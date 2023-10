"On n’appelle pas une ambulance pour un simple mal de ventre": le soir même, on extrait deux masses – de 400 et 500 g – de l’abdomen de Sabrina

Un sourire qui lui a cependant joué des tours, ce jour de 2018. “Parce que je souriais, alors que j’étais clouée au lit et que je me tordais de douleur tellement j’avais mal au ventre, les ambulanciers ne m’ont pas prise au sérieux, se souvient-elle en écrasant une larme, avant de s’excuser et se reprendre. Ils m’ont dit qu’on n’appelait pas une ambulance pour un simple mal de ventre, qu’il y avait des cas plus graves et ils sont repartis sans m’embarquer. Le jour même, je me suis rendue aux urgences par mes propres moyens”. Plus tard, dans la matinée, un scanner a été réalisé. On lui découvre une masse. L’intervention d’urgence se fait le soir même. Il en ressort non pas une, mais bien deux masses – l’une de 500 g et l’autre de 400 g – logées dans l’abdomen.

Une semaine plus tard, c’est le Pet-scan. Entre-temps, la biopsie révélera qu’il s’agit de tumeurs malignes. “Je me souviens très bien de l’annonce du diagnostic. C’était le 6 septembre 2018. Deux oncologues se sont présentés. Je sentais la mauvaise nouvelle arriver. Et de fait, ils m’ont annoncé que les cellules trouvées au niveau de mon abdomen étaient malignes. Comme j’avais gardé le sourire, les médecins ont pensé que j’étais dans le déni. En fait, je voulais rassurer ma mère et l’encourager. Je lui ai dit : t’en fais pas maman, ne t’inquiète pas, je vais me battre, je vais m’en sortir”. Promesse tenue.

Sabrina, dans l'appartement où elle habite avec sa maman. ©Jean Luc Flemal

Une longue histoire

En réalité, tout a commencé bien des années plus tôt. En 2013 déjà, l’adolescente alors âgée de 14 ans se plaignait de ressentir une masse au niveau du ventre. “C’était indescriptible. J’avais l’impression d’être enceinte et des contractions en permanence. Les médecins me disaient que c’était probablement psychologique”. Mais les douleurs permanentes n’ont fait que s’amplifier jusqu’en 2018. “Je sentais vraiment la mort arriver”, nous confie Sabrina, qui décide à l’époque de consulter un autre spécialiste. Il pose un diagnostic qui se révélera erroné : utérus bicorne, (une malformation qui se caractérise par la présence de deux cornes utérines et de deux cols). “En réalité, c’était la masse qui comprimait mon utérus. Comme quoi, il faut toujours écouter son corps, les signes qu’il envoie”.

Le bon diagnostic est enfin posé : un rhabdomyosarcome embryonnaire de stade 4 (cancer rare et agressif, qui prend naissance dans les cellules musculaires), qui fait à l’époque de Sabrina la première patiente de 19 ans en Belgique à souffrir de cette maladie. L’étudiante vient de décrocher son bac quand le diagnostic de cancer est posé.

L’intervention chirurgicale précède une lourde chimiothérapie, dont la première séance est programmée le jour de ses 20 ans. “Aux soins intensifs, nous précise-t-elle, parce que, comme les séances étaient fort lourdes (8 heures, trois jours d’affilée toutes les trois semaines pendant 4 mois), et comme la tumeur avait repoussé de 17 cm en trois semaines, le médecin n’a pas voulu prendre de risque sans savoir comment j’allais réagir. J’ai subi les quatre pages d’effets secondaires de la chimio : nausées, vomissements, perte de poids (22 kg en 6 semaines), œsophagite de grade C, anémie de grade 4… Je me suis dit que, mon cadeau d’anniversaire, je l’aurai plus tard : ce sera ma vie”.

Sabrina toujours souriante. ©Jean Luc Flemal

Mais les obstacles à surmonter s’enchaînent. La chimio n’ayant pas permis de faire disparaître toute la tumeur, Sabrina repasse sur le billard en janvier 2019 pour une intervention de 9 heures. Plus précisément pour un debulking, c’est-à-dire une intervention qui sert à réduire au maximum la masse tumorale. L’histoire ne se termine pas là… “Comme j’ai eu des métastases, j’ai dû subir une hystérectomie totale (ablation de l’utérus)”, poursuit Sabrina, qui a dû faire le deuil de son vœu le plus cher : un enfant.

L’origine de ses maux enfin révélée

Le 5 février 2019, l’oncologue lui révèle les résultats de la biopsie : un tératome immature (cancer de l’ovaire), qui n’avait pas été diagnostiqué jusque-là. “C’est en réalité comme si j’avais enveloppé dans mon ventre un embryon de jumelle qui ne s’est jamais développé, décrit Sabrina, gestes à l’appui. Normalement, un tératome est bénin. Malheureusement, chez moi, il s’est transformé en sarcome. Ce qui est encore plus rare”. Là voilà donc enfin révélée, l’origine de tous ses maux, qui n’avaient rien de “psychologique”.

Tant d’interventions qui, en août 2023, nécessitent une autre opération pour cause d’une “éventration”. “J’ai eu tellement d’opérations, nous explique-t-elle, que mes organes lâchent petit à petit. J’ai donc des hernies à répétition qu’il a fallu opérer. Malheureusement, ma plaie s’est infectée et j’ai fait une septicémie”. Décidément, rien ne lui sera épargné…

Rémission ? Un mot vide de sens, selon moi

”Ma rémission a été prononcée le 26 novembre 2019”, nous lance cependant et très sobrement Sabrina. Ce que cela signifie pour elle aujourd’hui ? “Au début, mon oncologue me disait : Vous n’êtes plus considérée comme une personne malade. Mais actuellement, je n’aime plus employer ce terme-là parce que, en faisant des recherches, j’ai l’impression que toute personne récidive à un moment donné. La plupart de mes amis que je me suis faits en clinique ont récidivé. Et d’ailleurs, d’après mon oncologue, je suis à risque de développer un autre type de cancer. Car si les chimiothérapies, certes, détruisent les cellules cancéreuses, elles peuvent à terme provoquer d’autres cancers. Et d’ailleurs, on vient justement de me découvrir une masse au niveau du cerveau”, nous annonce dans la foulée Sabrina, toujours aussi placide. Je vais donc passer une IRM vendredi pour voir si c’est de nouveau un sarcome. On verra… D’où le fait que, selon moi, le mot 'rémission' est vide de sens”.

Une future infirmière

Entre-temps, il a pourtant bien fallu poursuivre sa vie. Courageusement, Sabrina s’accroche. “J’ai été obligée d’interrompre mes études pendant un an, le temps de finir les traitements, nous dit-elle, avant de poursuivre. Mais trois jours après mes chimiothérapies, j’ai entrepris des études de sage-femme. À ce moment-là, je ne pensais plus du tout au cancer. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2021 que j’ai eu l’après-coup. Je pleurais pour un oui, pour un non. J’étais devenue très sensible. Aujourd’hui encore, je suis à fleur de peau”.

Pour tenir la tête hors de l’eau après une telle traversée, “j’essaie de relativiser. Je me dis que, certes, c’est un long parcours mais qu’il y a des cas plus graves. Des personnes qui ont le même type de cancer que moi au niveau du genou, par exemple, et qui ont dû être amputées. Je me dis que je ne peux pas craquer parce qu’il y a de personnes dans des situations beaucoup plus délicates que la mienne. Je puise mon énergie chez mes proches qui sont toujours derrière moi. Une psychologue me suit aussi”.

Cette année, Sabrina a décidé de se réorienter. Elle est aujourd’hui en deuxième année d’infirmière. “Mon père était infirmier et j’ai toujours hésité entre devenir sage-femme ou infirmière. Mes hospitalisations à répétition ont évidemment contribué à ma réorientation. D’ailleurs, aujourd’hui, je vois en dehors de l’hôpital les infirmières qui sont devenues mes amies”, se réjouit-elle manifestement.

Sabrina Idrisse : "Je me dis : tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir". ©Jean Luc Flemal

Un suivi à vie

À présent, Sabrina sait qu’elle sera suivie à vie, avec des contrôles tous les six mois. “Je vis au jour le jour et j’essaie de ne pas vraiment me projeter. Je me dis : tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Je suis de nature très optimiste. Voire trop. Mais mon entourage, dont une de mes sœurs, me dit qu’il faut aussi être réaliste. J’ai bien sûr toujours une appréhension quand je passe un nouvel examen au moment du diagnostic. Cela dit, mon combat aujourd’hui, c’est de préserver ma santé et de toujours avoir cette soif de vivre. Je peux dire que, franchement, le cancer m’a fait plus apprécier la vie parce que je me suis rendu compte que, du jour au lendemain, tout peut basculer. Je me dis qu’on n’a qu’une seule vie. Qu’il faut profiter de ses proches. J’évite les personnes toxiques, parce que les ondes positives m’ont toujours bien aidée. J’évite aussi de procrastiner. Quand je veux et quand je peux, j’essaie de voyager. J’aimerais voir l’Indonésie et la Thaïlande“.

Mais par-dessus tout, c’est la foi qui anime Sabrina et lui donne toute cette force. “Une citation que j’aime beaucoup est : “Dès que tu te lèves le matin, remercie Dieu d’être encore en vie”. Je suis très croyante et c’est ce qui m’a énormément aidée pendant mon combat. Je me dis que ce qui m’est arrivé est une épreuve de Dieu. Il y a une citation qui dit : “Dieu éprouve ceux qu’il aime”. Je crois donc que Dieu m’a envoyé cette épreuve pour me rapprocher encore plus de lui. Et c’est le cas”.

©DR

Mots pour maux

À travers “Mots pour maux”, La Libre a choisi de donner la parole à des personnes affectées par des maladies diverses, tant physiques que mentales, courantes ou rares. Des rencontres qui ont pour objectifs de comprendre leur quotidien, leurs difficultés et espoirs, de partager leur regard sur l’existence. Une manière aussi de rappeler que nul n’est à l’abri de ces accidents de la vie. Cette série est à retrouver un lundi sur deux sur notre site.