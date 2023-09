Vaccin contre la grippe : dix choses essentielles à savoir

1. La grippe en chiffres en Belgique

D’après les données de Sciensano, chaque année, quelque 500 000 personnes en moyenne sont touchées dans notre pays par le syndrome grippal, soit de 2 à 8 % de la population. On considère qu’une épidémie de grippe modérée touche environ 5 % de la population et une épidémie plus intense environ 10 % de la population. En moyenne, 1 personne sur 1 000 cas de grippe développe des complications (pneumonie, insuffisance respiratoire…) nécessitant une hospitalisation et plus de 90 % des décès concernent les plus de 65 ans.

2. Une couverture vaccinale trop faible

Sur la base des chiffres de la banque de données Pharmanet et des statistiques de population fournis par Statbel, en 2019, 55 % des seniors avaient reçu un vaccin contre la grippe saisonnière. Et si, en 2020, ils étaient 64 %, et en 2021, 62 %, ils se rapprocheraient plutôt de 57 % pour l’année 2022. Clairement, la confiance envers les vaccins a baissé au sein de la population européenne entre 2020 et 2022. Cela dit, la couverture vaccinale chez les plus de 65 ans aux Pays-Bas s’élève à plus de 72 %, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un taux de vaccination de 75 % pour une protection optimale des personnes âgées.

À lire aussi

3. Quels sont les groupes à risque ?

Si le vaccin contre la grippe saisonnière est destiné à tous, il est particulièrement recommandé pour le personnel du secteur de la santé ou en contact avec des personnes âgées ou fragilisées, ainsi que pour les personnes risquant de développer une forme grave de la maladie, à savoir notamment : les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, à partir de leur deuxième trimestre de grossesse, les enfants et adultes immunodéprimés ou souffrant d’une maladie chronique et les personnes vivant en institution. Les enfants de moins de 6 mois ne peuvent en revanche pas encore recevoir le vaccin contre la grippe. Or, les nourrissons sont également à risque de développer des complications, sauf si leur mère a été vaccinée durant sa grossesse. Dans le cas contraire, on propose souvent à l’entourage de se faire vacciner, pour éviter d’être infecté par le virus de la grippe et d’ensuite contaminer le bébé. Les personnes vivant sous le même toit que les personnes à risques sont en effet elles aussi concernées.

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) ne recommande pas la vaccination systématique des adultes en bonne santé âgés de 18 à 65 ans, en raison de l’absence de bénéfice en termes d’hospitalisation, par exemple.

4. Qui peut administrer le vaccin ?

Afin d’augmenter la couverture vaccinale encore trop faible en Belgique, en particulier pour certains groupes à risque, cet automne à nouveau, en plus des médecins généralistes, les pharmaciens seront autorisés à administrer le vaccin contre le Covid et celui contre la grippe saisonnière lors de la campagne de vaccination 2023, qui va du 1er octobre au 31 décembre. Cela, sans prescription médicale d’un médecin traitant.

5. Quand se faire vacciner ?

En fonction de la disponibilité des vaccins, il est conseillé de se faire administrer le vaccin contre la grippe entre la mi-octobre et la mi-novembre. Il faut en effet patienter de 10 à 15 jours avant d’être protégé par le vaccin.

6. Une vaccination conjointe avec le Covid-19

Pour cet hiver 2023, l’OMS et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recommandent de combiner une campagne de rappel pour le vaccin contre le Covid-19 avec la vaccination contre la grippe. Cette recommandation a été suivie par le Conseil supérieur de la santé (CSS) et la Conférence interministérielle Santé publique. Pour des raisons opérationnelles, les vaccinations contre le Covid-19 et la grippe saisonnière seront donc de préférence proposées ensemble, mais en deux sites d’injection distincts. Des études montrent que la vaccination simultanée est sûre et efficace.

7. Quels types de vaccins ?

Pour la grippe, seuls des vaccins de type “quadrivalents” (c’est-à-dire contenant quatre souches différentes par vaccin qui ont été déterminées par l’OMS) seront disponibles en Belgique, certains à dose standard (Alpharix-Tetra®, Vaxigrip Tetra® et Influvac Tetra® utilisables dès 6 mois) et un autre à dose plus forte : Efluelda®, destiné aux + de 65 ans uniquement. Le CSS ne marque pas de préférence pour un vaccin antigrippal particulier. “Ils protégeront, au moins en partie et surtout pour les formes les plus graves, contre 4 formes variants du virus grippal actuellement en circulation”, selon le SPF Santé publique. Côté Covid, un seul vaccin (Pfizer) est actuellement disponible en Belgique, adapté à un variant en circulation cet été. Enfin, quatre vaccins sont pour le moment autorisés en Belgique contre les infections à pneumocoques. “

8. Quelle est l’efficacité de la vaccination antigrippale ?

L’efficacité du vaccin dépend de l’âge de la personne vaccinée, de l’état de son système immunitaire et du degré de parenté entre les souches de virus qui circulent et celles que contient le vaccin, sachant que chaque année on fabrique un nouveau vaccin en fonction des souches en circulation. Il peut cependant arriver qu’une souche du virus incluse dans le vaccin soit différente de celles en circulation. Le virus peut en effet évoluer différemment de ce qui avait été prédit. L’efficacité du vaccin contre la grippe est donc variable selon les années. Elle est mesurée en fin de saison grippale par une étude européenne. Elle a ainsi été estimée à 42 % pour 2021-2022, tous âges et tous virus confondus.

9. Que coûtent ces vaccins ?

Alors que le vaccin anti-covid reste gratuit pour tous, “les vaccins contre la grippe (environ 17 €, pour les doses standards) et les infections à pneumocoques peuvent actuellement faire l’objet d’un remboursement, parfois sous certaines conditions”, indique le SPF Santé publique. Les groupes éligibles au remboursement sont notamment des personnes à haut risque de complications pour lesquelles le CSS recommande fortement la vaccination et les personnes âgées de 50 à 65 ans en bonne santé pour lesquelles le CSS recommande la vaccination sur une base individuelle. Le vaccin Efluelda® (43,70 €) n’est remboursé que lorsqu’il est prescrit par un médecin et utilisé chez des personnes de 65 ans et plus séjournant en institution.

10. Quand la grippe va-t-elle sévir et avec quelle sévérité ?

”Il est impossible de prédire quand et comment le virus de la grippe émergera au cours de la prochaine saison, ni d’estimer sa gravité et sa virulence, selon le CSS. Lors de la saison 2020-2021, peu de cas de grippe ont été recensés dans le monde grâce aux mesures corona (distance physique, masque buccal, etc.). En 2021-2022, la grippe est revenue tardivement dans nos régions (en mars 2022). La saison dernière (2022-2023), le pic a été observé autour de la période de fin d’année”.