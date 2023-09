Y a-t-il une vie après la mort ? "Les résultats de cette étude sont très intéressants"

Que pensez-vous de cette nouvelle étude américaine ?

C'est une bonne chose. Même si l'on dispose déjà de milliers de témoignages sur le phénomène de mort imminente, il est important de faire avancer la recherche dans ce domaine qui est par ailleurs très sensible. Les sens de la vie et de la mort faisaient habituellement partie de la sphère de la religion. C'était un terrain pour la philosophie, qui est maintenant devenu un domaine en neurosciences, même si l'on n'est pas très nombreux à l'étudier. Cela fait plus d'une décennie que je mène une série de projets avec mon équipe, mais on ne peut pas dire que l'on a compris le phénomène.

Quel apport pour la recherche neuroscientifique cette étude représente-t-elle ?

Ce qui est très intéressant ici, c'est que l'étude démontre premièrement que des personnes dans le coma après un arrêt cardiaque, que l'on pensait complètement inconscientes, ne le sont pas, en réalité. Je pense que l'on a commis l'erreur historique d'appliquer une vision binaire de la conscience, de la considérer comme tout ou rien, alors que ce n'est pas le cas. La conscience, ce n'est même pas 50 nuances de gris, ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce n'est pas parce que vous ne répondez pas que vous êtes inconscient, le rêve en est un autre exemple. Il faut donc être prudent, et on a historiquement sous-estimé cette capacité du cerveau à garder une certaine activité après le coma, comme on l'a démontré de manière répétée avec l'équipe à Liège. Comme toutes les études, celle-ci permet de mieux documenter que, dans sa fragilité, le cerveau peut encore avoir une activité électrique, même lors d'un arrêt cardiaque, ce qui pourrait en effet expliquer ce phénomène d'expérience de mort imminente.

Que pensez-vous des critiques provenant du milieu médical auxquelles cette étude a fait face ?

Il faut rester prudent parce que les auteurs de cette nouvelle étude n'ont pas pu corréler l'activité électrique cérébrale avec l'expérience de mort imminente elle-même. Avec l'équipe de Liège, l'on continue donc justement à chercher ces corrélats tout en ayant une approche nuancée. Je ne suis pas d'accord avec certains collègues qui refusent de s'intéresser aux expériences de mort imminente sous prétexte que ce seraient des hallucinations causées par des changements neurochimiques, des endorphines ou encore par le manque d'oxygène. Nous avons démontré que ces facteurs ne peuvent pas tout expliquer, que des personnes qui souffrent, ou pas, d'un manque d'oxygène peuvent avoir une expérience très similaire. Je ne suis pas d'accord non plus avec l'autre extrême qui considère que les expériences de mort imminente sont la preuve de l'existence d'une âme, d'une conscience cosmique ou immatérielle, indépendante de l'activité cérébrale. Je pense que l'on est juste dans l'ignorance lorsque l'on parle de ce grand mystère qu'est notre univers intérieur, la conscience, la pensée, la perception des émotions. C'est justement pour cela qu'il faut s'y intéresser. C'est donc ce que l'on fait avec l'unité de recherche que j'ai créée et que je dirige, ainsi que lors de nos collaborations.

Qui est concerné par les expériences de mort imminente ?

On suggère trop souvent, à tort, que lors d'une expérience de mort imminente, le patient était décédé. Or, ces personnes n'étaient pas mortes, elles n'étaient pas en état de mort cérébrale, mais dans un coma et nous ont ensuite partagé ce qu'elles ont vécu. Leur électroencéphalogramme n'était pas plat. L'on pense trop souvent que lorsque le cœur s'arrête, il ne se passe plus rien dans le cerveau, mais les études montrent qu'il peut encore y avoir une activité électrique même assez longtemps, jusqu'à une demi-heure après l'arrêt cardiaque (une heure selon l'étude, NdlR).

Heureusement, on a de rares patients qui survivent à une situation critique. D'ailleurs, dans nos bases de données, on recense également beaucoup de personnes qui étaient en danger de mort, mais sans aucune blessure structurelle au cerveau, comme lors d'un accident de voiture. Par ailleurs, certaines personnes dont la vie n'était pas menacée ont aussi pu vivre une expérience de mort imminente. C'est notamment le cas après une émotion forte : quelqu'un qui tombe d'un rocher, par exemple, ou plus étonnamment lors du sommeil ou de la méditation, comme on l'a étudié chez les moines bouddhistes. C'est donc l'une des grandes inconnues. Il y a beaucoup de variabilité entre les différentes études, mais on parle généralement d'une proportion de 10 à 30% des patients survivant aux soins intensifs qui peuvent avoir des souvenirs d'une expérience imminente, comme on l'a récemment démontré.

Le neurologue Steven Laureys ©Photonews

A quoi ressemblent-elles ?

Lors des expériences de mort imminente, on constate la récurrence de plusieurs schémas. Le plus fréquent, c'est le sentiment de se sentir bien et de ne même pas avoir les mots pour décrire ce que l'on a ressenti. C'est d'ailleurs de là que provient le problème avec le jeu du foulard, lorsque des jeunes vont justement volontairement rechercher ces sensations. Ensuite, il y a les décorporations, qui sont très impressionnantes. C'est justement un défi pour nous de se demander s'il s'agit d'une création du cerveau, comme on le voit pour une tout autre série de troubles neurologiques, ou vraiment d'une perception extra-cérébrale. Pour le moment, on ne possède pas d'évidence pour valider cette hypothèse-là. Des chercheurs ont par exemple caché des objets près du plafond, qui étaient donc uniquement visibles par le haut, mais jamais un seul patient, en prenant uniquement l'exemple de la décorporation, n'a pu dire ce qui était projeté au-dessus des armoires. L'on retrouve ensuite la notion de lumière, dans laquelle on analyse aussi les différences culturelles. Chez nous, cette lumière se présente sous forme d'un tunnel. En Inde, il s'agit d'une rivière, dans le monde musulman d'une porte. Enfin, de façon moins fréquente que dans les films d'Hollywood, à peu près un quart des cas voit toute sa vie défiler devant lui.

Pendant trop longtemps, on n'a pas cru ces patients, qui avaient peur d'être considérés comme fous. Mais aujourd'hui encore, déterminer si l'on peut considérer cela comme une preuve de l'existence d'une vie après la mort appartient à celui qui a vécu cette expérience.

Les expériences de mort imminentes sont-elles toujours positives ?

Lorsque j'allais en Russie, avant que notre collaboration ne prenne fin à cause de la guerre, 90% des histoires recensées dans notre base de données de Saint-Petersbourg étaient positives. Pourtant, un prêtre de l'Eglise orthodoxe qui travaillait aux soins intensifs nous racontait que la moitié des patients lui confiaient avoir vu le diable et être allés en enfer. Ce sont aussi des choses que l'on étudie. On a déjà par exemple publié que les personnes qui font une tentative de suicide ont typiquement plus d'expériences de mort imminente négatives que les autres. Pour le moment, cela reste encore assez limité au niveau du nombre, mais il est clair qu'il y en a pour lesquels l'expérience de mort imminente n'est pas positive, ou qu'elle est un mélange de positif et de négatif. Il faut donc aussi être à l'écoute de ces patients quant à l'impact que cela peut avoir par la suite sur leur vie.

Peut-on faire confiance aux témoins d'expériences de mort imminente ?

Tous ces témoignages méritent notre attention puisqu'il s'agit clairement d'une réalité physiologique. On ne peut pas dire que toutes ces personnes inventent. De toute façon, l'on n'a pas d'autre choix que de croire leurs récits, et cela fait partie de mon métier en tant que médecin. Si vous venez me voir pour me dire que vous avez mal à la tête, c'est votre mal. Cette subjectivité est à la fois la base de l'étude de la conscience, mais aussi plus largement de l'anamnèse en médecine. Si j'étudie par exemple Matthieu Ricard (moine bouddhiste tibétain d'origine française, NdlR) à l'aide d'un scanner et qu'il me raconte ce qu'il perçoit en méditant, c'est son vécu subjectif que je vais confronter avec mes propres observations objectives en neuro-imagerie, grâce aux mesures de l'activité électrique. C'est justement cet écart-là qu'il faut essayer de réduire. On part de la phénoménologie subjective, que l'on peut ensuite mesurer, mais cet aspect personnel n'est pas une raison de ne pas essayer de le faire.

Matthieu Ricard ©JC Guillaume

Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de rêves ou d'hallucinations ?

Les expériences de mort imminente ne sont pas de faux souvenirs, comme on l'a démontré. Elles pourraient d'ailleurs même être plus fréquentes que l'on ne le pense, puisqu'il faut prendre en compte l'oubli, comme dans le cas du rêve, justement. Tout le monde ne se souvient pas de toutes ses phases de sommeil paradoxal, dans lesquelles il rêve. Il y a une vraie différence entre conscience et mémoire, ce qui en fait un domaine difficile, mais c'est justement pour cela qu'il faut encore augmenter nos efforts. En sciences, il n'y a pas beaucoup de certitudes. Le rôle du scientifique est de confronter ce qu'il pense avec ce qu'il mesure. Le cas du rêve est différent de celui des expériences de mort imminente, c'est à nouveau une illustration de cette difficulté à mesurer et à comprendre un phénomène qui est à la fois personnel et partagé de tous. Pour l'étude des rêves, je peux m'accrocher à la perception surréaliste du patient, à son vécu, pour ensuite l'étudier en laboratoire. C'est ce qu'il se passe lorsque l'on analyse le sommeil de volontaires. Cela se fait plus facilement qu'avec un patient en arrêt cardiaque, évidemment. Cependant, il est possible de comparer les expériences de mort imminente avec d'autres états, comme on l'a par exemple déjà fait avec des personnes sous psychédéliques. Des milliers de gens ayant pris ce genre de substances ont partagé leurs expériences subjectives, ce qui nous permet d'analyser les différences et les points communs entre leurs récits pour essayer de comprendre au niveau de quels récepteurs neurochimiques cela intervient.

Le cerveau serait donc plus résistant à l'hypoxie que ce que l'on pensait. Cela signifie-t-il que l'on pourra à l'avenir sauver plus de gens, sur lesquels on n'aurait pas tenté une réanimation ?

Non, croyez-moi que l'on essaye toujours de réanimer les personnes lorsque c'est possible, et on a déjà fait beaucoup de progrès en la matière. Mais, en même temps, il faut aussi ne pas s'acharner. 90% des patients de l'étude sont morts, ça aussi c'est une réalité. Des personnes pensent parfois que l'on peut sauver tout le monde en médecine, ce qui est faux. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de prendre soin de vous et de vos artères pour éviter de faire un arrêt cardiaque.

Pour l'instant, l'heure de décès est calculée sur base du moment de l'arrêt de la fonction cardiaque. Pourrait-on dans le futur la déterminer selon l'arrêt de la fonction cérébrale ?

Il y a deux façons de mourir. Pour la majorité d'entre nous, le cœur et les poumons cessent de fonctionner en premier, et puis le cerveau suit. Ces trois fonctions vitales sont liées. L'autre cas de figure concerne les patients en soins intensifs, placés sous respirateur artificiel. Il y est alors possible de continuer à respirer et de garder un rythme cardiaque via la machine, sans qu'aucune activité cérébrale ne soit plus enregistrée. C'est ce que l'on appelle un état de mort cérébrale, auquel jamais un seul patient n'a survécu pour pouvoir nous raconter son expérience. C'est un élément important à comprendre parce qu'il est lié au don d'organes. Lorsque le cœur s'arrête, c'est tout un processus physique qui s'enclenche pour mourir. Pour autant, en tant que médecin, l'on doit le réduire à quelque chose de binaire, l'on ne peut pas être "un peu mort". Il y a donc là tout un domaine de recherche qui détermine, dans ce processus, à partir de quel moment l'état du patient est irréversible.

Sera-t-il possible d'encore faire progresser les connaissances sur les expériences de mort imminente dans le futur ?

Oui, on n'arrive certainement pas au bout de nos découvertes. Cela fait quinze ans que l'on mène ce genre de recherches-là avec l'équipe. Notre trentaine de publications a permis de réduire nos incertitudes tantôt de 50%, tantôt de 5%, ou de 0.05%. On ne sait pas ce que l'on ignore encore dans ce domaine où on a besoin d'une vraie théorie explicative de la conscience. C'est justement cela que l'on essaye aussi de faire à travers des études sur le sommeil, la méditation, l'hypnose, ou les psychédéliques. Dans nos trois laboratoires au Canada, en Belgique et en Chine, notre force est d'essayer, par tous ces angles, d'attaquer ce qui est selon moi la plus grande question scientifique : comprendre la conscience humaine. Ce défi nécessite donc aussi une approche pluridisciplinaire, c'est pourquoi l'on travaille avec des ingénieurs, des informaticiens, des scientifiques, des neurologues, des psychologues... Pour faire avancer la recherche, on a besoin de nouveaux témoignages, mais aussi évidemment d'un financement.

Il est clair que le cerveau nous cache encore bien des mystères sur son fonctionnement. On peut déjà faire beaucoup pour les patients en tant que neurologue, c'est formidable de pouvoir traduire ses connaissances vers une meilleure prise en charge clinique, que ce soit après un coma, un AVC, une hémorragie, en cas de démence ou encore de Parkinson. Dans un même temps, réussir à percer les secrets du code neuronal de la conscience sera réservé à quelques prix Nobel seulement. Ce serait arrogant de dire que l'on a compris notre univers intérieur et que l'on peut tout expliquer. A l'heure actuelle, c'est plus facile de mettre un homme sur Mars que d'expliquer notre propre univers intérieur !

Le Centre du Cerveau du CHU de Liège lance un appel à témoignages : vous avez déjà vécu une expérience de mort imminente ? Envoyez votre histoire à nde@uliege.be