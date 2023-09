Le diabète de type 2 augmente le risque de problèmes pulmonaires

Les scientifiques et les médecins savent depuis un certain temps que les diabétiques de type 2 ont plus de risques de contracter des maladies pulmonaires, comme une fibrose ou une pneumonie. Pour la première fois, les chercheurs ont démontré un lien causal direct en analysant le patrimoine génétique d'environ un demi-million de personnes.

À partir de l'analyse statique des données, ils ont pu déduire que les niveaux élevés de sucre dans le sang des patients malades nuisaient à leur fonction pulmonaire. Dans le même temps, ils n'ont pas trouvé d'effet inverse : une fonction pulmonaire plus faible n'entraîne pas une augmentation du taux de sucre dans le sang.

"Nous avons pu démontrer pour la première fois qu'une fonction pulmonaire réduite est une complication du diabète de type 2", explique la professeure Inga Prokopenko de l'Université de Surrey. "Il est important que les médecins y prêtent attention. Les personnes atteintes de diabète de type 2 sont plus susceptibles de développer des complications pulmonaires, faciles à détecter chez le médecin avec un spiromètre (appareil de mesure des capacités pulmonaires, ndlr)."

L'étude a été publiée jeudi dans la revue scientifique Nature Genetics.