Anticiper les pandémies plutôt que les subir: "Il faut que l’on arrive à limiter les activités humaines qui font que ce genre d’événement se produit" SantéInterview Gilles Toussaint

© AFP

La pandémie de Covid-19 n’est ni une surprise, ni le fait du hasard, et ce genre d’épisode dramatique va se répéter dans les décennies à venir si les leçons ne sont pas tirées. Voilà en substance le message adressé ce jeudi à la communauté internationale par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (l’IPBES), souvent comparé au "Giec de la biodiversité".