Les chiffres communiqués vendredi sont particulièrement interpellants, puisqu’aux 325 décès constatés en 24 heures, ont été ajoutés les 171 décès enregistrés dans les maisons de repos en Flandre entre le 18 et le 31 mars.

Pour l’épidémiologiste et professeur à l’ULB Yves Coppieters, "c’est tout à fait aberrant". "Il faudrait que l’on sache à quelles dates exactes ont été constatés ces 171 décès afin de les intégrer précisément dans une courbe de mortalité cohérente. Là, au contraire, on enregistre un pic impressionnant et soudain, qui n’a aucun sens. Ce n’est pas la première fois. À chaque fois que Sciensano (l’institut scientifique de santé publique, NdlR) confirme un grand nombre de décès d’un coup, on enregistre ce type de pic".

En soi, c’est un détail, nous direz-vous. En réalité, non, car au lieu de visualiser l’évolution de la pandémie en Belgique avec une courbe de mortalité cohérente, nous disposons d’une courbe "à pics". "Or ces courbes sont utilisées pour évaluer l’évolution réelle de la pandémie et se faire une idée de la situation sanitaire d’un pays", poursuit Yves Coppieters. Pas évident, chez nous, de comprendre avec clarté ce qu’il se passe, de l’extérieur.

Le virologue Marc Van Ranst déplorait par ailleurs, vendredi, le fait que la Belgique "ne contrôle pas du tout l’épidémie" dans ces maisons de repos . "On compte beaucoup de décès et de nouveaux cas. On ne contrôle pas du tout l’épidémie dans ces endroits-là et on ne peut pas solutionner cela uniquement avec des tests supplémentaires. Le virus y est entré massivement et comme on le sait, il est très infectieux et contagieux."