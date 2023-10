Voir le monde flou, tacheté, tronqué ou par un trou de serrure, ça vous dit d’essayer ?

Aujourd’hui âgé de 66 ans, il n’a presque plus de vision périphérique. Il a une vision floue, il ne voit plus dans le noir et, d’ici quelques années, il aura totalement perdu la vue. “Dans la rue, je ne reconnais pas les visages et j’apprends à me déplacer avec une canne blanche”, témoigne Roger dans le cadre de la campagne annuelle de sensibilisation “Ca nous regarde”, organisée cette semaine par l’association Eqla, ex-Œuvre nationale des aveugles. À cette occasion, des affiches, des écrans numériques et 4 panneaux logés en de hauts lieux touristiques en Wallonie et à Bruxelles inviteront les passants à “adopter le point de vue d’une personne malvoyante”.

La campagne de sensibilisation à la malvoyance de l'association Eqla au Mont des Arts à Bruxelles ©Eqla

Des handicaps visuels variés

En Belgique, la malvoyance touche 1 personne sur 100, soit 10 fois plus que la cécité. C’est que les maladies visuelles sont nombreuses : DMLA, glaucome, rétinopathie diabétique, rétinite pigmentaire… Et donc les handicaps visuels peuvent prendre plusieurs formes : perte de vision des détails (comme pour Laetitia), vision en trou de serrure (comme Roger), vision floue, vision tronquée…

Pourtant, la malvoyance reste un handicap mal compris, complexe et invisible. “La malvoyance est un handicap mal connu en Belgique, tellement spécifique qu’elle n’est pas dans les radars des pouvoirs publics, confirme Rafal Naczyk, porte-parole d’Eqla. Il n’y a, par exemple, aucun suivi statistique de la malvoyance, trop peu d’ophtalmologues spécialisés en basse vision et aucun plan déficience visuelle en Belgique. Les personnes qui ont des troubles oculaires ou qui perdent la vue portent à peine le message du handicap. Pour d’autres, le diagnostic est irrévocable, car souvent il n’existe pas de traitement curatif. Pourtant, en cas de malvoyance, 25 % des Belges ne savent pas spontanément vers qui se tourner”. Or, des solutions existent.

La campagne de sensibilisation à la malvoyance de l'association Eqla ©Eqla

Consulter peut sauver la vue

S’il est rare de pouvoir guérir les pathologies qui provoquent la malvoyance, une consultation annuelle chez l’ophtalmologue, un dépistage et un diagnostic précoce permettent de mettre toutes les chances de son côté. “Pour des maladies comme le glaucome, la DMLA, la rétinite diabétique ou la cataracte, plus la prise en charge est rapide, meilleures sont les chances de récupération et de stabilisation, souligne à ce propos Rafal Naczyk, qui invite à consulter au moins une fois par an un ophtalmologue. Ça peut vous sauver la vue !”

C’est précisément pour sensibiliser à cette prévention et mettre en lumière ce handicap souvent resté dans l’ombre voire invisible, que l’association Eqla a mis en place cette campagne, en partenariat avec VISITWallonia, l’organisme wallon en charge de la promotion du tourisme en Wallonie. Avec une invitation simple et directe : “Et si vous voyiez le monde avec les yeux d’une personne malvoyante ?”

La campagne de sensibilisation à la malvoyance de l'association Eqla à Namur. ©Eqla

Jusqu’au 16 octobre, des affiches digitales et de grands panneaux semi-transparents logés à quatre endroits touristiques en Wallonie et à Bruxelles, reproduiront la vision de Julie, Laetitia, Alex et Roger (tous malvoyants) et inviteront les passants à écouter leur témoignage, grâce à un QR code. “Essayer de comprendre le point de vue d’un malvoyant, c’est déjà un peu l’aider…, poursuit le porte-parole d’Eqla. À travers plusieurs expériences visuelles fortes, les citoyens pourront découvrir le quotidien d’une personne malvoyante le temps d’une visite au Mont des Arts à Bruxelles, à la Citadelle de Namur, au Tombeau du géant à Bouillon ou aux Jardins suspendus à Thuin.”

À savoir

1 personne sur 100

On estime qu’une personne sur 100 est malvoyante en Belgique, tandis qu’une personne sur 1000 est non-voyante.

La malvoyance, c’est quoi ?

Une personne est reconnue malvoyante en Belgique, lorsque son acuité visuelle est inférieure ou égale à 3/10e et/ou son champ visuel inférieur ou égal à 20°, aux deux yeux. La déficience visuelle est complexe car il n’y a pas deux visions identiques.

Porter des lunettes, ce n’est pas être malvoyant

Il existe 4 grandes formes de malvoyance et aucune ne peut être corrigée par des verres optiques ou des lentilles.

Plus d’infos sur le site de campagne www.çanousregarde.be