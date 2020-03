“Hello Tyro” et le guide culinaire Instagram “Bruxelles FoodGuide” ont uni leurs forces pour créer, bénévolement, l'application mobile “8pm”.

La crise du Coronavirus met sous pression les membres du personnel hospitalier. Dans le même temps, les mesures de confinement ont des conséquences néfastes pour les restaurateurs. Devant ce constat, et inspirés par l'effort collectif auquel participent de nombreuses startups contre le Covid-19, « Hello Tyro » et le guide culinaire Instagram « Bruxelles FoodGuide » ont uni leurs forces pour créer bénévolement l'application mobile "8pm".

Nommée 8pm en référence aux applaudissements de 20h pour soutenir et remercier le corps médical, "l’application permet aux citoyens d'offrir un repas au personnel hospitalier du CHU Saint-Pierre, livré à l'hôpital et préparé par un restaurant de la capitale", résume Laurent Pantusa, CEO de Hello Tyro. Un repas équivaut à un don de 10€, transmis directement au restaurant partenaire qu’aura choisi le donateur. Le restaurant se charge lui-même de la livraison.

Pour ses débuts, 8pm collabore avec cinq premiers restos : Bobbi Bao, Fonteyne the Kitchen, Yolo Juice, Pho Diem Xuan et Thai Saté. "Ils ne feront pas énormément de bénéfices mais le prix du repas permet de couvrir le temps de travail et les matières premières. Ils s’engagent aussi dans un esprit de solidarité", précise Laurent Pantusa. La start-up Hello Tyro se charge quant à elle du support opérationnel et compte développer le projet au fur et à mesure du temps… et de la générosité des citoyens. "Si elle est au rendez-vous, l’initiative sera étendue à d’autres hôpitaux et d’autres restaurants à Bruxelles", souligne Laurent Pantusa.

Le but est évidemment d’augmenter graduellement le nombre de bénéficiaires. "Nous nous engageons à convertir la générosité des gens efficacement en repas sains qui feront plaisir au personnel soignant", résume-t-il. 8pm joue ainsi le rôle de "courroie de distribution entre les personnes qui veulent faire davantage qu’applaudir et le personnel hospitalier".

L’application a été lancée ce weekend. Les premiers dons effectués serviront à la réalisation des premiers repas qui seront livrés ce mardi 31 mars entre 11h et midi au CHU Saint-Pierre.

Attention, l’application n’est pas disponible sur l’AppStore ou sur PlayStore. Elle est uniquement disponible via ce lien : https://8pm-app.glideapp.io