”Pour moi, cette découverte est presque aussi importante que celle du premier antibiotique”

Le médecin belge n’était pas de ceux-là, bien au contraire. Lui qui, le 14 février 2021, avait signé dans nos colonnes une carte blanche intitulée “Pourquoi utiliser l’ARN messager dans le cadre d’un vaccin est si intéressant”. S’il avait alors jugé utile de faire le point sur ce sujet, c’est précisément parce que, dans ses consultations et dans son entourage, il entendait circuler un tas d’inepties, souvent par ignorance. “Beaucoup de gens étaient effrayés par ce qu’ils entendaient et lisaient à propos de l’ARN messager, se rappelle le généraliste. Ils confondaient notamment ARN et ADN. Contrairement à ce que certains pensent, l’ARN ne peut modifier ou détériorer notre patrimoine immunitaire ou génétique. Beaucoup de fantasmes ont été agités à l’époque par une série de gens qui ne comprenaient pas très bien comment fonctionnait l’ARN messager.”

Ravi pour ces deux chercheurs

Alors, aujourd’hui, le Dr Wouters jubile. “Je suis vraiment content, absolument ravi d’apprendre que l’on a attribué le Nobel à ces deux chercheurs pour leur découverte, nous confie-t-il. D’autant que Katalin Kariko avait fait un doctorat sur le sujet dans lequel personne ne croyait. Or, c’est bien une découverte majeure, qu’ils ont faite. Et il ne faut pas uniquement la voir dans le champ du vaccin contre le coronavirus, mais de manière beaucoup plus large. Si cela a déjà sauvé la vie de nombreuses personnes, la technique de l’ARN messager va en réalité permettre de progresser dans toute une série de domaines. Que ce soit les cancers du sein, du col, de la prostate, du poumon, de la tête et du cou, le mélanome… ou d’autres maladies liées à l’immunité, comme la bronchiolite (VRS), la sclérose en plaques, dont on sait à présent que c’est une maladie auto-immune”.

Pour illustrer ses propos, le Dr Wouters paraphrase : “Si on devait expliquer l’immunité, on dirait que c’est notre armée qui nous défend contre des agresseurs. Cette armée peut par exemple s’appuyer sur des antibiotiques qui vont tuer les microbes, sur de la chimiothérapie qui va éliminer les cellules cancéreuses qui se reproduisent rapidement, mais aussi les cellules saines… Une autre voie est d’apprendre à notre système immunitaire à reconnaître certaines particules qui sont liées à certaines maladies puis à les détruire spécifiquement. On passe du bombardement au tir à la carabine avec une lunette. Nous avons donc une approche qui est infiniment moins toxique et infiniment plus précise. On abat le pathogène entre les deux yeux et, automatiquement, il s’écroule”.

Innombrables, les applications à venir nécessiteront cependant encore de nombreuses années de recherche. “Il faut en réalité trouver l’élément de base qui pervertit le système immunitaire et fait qu’il ne reconnaît pas le tueur, ce qui provoque la maladie. Dès le moment où l’on peut fournir au système immunitaire le portrait-robot du tueur, on peut avec l’ARN messager donner l’impulsion au système immunitaire d’aller supprimer le pathogène. Cela ouvre le champ à des dizaines d’applications”.

Pour ce médecin, cette découverte est véritablement “une clé dans une serrure, un nouveau mécanisme qui permet d’atteindre une série de choses qui étaient jusque-là verrouillées parce que l’on n’avait pas cette clé”.

À lire aussi

Une très belle histoire

Non seulement ce Prix Nobel de médecine est amplement mérité mais en plus, “c’est une très belle histoire, s’émeut au passage le médecin. Car Katalin Kariko a osé risquer toute sa carrière sur quelque chose où, dans le milieu universitaire, tout le monde lui disait qu’elle se suicidait intellectuellement. Mais elle croyait tellement dans son projet qu’elle a persisté jusqu’au bout”. À raison, manifestement.

Et si le jury du Nobel n’a pas attendu pour reconnaître ce mérite et couronner la découverte, c’est “parce qu’il s’est rendu compte que l’on a découvert, non pas une nouvelle route, mais une extraordinaire autoroute de recherche tout à fait prometteuse dans d’innombrables domaines. Pour moi, cette nouvelle technique est presque aussi importante que celle du premier antibiotique”. Or là aussi, le Nobel n’avait pas tardé à reconnaître l’importance de la découverte. En 1945, Alexander Fleming, Howard Florey et Ernst Chain se partageaient en effet le Prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur la pénicilline et son application thérapeutique, soit peu de temps après cette immense avancée.