des organes, qui peut être létale." Comme l'explique Steven Van Gucht, une telle gravité d'infection se présente uniquement chez les patients ayant attrapé la maladie une deuxième fois, via l'une des trois autres souches du virus, et nécessite une prise en charge aux soins intensifs.

À lire aussi

Des risques pour la Belgique ?

"Les moustiques tigres (aedes aegypti) responsables de la propagation de la dengue vivent un peu partout dans le monde, principalement dans les zones tropicales et subtropicales", explique Steven Van Gucht. "En Belgique, il fait trop froid pour le moustique aedes aegypti, il n'existe donc pas chez nous et presque pas en Europe non plus. Très rarement, on peut quand-même recenser des cas de dengue comme en France ou dans les pays du Sud, qui sont transmis par un autre type de moustique, l'aedes albopictus, mais il est heureusement moins efficace en termes de contamination." On ne retrouve donc pas chez nous de transmission autochtone, soit des patients infectés par le virus alors qu'ils n'avaient pas voyagé hors du pays. La Belgique recense uniquement des cas d'importation, qui sont surtout diagnostiqués à l'Institut de Médecine Tropicale (IMT), à Anvers.

Un premier vaccin sur le marché belge

"La difficulté avec la dengue est qu'il en existe quatre différents types", explique Steven Van Gucht. "Il faut être immunisé au même niveau contre l'ensemble des différentes souches. Autrement, si l'on est protégé contre un seul type et que l'on en attrape un autre, on risque que la maladie liée à la première infection devienne plus sévère. L'immunité offerte par le vaccin doit donc être applicable à toutes les souches au même moment."

Après avoir été autorisé sur le marché européen en 2022, un premier vaccin contre la dengue (Qdenga®) est désormais disponible en Belgique depuis mars 2023. Selon le Service Public Fédéral Santé, il peut être administré dès l'âge de 4 ans aux voyageurs ayant déjà contracté la maladie, et prévoyant de séjourner pendant plus de quatre semaines dans une zone à haut risque.