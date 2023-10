Plus d’un jeune âgé de 15 à 20 ans sur trois a déjà fait l’expérience d’une e-cigarette: les arômes et les night shops pointés du doigt

À lire aussi

Soucieuse de mieux cerner les connaissances, les comportements et les opinions sur l’e-cigarette, tant chez les jeunes que chez leurs parents et le personnel éducatif, la FCC a en effet commandé l’été dernier au bureau Indiville une étude réalisée sur un panel de quelque 2 000 personnes. Cette enquête en ligne s’est concentrée sur trois groupes : les jeunes de 15 à 20 ans, le personnel pédagogique (enseignants, coordinateurs de soins, direction, etc.) et les parents d’enfants âgés de 12 à 20 ans vivant sous leur toit.

En voici les principaux enseignements.

Une pratique en soi et non une aide au sevrage tabagique

À propos de leur relation avec l’e-cigarette : elle est différente de celle qu’entretiennent les usagers de plus de 20 ans. Alors que, dans près de 9 cas sur 10 (88 %), ces derniers ont recours au vapotage pour arrêter de fumer, chez les plus jeunes, cette raison n’est évoquée que dans 1 cas sur 5 (20 %). Ceci indique que, pour le 15-20 ans, le vapotage est, non pas un moyen d’arrêter de fumer, mais bien une pratique en soi.

Alors, qu’est-ce qui les attire tant dans cette pratique ? Plus encore peut-être pour ces jeunes consommateurs, il semble que les arômes sont un élément déterminant, d’après la FCC qui évoque les goûts alléchants pour 37 % et la découverte de nouveaux arômes pour 15 %. Aussi, on ne s’étonnera pas de lire que 69 % des enseignants et 76 % des parents d’enfants âgés de 12 à 20 ans estiment que les arômes d’e-cigarette si attirants pour les jeunes devraient être interdits.

À côté de cet attrait pour la découverte de nouveaux arômes, les autres motivations importantes qui animent ces jeunes usagers d’e-cigarettes sont la recherche de se soulager du stress (36 %) et la détente (34 %). À ce propos, la FCC ne manque pas de souligner qu'” en cas de dépendance – et la nicotine est la mère des dépendances -, on devient de plus en plus stressé. Il est donc important que les jeunes puissent trouver d’autres moyens de gérer leur stress ou leur anxiété”.

Une autre idée qui circule parmi cette génération est que la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette classique, raison pour laquelle 27 % de ses utilisateurs y ont recours.

Faciles à utiliser et à dissimuler

Si les e-cigarettes jetables attirent les jeunes, c’est en raison de leur facilité d’utilisation (40-44 %), de leur prix (35 %) mais aussi de la possibilité de les dissimuler (33 %). C’est que les jeunes utilisateurs, ou disons beaucoup d’entre eux cachent bien leur jeu. Pour plus de 6 jeunes sur 10 (62 %), les parents ne sont en effet pas au courant de cette pratique. Pas plus d’ailleurs que les professeurs : seul 1 élève utilisateur sur 10 (12 %) déclare que ses professeurs sont au courant alors que 88 % de leurs amis le sont.

Où achètent-ils leurs e-cigarettes jetables ? Principalement (50 %) dans des magasins ouverts la nuit (night shops et stations-service), suivis par les vape shops (19 %), les magasins de journaux (15 %), les supermarchés (4 %) ou en ligne (3 %).

Quant à sonder les intentions, parmi les jeunes qui n’ont pas l’intention d’essayer une e-cigarette jetable, 43 % disent qu’ils la trouvent polluante et 34 % ne veulent pas commencer une habitude coûteuse. Un jeune sur quatre (24 %) préfère s’abstenir tout simplement parce que les e-cigarettes jetables ne sont pas durables et nuisent à l’environnement.

Pour Suzanne Gabriels, expert tabac à la Fondation contre le Cancer, “A priori, nous ne nous en sortons pas trop mal par rapport à d’autres pays, car en Belgique nous avons déjà mis en place de nombreuses mesures de protection, telles que l’interdiction de vente pour les moins de 18 ans, l’interdiction de la publicité et l’interdiction du vapotage dans les endroits où il est également interdit de fumer, mais il y a encore du chemin à faire !”

En attendant, voici les recommandations politiques de la Fondation contre le Cancer