Le nouvel institut pour les vaccins de l’ULB, une réponse aux manques révélés par le Covid

Le bâtiment a été aménagé dans un ancien hangar de la société Multipharma, que l'ULB avait acquis.

Investissement total : 40 millions d’euros, dont la moitié prise en charge par le fédéral. L’idée ? Découvrir de nouveaux moyens pour prévenir et soigner les maladies infectieuses et mettre en place les outils pour lutter contre les futures pandémies. “La difficulté rencontrée pendant la pandémie de Covid (ce n’est pas nécessairement une spécificité belge) est un manque de préparation dans toute une série de domaines scientifiques, analyse l’épidémiologiste Marius Gilbert, vice-recteur à la recherche de l’ULB. Dans les manques, il y a clairement la dimension diagnostique (on s’est vite rendu compte qu’on n’avait pas la capacité de faire des tests rapidement) et parfois des manques de collaboration multidisciplinaire. On l’a ressenti entre sciences humaines et biomédicales mais même au sein des sciences biomédicales, il est important d’éviter de prendre un problème uniquement sous l’angle de la virologie ou de l’immunologie ou de la pathologie. Le risque pandémique est un risque avec lequel on doit continuer à vivre. Et imprévisible : on peut avoir une nouvelle pandémie l’an prochain comme dans 30 ans. Ce qu’on peut faire, c’est être mieux préparé le jour où elle survient. Exemple : des virus de grippe aviaire causent pas mal de cas chez les mammifères, mais il est impossible de dire si cela va se traduire par une infection humaine et de la transmission de personne à personne. Mais si cela se produit, il faut être prêt.”

Le bâtiment s'étend sur 3600 mètres carrés et dispose d'un étage complet doté de différents laboratoires.

Six mille échantillons par jour

L’Institut Plotkin (Epiv) veut répondre à ces divers manques et défis. Ainsi, le nouvel édifice bruxellois héberge des chercheurs en immunologie, bactériologie, vaccinologie, virologie et microbiologie clinique. Le tout adossé (littéralement) au Centre médical Erasme et à l’hôpital universitaire ainsi qu'à leurs patients.

L’Institut dispose aussi d’un centre de diagnostic, aidé par des robots, capable de tester 6000 échantillons par jour, activable en cas de pandémie. Plus rien à voir avec le côté “artisanal” des quelques dizaines d’échantillons au début du Covid décrit par Marius Gilbert. Qui souligne qu’il faudra “être attentif, y compris vis-à-vis des pouvoirs publics” à maintenir en état ces installations malgré le coût – même si la prochaine pandémie a lieu dans 20 ans – “comme on maintient une caserne de pompiers”.

L’ambition de l’Institut Plotkin est aussi de participer aux efforts internationaux de préparation contre les pandémies. Désormais l’objectif international pour avoir un nouveau vaccin prêt en cas de pandémie est de… 60 jours. “L’avantage est que quand vous réfléchissez ainsi à rebours, vous identifiez les éléments bloquants et ce qui doit être amélioré, précise l'immunologiste et vaccinologiste Arnaud Marchant, directeur de l’Epiv. En cas de pandémie, nous nous insérerons dans une dynamique internationale, pour que les étapes dont nous sommes responsables puissent se faire le plus vite et le mieux possible. Nous n’allons bien sûr pas créer un vaccin tous seuls, c’est totalement impossible !”

L’Epiv prendra aussi part à des études internationales d’essais vaccinaux “hors pandémie”. Les “volontaires sains” y disposeront d’ailleurs de leur propre entrée et salles de consultation pour leur suivi. L’Institut profitera aussi des résultats de l’Université d’Anvers (aussi bénéficiaire du financement et l’autre initiateur du projet) qui a la capacité de mener des études “challenge humain”, c’est-à-dire d’inoculer directement un pathogène à des porteurs sains, du moins s’il existe un traitement et si la maladie est modérée.

Le centre dispose d'une biobanque d'échantilllons pour les pathogènes (virus, bactéries, parasites) et les échantillons humains (sang, sérum, salive…), pouvant accueillir jusqu'à 750 000 unités.

Labo haute sécurité

Actuellement, les chercheurs de l’Epiv travaillent déjà sur le streptocoque A (une bactérie qui mange la chair), notamment en essayant d’identifier les parties potentiellement cibles d’un vaccin. Mais aussi sur le Sars-Cov2 avec la stimulation du système immunitaire au niveau des muqueuses dans le but de contrôler le virus et prévenir sa transmission.

Le laboratoire de haute sécurité niveau 3.

Pour ces recherches, l’Epiv dispose notamment d’un labo doté d’une sécurité de niveau trois, où l’on peut manipuler et “faire pousser” des virus – la grippe aviaire ou le coronavirus, mais pas de plus dangereux comme Ebola – sans risque de contagion. Cet endroit isolé, accessible uniquement par badge au personnel formé, est doté d’une pression négative (plus faible) qui permet d’éviter que tout micro-organismes s’échappent. Tous les ustensiles et échantillons passent avant de sortir à l’autoclave, grosses machines stérilisatrices. “Et les gens, eux, doivent prendre une douche de désinfectant”, précise encore Anne Botteaux, l’une des 50 chercheurs et chercheuses de l’Institut.

