De mauvaises habitudes à une "épidémie silencieuse", les cardiologues s’inquiètent d’un phénomène qui prend de l’ampleur en Belgique

En cette 44ème édition de la Semaine du Cœur, la Ligue Cardiologique Belge a décidé de proposer un plan pour lutter contre les maladies cardiovasculaires en collaboration avec à la lutte contre le cancer et le diabète. Un plan d’action qui vise à améliorer la prévention et le dépistage des maladies cardiovasculaires, avec l’objectif de réduire la mortalité, et d’assurer une meilleure prise en charge des patients cardiaques.

Un nouveau plan primordial sur le plan de la santé publique quand on sait que d’après plusieurs études scientifiques, le fait d’adopter des habitudes saines peut prolonger la vie de 24 ans.

“Depuis quelques années, on remarque que l’obésité augmente chez les Belges, près de la moitié de la population est d’ailleurs en situation de surpoids et 15 % de la population fume, souligne le Dr Nada Lakiss, cardiologue au sein de la Clinique Saint-Luc de Bouge. Le nombre de maladies cardiovasculaires augmente donc de plus en plus, ce qui est d’ailleurs la première cause de décès dans le monde. Dans notre secteur, on parle même d’épidémie silencieuse, on voit beaucoup de patients âgés de 40 à 50 ans qui arrivent pour une première consultation avec des maladies sévères et déjà très avancées. Ce sont souvent des patients qui se disent surpris car ils n’avaient jamais rien senti auparavant, des patients qui fument, sont hypertendus et souvent en surpoids. La première cause est d’ailleurs liée à l’hypertension artérielle, un tueur silencieux qui sévit de plus en plus dans nos sociétés”.

Un calculateur permet de calculer l’âge de son cœur

Sur son site web, la Ligue propose un calculateur qui permet d’estimer l’âge de son cœur (à partir de 40 ans). “Grâce à cet outil, nous voulons vous faire prendre conscience que votre cœur peut souffrir de ces mauvaises habitudes de vie. De plus, notre site propose des conseils pratiques pour adopter un mode de vie plus sain”, précise-t-elle. Autre constat inquiétant : la moitié des Belges sous-estiment les maladies cardiovasculaires et se montrent indifférents face aux symptômes.

Et à côté de l’impact sanitaire, il y a aussi les répercussions économiques. En Belgique, le coût annuel de l’athérosclérose est estimé à 5 milliards d’euros. Un chiffre qui continuera d’augmenter si des mesures ne sont pas rapidement mises en place.

Face à cette situation, les cardiologues insistent : une mauvaise alimentation, le manque d’exercice physique et le tabagisme sont les trois principaux facteurs de risque cardiovasculaire. Notre cœur vieillit à cause de mauvaises habitudes de vie, souvent sans que nous nous en rendions compte.

“On se doit donc d’investir beaucoup plus dans la prévention, on a besoin de plus de campagnes antitabac, de messages à destination du grand public pour mettre en avant l’importance de consulter un cardiologue à partir d’un certain âge et pour certains profils de patients, explique-t-elle. Il faut aussi encourager à faire plus de sport, surtout quand on sait que mener une activité physique chaque jour au moins 39 minutes diminue de 40 % les risques de maladies cardiovasculaires. On ne voit pas assez de campagne de prévention destinée à inciter les gens à bouger plus”.