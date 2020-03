Comme chaque jour, le SPF Santé Publique a communiqué, via son site web, ce mercredi 11 mars sur le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique.

Quarante-sept nouveaux patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus (Covid-19) mardi. Cela porte à 314 le nombre de cas d'infections confirmés par un test en laboratoire.

Le réseau de laboratoires nationaux de référence a testé 639 échantillons. 47 échantillons se sont révélés positifs au virus Covid-19 (29 en Flandre, 7 à Bruxelles, 11 en Wallonie).

Ce mercredi matin, nous avons aussi appris que la maladie a fait son premier mort en Belgique. Il s'agit d'un patient âgé de 90 ans qui était pris en charge par le réseau des cliniques bruxelloises d'Iris-Sud.

Dans son communiqué, le SPF précise que, une fois de plus, "nous constatons une augmentation du nombre de nouveaux cas. Nos hôpitaux voient aussi de plus en plus de personnes souffrant d'infections des voies respiratoires inférieures. Cela peut indiquer le début d'une véritable épidémie dans notre pays".

Le SPF donne encore cette consigne : "Il s'agit maintenant de se protéger individuellement et de se protéger les uns les autres contre le Covid-19. Ensemble, nous pouvons ralentir la propagation du virus. Cela permettra de libérer des lits d'hôpitaux et des soins pour les personnes qui en ont vraiment besoin et d’aider les hôpitaux, nos médecins et le personnel paramédical. Ensemble, nous devons protéger nos concitoyens en mauvaise santé, atteints de maladies chroniques ou âgés."