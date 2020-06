Coronavirus: à quoi s'attendre dans les mois à venir? On fait le point en 10 questions avec le docteur Clumeck, référence internationale © dr SantéInterview Sophie Devillers

Spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Nathan Clumeck, professeur émérite à l’Université libre de Bruxelles et au CHU Saint-Pierre, est une référence internationale en matière de virus. Il est notamment le premier à avoir identifié le sida chez des patients africains et fut "M. Sida" en Belgique. Il veut, dit-il, apporter un point de vue "pragmatique" sur cette crise du Covid-19. Pour lui, le gouvernement "donne des ordres, des orientations, mais les explications ne sont pas à la hauteur de ce que l’on souhaite dans la population". Comme d’autres experts, il s’est donc efforcé d’apporter ces éclairages au public tout au long de cette crise. On fait le point avec lui, en 10 questions concrètes, à ce moment clé du déconfinement.