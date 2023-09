Un phénomène extrêmement rare : une femme tombe enceinte à deux reprises en trois semaines

Après être devenus les heureux parents de deux enfants, le couple voulait un troisième bambin. Ils ont donc tenté un nouveau traitement de fécondation in vitro. C’est là qu’un phénomène extrêmement rare s’est produit. Alors qu’ils étaient chez le gynécologue pour une échographie de contrôle, il est apparu qu’il n’y avait pas un mais bien deux embryons présents dans le ventre de Sandra.

Le neuvième cas recensé

Des jumeaux ? On sait que la chance est plus grande lors d’une fécondation in vitro. Mais il ne s’agissait pas de cela car les deux embryons étaient à des stades totalement différents de leur développement, décalé de plusieurs semaines.

Il s’avère en effet que lorsque le couple a entamé le programme de fécondation in vitro, Sandra était déjà enceinte de manière naturelle. Et la fécondation in vitro a également été couronnée de succès.

Ce phénomène, extrêmement rare, dans lequel une femme peut à nouveau devenir fertile alors qu’elle est déjà enceinte, est appelé la superfoetation. Selon le média australien, il ne s’agirait que du neuvième cas recensé dans le monde.

Les deux enfants sont à présent nés, ils sont venus au monde au même moment. Leurs parents sont ravis.