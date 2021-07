On ne le dira jamais assez et, plus que jamais en cette période bousculée par le Covid, il faut le répéter, comme le fait une fois encore le Dr Didier Vander Steichel, directeur médical de la Fondation contre le cancer (FCC) : "En cas de symptômes nouvellement apparus ou persistants, il ne faut pas hésiter à consulter. Restons-y tous très attentifs et, le cas échéant, ne tardons pas à contacter notre médecin traitant car, face à certains cancers, le temps perdu peut être lourd de conséquences." S’il est vital de réitérer cette consigne, c’est que, d’après la FCC, 4 000 diagnostics de cancer attendus en 2020 en Belgique n’ont pas été posés.