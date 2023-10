Testachats demande de retirer du marché un déodorant qui provoque des kystes douloureux

Naturel et vegan sous forme de crème ou de gel, sans aluminium, sans parabène et sans alcool, le déodorant de la marque Nuud semble avoir tout pour séduire les aficionados des produits cosmétiques naturels. Pourtant, en septembre dernier, l’Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé de suspendre temporairement sa commercialisation et de retirer tous les lots disponibles dans les points de vente et chez les distributeurs.