"Un surpoids défendait mes parties intimes. Quand je voulais m’ouvrir à l’amour, mon corps s’y refusait"

”Je suis née à Bruxelles de parents qui ont à l’époque près de la quarantaine, dans une famille d’intellectuels, se lance-t-elle. J’ai un frère d’un an mon cadet. Je dirais que je n’ai jamais manqué de rien”. Avant d’ajouter : “Sauf au niveau affectif. C’est là que tout a basculé. Dans cette famille, on voue un culte à la raison, on transmet de très belles valeurs, comme l’humilité ou la tempérance. Cela peut paraître surprenant, mais je dirais que, par rapport à mes parents, j’ai la conviction qu’ils n’ont jamais voulu me nuire intentionnellement. Selon moi, ils ont hérité de manques, transmis inconsciemment de génération en génération. Et j’en ai, en partie, fait les frais”.

Octavie, c'est le prénom de l'une de ses arrière-grands-mères dont le portrait est accroché au mur du salon. ©Bernard Demoulin

"Je n’ai pas fait d’adolescence"

Petite fille “normale, qui se développait bien, physiquement, psychiquement, spirituellement, première de classe à la fin de l’école primaire”, comme elle se décrit, Octavie commence à avoir un problème de poids à l’adolescence. “Un surpoids dont je n’arrivais pas à me séparer. Ce qui est assez caractéristique, c’est que j’avais un beau haut du corps, un visage normal, alors que la graisse était localisée, comme si elle défendait mon intimité”.

Parlant de l’adolescence, elle complète : “En réalité, je peux dire que je n’ai pas fait d’adolescence et que je n’ai pas développé ma sexualité à ce moment-là. Les boums ne m’intéressaient pas, cela me faisait peur. Dans une soirée, si d’aventure un cavalier m’invitait à danser, vite fait, je lui écrasais les pieds pour le faire fuir. J’étais mal à l’aise avec les hommes et vraiment très mal dans ma peau. J’avais appris à sourire quoi qu’il arrive alors que je riais jaune. J’avais fort envie de créer un couple quand j’étais étudiante en médecine. J’échouais à cause de mes multiples problèmes”.

Plus tard, au moment où cela s’est présenté, “quand j’ai vraiment voulu m’ouvrir à l’amour, mon corps s’y refusait. Lorsque j’ai consulté en service de psychologie, alors que j’étais étudiante en médecine, cette plainte n’a pas été prise au sérieux”. Puis elle enchaîne : “J’ai eu assez vite des troubles gynécologiques et sexuels. Dont une petite tumeur au niveau du col de l’utérus, opérée plusieurs fois, qui ne voulait pas guérir, dont on n’a d’ailleurs jamais connu la nature”. Elle a fini par guérir en cours de psychothérapie, nous signale Octavie, sans pour autant argumenter d’un lien entre les deux.

"Mon propos est de faire savoir que, si l'on affronte dans la vie un trauma profond, on peut et l'on devrait oser se faire aider". ©Bernard Demoulin

"Mon nom est personne"

Au niveau psychique, “l’insécurité était mon talon d’Achille et la séduction, mon arme de survie. Alors que je suis grande et forte, dans mon vécu intérieur, je tremble sur mes jambes. J’ai l’impression que je ne vaux rien. Mon nom est personne. J’ai même des rituels pour compenser mon anxiété. Je ne ronge pas mes ongles mais je coupe avec mes dents des rognures d’ongle que je triture en main. C’est une sorte de rituel de réassurance. Et si une rognure m’échappe, j’ai le vécu que je suis perdue sur un rafiot sans gouvernail au milieu des flots. C’est un vécu d’angoisse de mort. Je cherche alors la rognure sur le sol pour la récupérer. J’ai fait ça jusqu’à la fin de la psychothérapie, il y a seulement 13 ans”. Octavie avait alors 60 ans.

La psychothérapie, voilà précisément l’objet du message que cette médecin aimerait aujourd’hui faire passer : “Mon propos est de faire savoir que, si l’on affronte dans la vie un trauma profond, on peut et l’on devrait oser se faire aider car les séquelles d’un tel traumatisme peuvent être réduites, voire abolies, par une psychothérapie. J’ai commencé à consulter quand j’étais étudiante, puis j’ai fait de l’analyse transactionnelle. Cela m’a fait du bien, certainement, mais jamais le pot aux roses n’a été découvert. À 44 ans, ça n’allait toujours pas. Quand mon père s’est suicidé, de peur d’aller moi-même sur cette voie, je me suis décidée à reprendre une psychothérapie. Mes deux autres motivations ont été ma souffrance et la peur de devenir folle, ayant frôlé la folie lors d’une garde à l’hôpital, et donc perdu quelques instants le contact avec la réalité”.

Une psychologue pratiquant la thérapie psychanalytique lui est alors recommandée. Octavie s’y rendra pendant 16 ans, à raison de deux séances par semaine. “Je considère que c’est alors que j’ai pu me libérer de l’emprise. Je pense que la maturité était là pour faire ce travail. Mettre des mots sur mes maux”.

Octavie dit avoir "appris à déconstruire l'histoire et à la reconstruire à l'endroit telle qu'elle aurait dû être". ©Bernard Demoulin

Les causes du mal-être

Mais quel était donc ce fameux pot aux roses enfin découvert ? Pour connaître et identifier quelles étaient les causes principales de son mal-être, Octavie dit avoir “appris à déconstruire l’histoire et à la reconstruire à l’endroit telle qu’elle aurait dû être. J’ai alors pu commencer à me libérer”. Repartant de l’adolescence, elle se livre : "Dans ma famille, il y a un culte de la volonté. Et, de ce fait, je m’empêche de sombrer dans la dépression. Ma question, qui trouvera une réponse en psychothérapie, est : 'Je lutte, j’ai conscience que je lutte mais je ne sais pas contre qui ni contre quoi'. Je me dis que je ne manque de rien, j’ai de bonnes valeurs, j’ai fait des études, j’ai appris à bien penser… Mais comme dans mon entourage familial, on parlait si peu de l’affectif, je ne me rendais pas compte de l’importance d’avoir un bon développement sur ce plan”.

La psychothérapie va clairement mettre en évidence son problème de relation avec les hommes. “Un simple échange de regards ou même à la seule perspective d’une rencontre avec un homme, je me sens désirée, happée, à jamais captée par leur désir. Et cela, avec tous les hommes, quels qu’ils soient – flic, prof, boucher… -. Eux ne sont pas du tout dans ce désir, c’est moi qui imagine cela, dans le transfert”. Au cours des séances de psychothérapie, Octavie découvre que, dans sa petite enfance, vers l’âge de 3-4 ans, “comme toute petite fille, je deviens amoureuse de mon père. Et ce dernier, au lieu de faire barrage à cette pulsion, semble m’avoir prise dans son désir. Dans mon vécu, il ne m’a pas fait comprendre l’interdit de l’inceste. C’est le passage de l’Œdipe, un jeu qui se joue à trois – père, mère, enfant -, et dans lequel personne n’occupe sa place dans la famille. Dans ces moments-là, je suis l’épouse de mon père, donc à la place de ma mère et non la fille de mes parents. Ma mère devient ma rivale. Et ainsi de suite. Cela instaure donc pour la petite fille que j’étais une dynamique de confusion avec tous les hommes et toutes les femmes de la famille. Et, par extension, avec tous ceux et toutes celles que je serai amenée à rencontrer dans la vie. Je n’étais donc libre de moi ni avec les hommes ni avec les femmes. Sans pouvoir affirmer qu’il y a eu passage à l’acte incestueux – mais on sait aussi que la mémoire est sélective -, je peux en tout cas affirmer avec certitude que j’ai grandi dans un climat incestuel, qui explique ces décennies de souffrances physiques, psychiques et spirituelles”.

Et maintenant ?

Le pot aux roses enfin découvert, tout en avançant dans la psychothérapie, Octavie voit progressivement ses problèmes se résoudre, dont celui du poids qui se rétablit. “J’estime avoir fait un nettoyage au Karcher à 98 %. Il reste 2 %, mais cela, il faut l’accepter”, dit-elle pour illustrer tout ce travail de déconstruction et de reconstruction. “J’ai pu renoncer à la culpabilité et à la honte. Le pardon est venu tout naturellement clôturer le grand œuvre”.

Aujourd'hui, Octavie est une femme pleinement épanouie. ©Bernard Demoulin

Aujourd’hui, elle se sent “super chouettement”, avec “un corps qui est heureux et qui connaît la jouissance ainsi qu'”un regard aux hommes et aux femmes qui a totalement changé”.

”À présent, je sais ce qu’aimer et être aimée veut dire. Je connais la joie de vivre”, se réjouit et se félicite Octavie. Pour en arriver là, elle a dû attendre la fin de sa psychothérapie, à 60 ans. “Mais cela peut être un début et je pense que, sans ces épreuves, je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui. Je suis maintenant ce que j’ai toujours rêvé être : une femme libre, épanouie et heureuse, qui poursuit sa vie et qui, paradoxalement, allie fragilité et une très grande force intérieure. Et pour moi, c’est le plus beau des cadeaux !”

Le logo de notre série "Mots pour maux" ©Raphaël Batista

Mots pour maux

À travers “Mots pour maux”, La Libre a choisi de donner la parole à des personnes affectées par des maladies diverses, tant physiques que mentales, courantes ou rares. Des rencontres qui ont pour objectifs de comprendre leur quotidien, leurs difficultés et espoirs, de partager leur regard sur l’existence. Une manière aussi de rappeler que nul n’est à l’abri de ces accidents de la vie. Cette série est à retrouver un lundi sur deux sur notre site.