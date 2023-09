"Un changement drastique par rapport à tout ce que l'on a connu": aura-t-on bientôt un nouveau traitement contre la maladie d'Alzheimer en Belgique ?

Le Lécanemab s'administre par voie intraveineuse, une fois tous les quinze jours et est donc plus contraignant que les médicaments dont l'on dispose actuellement, qui s'administrent oralement. Pour autant, il est très efficace pour supprimer les plaques amyloïdes, ce pourquoi il a été conçu. Ce médicament a montré une certaine efficacité à l'issue de l'étude clinique, qui a duré un an et demi. "Après avoir été suivis pendant 18 mois, en moyenne, même si la mémoire des patients qui recevaient du Lécanemab a continué de décliner, cette détérioration était 27% moins importante que celle des patients sous placebo. Dans d'autres termes, au bout des 18 mois de traitement, les patients ayant reçu le médicament avaient décliné à peu près autant que ceux sous placebo après 13 mois. C'est donc la preuve d'un ralentissement du déclin cognitif."

Traiter les causes et non plus les symptômes

La nouveauté du Lécanemab est qu'il s'attaque aux causes de la maladie. "Pour l'instant, les médicaments approuvés et remboursés dont nous disposons depuis une petite vingtaine d'années pour traiter la maladie d'Alzheimer atténuent les symptômes de la maladie. L'on change donc drastiquement de classe par rapport à tout ce que l'on a connu avant", explique le Professeur Bernard Hanseeuw. La grande inconnue reste cependant son efficacité à long terme. "L'on aimerait bien savoir si, après cinq ans de traitement, on pourrait en gagner deux, mais on ne peut pas le dire puisqu'il n'existe pas de données."

Une potentielle arrivée sur le marché belge ?

Aux Etats-Unis, le Lécanemab a reçu l'approbation complète de mise sur le marché par l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration - FDA) le 6 juillet dernier, après avoir fait l'objet d'une approbation accélérée le 6 janvier. Chez nous, l'Agence Européenne des Médicaments a reçu le dossier le 27 janvier 2023. A partir de cette date, elle avait six mois pour rédiger ses premiers commentaires, qui ont été transmis à la firme. Elle dispose désormais d'un an pour statuer définitivement, ce qui signifie que l'on devrait recevoir une réponse définitive d'ici fin janvier 2024, pour savoir si le médicament sera, ou pas, autorisé en Europe.

Pourtant, selon le Professeur Hanseeuw, l'autorisation de l'Agence Européenne des Médicaments ne signifiera pas pour autant que le traitement sera vraiment disponible. Cela autorisera simplement les médecins à le prescrire. "Le problème est qu'il coûte à peu près mille dollars par injection (environ 950€, NdlR). Comme les injections doivent se répéter tous les quinze jours, il n'y aura que très peu de monde qui saura se le payer." La question suivante est donc de savoir si l'INAMI pourrait rembourser un tel traitement. "C'est une chose de dire que l'on approuve, mais c'en est une autre de s'assurer qu'il y ait des organismes qui le financent."

Moyennant l'approbation de l'Agence Européenne des Médicaments, le débat concernant un éventuel remboursement par l'INAMI aura lieu dans le courant de l'année 2024. "Si tout va très vite à l'INAMI, qu'ils en veulent absolument, cela pourrait durer six mois, mais je sais déjà qu'il y aura certaines résistances, et qu'ils peuvent aussi faire traîner le dossier. Je ne peux pas parler à la place de notre ministre de la Santé."

À lire aussi

Des effets secondaires pour 20% des patients

Pour le neurologue, il existe également des raisons de se méfier ou, du moins, d'être prudents vis-à-vis de ce médicament. Et pour cause, à peu près 20% des patients rencontrent des effets secondaires qui se présentent sous la forme d'un œdème cérébral, soit un léger gonflement. "Ce n'est pas si surprenant, puisque le but de cet anticorps est de créer une réaction inflammatoire pour qu'il nettoie les plaques amyloïdes. Chez la grande majorité des patients qui font ces œdèmes, cela reste asymptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent même pas compte, nous le voyons juste sur les IRM."

Certains patients se plaignent aussi de maux de tête ou d'une fatigue accrue. "Dans ce cas-là, la prise du médicament est arrêtée et tout rentre généralement dans l'ordre", assure le professeur. Enfin, 1 à 2% des gens sous traitement développent de graves complications comme des crises d'épilepsie, de la confusion, ou encore des macro-hémorragies (saignements intracérébraux) avec de grandes conséquences. "Evidemment, l'on parle d'un faible pourcentage de patients, mais si l'on se dit 'j'ai 100% de risques de devenir dément dans quelques années à cause ma maladie d'Alzheimer, ou j'ai 1% de risque de faire une hémorragie cérébrale', certains pourraient dire 'donnez-moi le médicament'."

Pour le professeur Bernard Hanseeuw, l'on ne peut donc toutefois pas parler d'un médicament "miracle". "Il ralentit le déclin de 27%, c'est démontré, il permet de freiner l'évolution. Donc, il faudra arbitrer pour qu'on ait aussi des critères d'utilisation relativement strictes. C'est tout cela qui est occupé à être discuté à l'Agence Européenne des Médicaments."

Certains détracteurs du Lécanemab craignent également qu'il provoque une perte du volume cérébral. Ce n'est pas l'avis du neurologue. "Le fait que l'on donne le médicament ne devrait pas accélérer de manière majeure l'atrophie, qui survient naturellement avec la maladie. Il peut y avoir des petites modifications de volume liées au fait que l'on enlève certaines choses et qu'on en mette d'autres. En fait, cela ne nous préoccupe pas trop en tant que médecin. Les deux paramètres importants sont les complications médicales et à quel point les patients vont moins mal."

Réduire les effets secondaires en maximisant l'efficacité

Interrogé sur le futur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, le Professeur reste optimiste. "Cela bouge beaucoup. Dans cette classe de médicaments, d'autres traitements vont sortir, l'on va également réussir à affiner ces traitements. Le but est évidemment de réduire de plus en plus le risque d'effets secondaires tout en essayant de maximiser l'efficacité. Cette classe de médicaments-ci joue sur une seule des deux lésions de la maladie d'Alzheimer, les plaques amyloïdes. C'est la lésion qui survient en premier, celle qui est la moins liée aux troubles de la mémoire actuels du patient, qui va favoriser le déclin ultérieur. Pour que cela fonctionne d'autant mieux, il y a donc intérêt à donner ces médicaments le plus tôt possible, presque avant que les symptômes ne débutent, ce qui est évidemment compliqué à mettre en pratique. Des essais cliniques ont aussi lieu en parallèle dans les hôpitaux universitaires du pays et ailleurs dans le monde, d'une part avec d'autres médicaments anti-amyloïde pour essayer d'améliorer cette classe-là, et d'autre part avec des médicaments anti-Tau, pour lutter contre l'autre lésion de la maladie d'Alzheimer."

Deux fois plus de malades d'ici 2050

L'on compte actuellement un peu moins de 7 millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en Europe selon la fondation Recherche Alzheimer, un nombre qui devrait doubler d'ici 2050. Selon Bernard Hanseeuw, le vieillissement de la population en est le facteur principal. "Pour être un peu caricatural, au mieux vous soignez les cancers et les infarctus, au plus vous avez des problèmes de maladie d'Alzheimer et de troubles cognitifs. Il y a vraiment une incidence puisque le risque d'en souffrir augmente de manière importante avec l'âge. Dans les années 1900, l'espérance de vie en Europe se situait entre 60 et 65 ans. A l'époque, la maladie existait déjà, mais elle était vraiment rare. Aujourd'hui, l'espérance de vie est un peu au-dessus de 80 ans, donc la maladie est beaucoup plus fréquente. De grands progrès sont actuellement réalisés dans d'autres domaines de la médecine, en particulier en oncologie. Ce sont tous des gens que l'on sauve, et c'est évidemment très bien, mais ce sont aussi tous des patients potentiels en plus pour nous."