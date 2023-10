”Une personne malvoyante ou aveugle, ce n’est pas forcément une personne avec une canne blanche, un chien guide et des lunettes noires”

Laetitia souffre de toxoplasmose congénitale ou, plus scientifiquement dit, de choriorétinite toxoplasmique congénitale. “Ma mère a eu la toxoplasmose alors qu’elle était enceinte, nous explique-t-elle. Je suis donc atteinte depuis la naissance, mais ce n’est que vers l’âge de 2 ans que j’ai été diagnostiquée. Quand j’ai commencé à marcher et que je me cognais régulièrement aux murs et aux objets”.

Laetitia, malvoyante, volontaire à l'association Eqla ©D. R.

Une vision très floue

Aujourd’hui âgée de 33 ans, Laetitia nous décrit la maladie dont elle est atteinte : “il s’agit d’une atteinte de la macula, qui est le centre la rétine et sur laquelle il y a chez moi des cellules mortes. J’ai donc une vision très floue et une forte diminution de la perception des détails, ce qui se traduit par des difficultés à la lecture, à la vision de loin, à la reconnaissance des visages, malgré le port de lunettes correctrices. De loin, je devine le plus souvent les choses et je fais des associations d’idées. En fait, la vision de loin et la vision de près sont impactées. Je peux par exemple percevoir avec ma vision périphérique une tache sur un mur et ne plus la voir dès que je m’en approche”.

Relativement stable, sa maladie qui, à part la myopie, n’a pas évolué depuis la naissance “devrait ne pas vraiment empirer dans les années à venir, poursuit Laetitia. Cela dit, comme dans ma famille, la plupart des personnes développent des cataractes, je vais devoir être très vigilante à ce niveau”.

Malgré les difficultés rencontrées pendant son parcours scolaire en raison du manque de moyens adaptés à son handicap, Laetitia, a toujours travaillé. Après 14 années passées dans l’administratif au SPF Affaires étrangères, la voici à présent dans l’associatif, en l’occurrence au sein de l’asbl Garance qui fait de la prévention primaire contre les violences faites aux femmes, où elle travaille sur un projet d’éducation par les pairs pour femmes en situation de handicap, “un super projet qui me parle énormément”.

À lire aussi

Déconstruire les préjugés

”Si j’ai appris à vivre avec ce handicap, il y a toujours des moments où cela vous revient à la figure, dans des situations d’inaccessibilité, de discrimination, de violence… Il faut aussi faire des deuils perpétuels. J’ai par exemple dû me faire à l’idée que les livres en format poche, ce n’était vraiment plus possible pour moi.”

Quant au regard des autres, “j’ai toujours tenu à déconstruire les préjugés, nous dit encore la jeune maman. Une personne malvoyante ou aveugle, ce n’est pas forcément une personne avec une canne blanche, un chien guide et des lunettes noires. Parce que ça, c’est vraiment le stéréotype qui est généralement véhiculé. Une personne qui regarde de très près son livre dans les espaces publics, ce n’est pas nécessairement quelqu’un qui a juste oublié ses lunettes. C’est peut-être juste une personne malvoyante qui ne peut pas faire autrement. D’autre part, être malvoyant n’empêche pas de faire de multiples activités. On n’est pas cantonné aux barrières que l’on imagine. Je fais de l’équitation, de la randonnée en montagne, du yoga, de la photographie…”

Laetitia, malvoyante, et ses tatouages en lien avec son handicap. ©D.R.

Clairement coquette aussi, la jeune aux multiples piercings s’est aussi tatouée le corps. Des tatouages en lien avec son handicap ? “Oui, nous dit-elle, du moins en partie. J’ai deux yeux en symétrie : l’un ouvert pour me dire “reste vigilante” et l’autre fermé pour me dire “ait confiance”. J’ai deux oiseaux avec des yeux sur les ailes, un contenant un soleil pour l’espoir/l’acceptation et un avec la lune pour la part d’ombre que je peux ressentir fasse à mon handicap. Enfin, je me suis aussi fait tatouer un serpent dont le corps est parsemé d’yeux symbolisant la renaissance pour mon changement de carrière et l’investissement dans la sensibilisation”.

Car, volontaire formatrice chez Eqla, Laetitia sera l’une des figures de la campagne qui se déroule cette semaine. “J’ai toujours eu à cœur de sensibiliser le public au handicap visuel, que ce soit à travers cette association ou via les réseaux sociaux. La malvoyance est un spectre : il y a autant de façons de mal voir qu’il y a de malvoyants. Cette campagne montre la pluralité de profils, avec autant de vécus, de besoins, de façons de s’adapter…”