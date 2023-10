”Pourquoi la Belgique a-t-elle le privilège d’avoir la plus haute incidence de cancers du sein ? Il pourrait y avoir plusieurs raisons”

Si les chiffres sont impressionnants, rien n’est simple cependant. Loin de là. Octobre rose, le mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein, est l’occasion de souligner cette réalité. “Vous n’imaginez pas la difficulté que nous avons pour essayer de réaliser des programmes de recherche plus spécifiquement centrés sur les femmes jeunes, déplore la spécialiste. C’est le parcours du combattant comme toujours dès qu’il s’agit d’obtenir les financements de ces études quand elles n’ont pas d’intérêt commercial. Pourtant, dès que nous publions des résultats, tout le monde est très content. Mais le public ne se rend pas compte du travail monstre qu’il y a derrière.”

Pour l’étude Positive (lire par ailleurs), récemment publiée dans le New England of Medicine, “cela a coûté 7 millions d’euros, poursuit le Pr Piccart. Nous avons dû aller frapper aux portes de fondations diverses. Il faut vraiment insister sur le fait que la recherche est insuffisamment soutenue dans notre pays. Et cela, d’autant plus que le cancer du sein est en augmentation, ce qui justifierait encore plus que l’on essaie de mieux le comprendre”.

De plus en plus de cancers chez les jeunes

À ce propos, un article dernièrement paru dans le British Medical Journal a mis en évidence une augmentation importante de l’incidence de plusieurs cancers chez les gens jeunes de 35 à 50 ans au cours des 30 dernières années. “Parmi ceux-ci, le cancer du sein occupe une bonne place, souligne l’oncologue. L’article indique clairement que les conséquences de ces augmentations de cancer chez les gens jeunes pourraient être extrêmement lourdes dans la mesure où il s’agit de personnes aujourd’hui dans la société active qui ont encore pas mal d’années au travail devant elles. Il faudra donc peut-être se poser des questions, dont celle de revoir fondamentalement les politiques de dépistage.”

Cette augmentation d’incidence des cancers chez les gens jeunes n’est-elle pas précisément due, en partie, au plus grand nombre de dépistages ? “Non, répond sans hésitation le Pr Piccart, car on ne recommande pas le dépistage de ces différents cancers, colorectal ou sein, avant 50 ans, sauf s’il y a une histoire familiale très particulière et très chargée. Cette hausse des cancers n’est donc pas liée à des dépistages intempestifs.”

Vers des dépistages individualisés

Ceci étant, pour le cancer du sein, des études sont en cours, en Europe et aux États-Unis, pour voir s’il n’y aurait pas lieu de mieux individualiser les dépistages. “Le dépistage serait alors vraiment ciblé sur l’histoire familiale, sur l’aspect de la glande mammaire à la mammographie, sachant que c’est un facteur de risque, commente la cofondatrice de BIG. À terme, ces études devraient permettre de dire si une femme a un risque très faible de développer cette maladie, ce qui lui permettrait de ne faire un dépistage par exemple que tous les quatre ans ou, au contraire, si elle a un risque très élevé et alors pourquoi pas envisager un dépistage annuel avec, une fois sur deux, une résonance magnétique. Sans doute arriverons-nous à des schémas de dépistage tout à fait personnalisés et basés sur les facteurs de risque. C’est ça, l’avenir. Je suis persuadée que, dans dix, la mammographie tous les deux ans pour toutes les femmes âgées de 50 à 70 ans, cela n’existera plus. “

Par rapport à l’augmentation du nombre de cancer chez les personnes jeunes, l’article en question avance cependant plusieurs explications. “Pour le cancer du sein, il y a très certainement des bouleversements de la vie reproductive de la femme avec une première grossesse beaucoup plus tardive que par le passé, moins de grossesses, moins d’allaitement, énumère le Pr Piccart. Il y a aussi les raisons liées au mode de vie, avec une tendance de plus en plus marquée à du surpoids lié à une mauvaise alimentation (trop de sucre, trop de graisse, trop d’alcool). Tous ces facteurs pourraient bien entendu jouer un rôle, tout comme une certaine pollution de l’environnement.”

La Belgique n’échappe pas à cette croissance des cas de cancers. Pire, elle détient un bien triste record : “Nous avons en effet depuis un certain temps déjà le privilège d’être le pays avec la plus haute incidence de cancer du sein, même au-delà de l’Europe, regrette la fondatrice de BIG. Franchement, je n’ai pas d’explication. J’en attends toujours une… Heureusement, nous ne sommes pas dans le top des pays avec la plus grande mortalité par cancer, ce qui est une bonne nouvelle. Et cela, probablement parce qu’on a encore dans notre pays une très bonne médecine, d’accès assez facile.”

Une femme sous hormonothérapie peut-elle envisager une grossesse ?

Parmi les études menées au sein du Breast International Group, l’étude Positive visait à savoir si, en cas de cancer du sein hormonodépendant, une femme pouvait malgré tout espérer avoir un enfant. En d’autres mots, une femme ayant un désir d’enfant peut-elle interrompre sans risque son hormonothérapie pour mener à bien sa grossesse ?

Pour le savoir, l’étude a enrôlé plus de 500 femmes dans une vingtaine de pays qui ont accepté d’arrêter leur hormonothérapie prescrite pour diminuer le risque de rechute après l’avoir prise pendant 18 à 30 mois. “Elles ont arrêté le traitement pendant deux ans, explique le Pr Piccart, et plus de 360 bébés sont nés. Cela signifie que trois femmes sur quatre ont réussi à avoir un enfant pendant cette interruption de l’hormonothérapie. Ces résultats sont encourageants et avec un recul de 41 mois, on ne voit pas plus de rechutes que ce à quoi on s’attend normalement dans cette population”.

Ceci dit, “on sait que les cancers hormonodépendants du sein peuvent donner lieu à des rechutes tardives, qui peuvent survenir entre 5, 10 parfois même plus d’années après le diagnostic. Et donc, l’étude doit être poursuivie. On s’est d’ailleurs engagé à suivre ces patientes pendant 10 ans. Il faudra bien sûr vérifier dans quelques années que les résultats sont toujours tout aussi rassurants. Cependant, cette étude Positive aide énormément les cancérologues qui ne savaient pas quoi dire avant aux jeunes femmes qui leur posaient la question d’une grossesse. Certains cancérologues étaient fermement opposés à l’idée qu’une femme qui a eu un cancer du sein puisse envisager une grossesse”.

Une autre question à laquelle BIG souhaiterait avoir une réponse est : pourrait-on identifier des jeunes femmes avec cancer hormonodépendant qui n’ont pas besoin de chimiothérapie ? “Aujourd’hui, avec le BIG, nous bataillons pour tenter de déterminer, par des tests pointus et une vaste étude clinique, quelles sont les jeunes femmes, qui ont un cancer hormonodépendant et qui pourraient ne plus recevoir de chimiothérapie. C’est une question vachement importante”, estime l’oncologue, évoquant une autre étude qui vise à savoir si, chez les femmes atteintes d’un cancer du sein, on pourrait se passer de chimiothérapie et tout en renforçant l’hormonothérapie. Le coût de ce genre d’étude dépasse 10 millions d’euros.

Que sait-on des cancers du sein chez les femmes jeunes ?

Les cancers du sein chez les femmes plus jeunes sont-ils différents de ceux qui apparaissent chez les femmes plus âgées ? “On trouve aussi chez ces femmes jeunes les trois grands sous-types de cancer du sein : hormonodépendants, HER-2 surexprimé et triple négatif. Tout comme chez les femmes plus âgées, ce sont les cancers du sein hormonodépendants qui dominent. Cela étant, l’analyse moléculaire plus approfondie de ces cancers hormonodépendants montre que l’on trouve proportionnellement plus de cancers agressifs chez les jeunes femmes que dans la population en général. Il y a en effet chez ces femmes jeunes davantage de cancers qui ont une faculté de division plus grande. Si on regarde plus près la biologie, on voit des petites différences”.

Pour le Pr Martine Piccart, “ceci souligne le fait que l’on doit encore faire des recherches plus poussées pour mieux comprendre des cancers du sein de la femme jeune puisqu’on a maintenant les outils performants pour aller vraiment disséquer le bagage génétique des tumeurs, mieux comprendre aussi ce qui se passe dans l’environnement de la tumeur au niveau par exemple du système immunitaire, de toutes les cellules qui entourent les cellules cancéreuses et dont on sait qu’elles jouent un rôle très important. Il y a très certainement un besoin d’aller étudier de plus près ces cancers hormonodépendants de la femme jeune, ça c’est tout à fait clair. Mais ceci n’est possible qu’au travers de recherches correctement financées pour lesquelles BIG souhaite faire appel à la générosité du public”.

Plus d’infos : https://bigagainstbreastcancer.org/fr/